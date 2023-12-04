马尔代夫总统：印度已同意撤走驻军

（德国之声中文网）来自马尔代夫的消息称，印度已同意从该国撤军。就此，前不久当选的马尔代夫总统穆伊祖（Mohamed Muizzu）兑现了他在竞选中的相关承诺。今年九月，穆伊兹作为一名因腐败罪名被捕入狱的亲华派前总统的代理人参选获胜。不过，穆伊祖同时也表示，他无意破坏地区均衡，以中国军队取代印度军队。穆伊祖前任推行传统的“印度优先”政策，而穆伊祖则主张改善对华关系，引进更多中资项目。

总统办公室周日发表声明称："经过一系列建设性会谈，已经同印度政府就撤离军事人员达成了协议。"

印度曾赠送马尔代夫三架飞机，用于在该国海域进行巡逻。上述印度军事人员则负责这三架飞机的操控和维护。



阳光、沙滩和优美的自然环境，使马尔代夫成为著名的旅游胜地，但过去几年当中，该国也逐渐成为地缘政治领域的角逐焦点。马尔代夫是国际海上交通的必经之路。

穆伊祖办公室表示，有关撤军协议的技术细节目前正在讨论当中。穆伊祖强调，马尔代夫将首先通过外交渠道，确保该国领土上没有外国驻军。马尔代夫没有表明印度撤军的具体时间表，而印度方面也未在周一做出任何回应。



迪拜世界气候峰会期间，马尔代夫总统穆伊祖同印度总理莫迪举行了会谈。马尔代夫方面表示："两国领导人达成共识，将设立一个高级委员会以负责马尔代夫现有发展援助项目及其相关挑战的协调。"

（法新社）

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