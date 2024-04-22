马尔代夫亲中政党赢得压倒性选举胜利

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马尔代夫总统穆伊祖领导的亲中政党在议会选举中取得压倒性胜利。有分析人士认为，穆伊祖有了更多的筹码和空间来推行更加平衡的外交政策。
（德国之声中文网）据当地媒体周一（4月22日）报道，马尔代夫总统穆伊祖领导的政党在议会选举中取得压倒性胜利，这一结果将使这个印度洋群岛国家更加靠近中国，远离传统合作伙伴印度。
马尔代夫选举委员会公布的初步结果和媒体预测显示，穆伊祖领导的全国人民大会党（PNC）在周日的选举中赢得了93个席位中的71个。马尔代夫全国人民大会党及其联盟党共拥有75个席位，而主要反对党马尔代夫民主党（MDP）则从之前的65个席位减少到只有12个席位。
有些选民兴高采烈地开始用爆竹和切糕庆祝。马尔代夫全国大会党的正式庆祝活动定于今晚在首都马累举行。
北京和新德里都在争夺马尔代夫在印太地区的影响力，因此都在拉拢马尔代夫。去年当选总统的穆伊祖承诺结束马尔代夫的“印度优先”政策，这使得马尔代夫与新德里的关系变得紧张。马尔代夫政府已要求数十名印度军事人员离开马尔代夫，批评人士认为此举可能加速马尔代夫靠拢中国的转变。
穆伊祖总统还表示，马尔代夫政府渴望在中国的“一带一路”倡议下探索合作伙伴关系，包括扩建马尔代夫的中央机场和商业港口。
世界银行的数据显示，在过去十年中，中国企业在马尔代夫投资了13.7亿美元，使其成为最大的双边债权国。
“现在，穆伊祖有了更多的筹码和空间来推行更加平衡的外交政策。”西澳大利亚大学政治学讲师扎希尔（Azim Zahir）说，“他将寻求制定更加多元化的政策，但我认为不一定会严重影响与印度的关系。
穆伊祖的总统职位不受周日投票的影响，在这次投票中，有368名候选人竞选议员，其任期为五年。
（路透社）
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