马尔代夫总统大选：未来亲中还是亲印？

（德国之声中文网）马尔代夫总统选举周六（9月9日）开始投票。共有八名候选人竞争这一职位。被认为是亲印度的现任总统萨利赫（Ibrahim Mohamed Solih）的主要竞争对手是穆伊兹（Mohamed Muiz）。

穆伊兹指控寻求连任的萨利赫允许印度的影响力在该国不受限制地存在。

穆伊兹承诺，如果他赢得总统职位，他将撤走驻扎在马尔代夫的印度军队，并平衡目前过度倚重印度的贸易关系。

印度驻军与"一带一路"

穆伊兹所在的政党人民全国大会党被认为非常亲中国。其领导人亚明（Abdullah Yameen）在2013-2018年担任总统期间，将马尔代夫作为中国"一带一路"倡议的一部分。该倡议设想建设港口、铁路和公路，以扩大横跨亚洲、非洲和欧洲的贸易和中国的影响力。

穆伊兹所在政党的高级官员谢里夫（Mohamed Shareef）告诉美联社，撤走印度军事人员对该党来说是"不可谈判"的立场。他说，印度军队的人数及其活动都不为马尔代夫人所知，而且他们几乎独占了马尔代夫的某些地区和机场。

印度和中国都在争夺对这个由印度洋上约1200个珊瑚岛组成、位于东西方主要航道上的群岛小国的影响力。

萨利赫被认为是八名候选人中的领跑者，因为他最强劲的竞争对手亚明因腐败和洗钱罪入狱而被最高法院阻止参选。

萨利赫领导的马尔代夫民主党出现分裂，导致富有魅力的前总统纳希德（Mohamed Nasheed）脱离该党并推出自己的候选人。穆伊兹希望利用这一机会胜选。

正在马尔代夫驻邻国斯里兰卡大使馆投票的大学生赛义德（Sahida Saeed）说，她期待一位能够解决当前问题的领导人。她说，"由于人口增加，就业率面临（下降）风险。因此，我希望这些问题将来能够得到解决。"

"印度出局"运动遍地开花

也在斯里兰卡科伦坡投票的教师努汉（Isaq Nuhan）则表示，"印度的影响力对我们构成威胁，因为它正在马尔代夫正建立军事基地。我不认为任何其他国家的军队应该来到我们的国家并试图接管下来。"

西澳大利亚大学政治学和国际关系讲师查希尔（Azim Zahir）说，前总统纳希德目前支持的候选人是拉比布（Ilyas Labeeb），尽管拉比布对印度的批评并不强烈，但他指责萨利赫在与新德里的交往不透明。

查希尔说，由穆伊兹所在政党牵头的"印度出局"运动在选举前夕已经遍布社交媒体。除了萨利赫之外，几乎所有候选人都采取了在"印度与其他国家"之间选择的策略。

查希尔说，对萨利赫有利的方面是，他因给国家带来稳定并熟练应对新冠疫情危机而受到广泛赞誉。

他还说，与曾担任住房部长的穆伊兹不同，萨利赫没有受到针对他的腐败指控。

社会方面将变得更加保守？

还有一种可能性是，这个以逊尼派穆斯林为主的国家可能会在社会方面变得更加保守，因为双方都得到宗教强硬派的支持。查希尔说，这些团体并不支持暴力，但希望对女性有更多控制，反对音乐、艺术以及宗教自由。

据悉，在极端组织"伊斯兰国"（IS）活跃期间，马尔代夫派出了人均数量最多的战斗人员。2021年，当地一个受"伊斯兰国"意识形态影响的组织针对纳希德引爆了一枚炸弹，导致他身受重伤。

这次大选的合格投票人数超过28.2万，候选人需要获得超过半数至少一票才能彻底获胜。否则，排名前两位的候选人将在本月晚些时候的决选中再战。

（美联社）

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