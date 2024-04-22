马尔代夫亲中政党赢得压倒性选举胜利

（德国之声中文网）据当地媒体周一（4月22日）报道，马尔代夫总统穆伊祖领导的政党在议会选举中取得压倒性胜利，这一结果将使这个印度洋群岛国家更加靠近中国，远离传统合作伙伴印度。

马尔代夫选举委员会公布的初步结果和媒体预测显示，穆伊祖领导的全国人民大会党（PNC）在周日的选举中赢得了93个席位中的71个。马尔代夫全国人民大会党及其联盟党共拥有75个席位，而主要反对党马尔代夫民主党（MDP）则从之前的65个席位减少到只有12个席位。

有些选民兴高采烈地开始用爆竹和切糕庆祝。马尔代夫全国大会党的正式庆祝活动定于今晚在首都马累举行。

北京和新德里都在争夺马尔代夫在印太地区的影响力，因此都在拉拢马尔代夫。去年当选总统的穆伊祖承诺结束马尔代夫的“印度优先”政策，这使得马尔代夫与新德里的关系变得紧张。马尔代夫政府已要求数十名印度军事人员离开马尔代夫，批评人士认为此举可能加速马尔代夫靠拢中国的转变。

穆伊祖总统还表示，马尔代夫政府渴望在中国的“一带一路”倡议下探索合作伙伴关系，包括扩建马尔代夫的中央机场和商业港口。

世界银行的数据显示，在过去十年中，中国企业在马尔代夫投资了13.7亿美元，使其成为最大的双边债权国。

“现在，穆伊祖有了更多的筹码和空间来推行更加平衡的外交政策。”西澳大利亚大学政治学讲师扎希尔（Azim Zahir）说，“他将寻求制定更加多元化的政策，但我认为不一定会严重影响与印度的关系。

穆伊祖的总统职位不受周日投票的影响，在这次投票中，有368名候选人竞选议员，其任期为五年。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。



（路透社）



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