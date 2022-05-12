马奎兹：丹戎舞曲第二号  

阿图罗·马奎兹·纳瓦罗（西班牙语：Arturo Márquez Navarro，1950年12月20日－）是拉丁美洲公众中最​​受欢迎的作曲家。他1950年出生在墨西哥阿拉莫斯，父亲是墨西哥街头乐队的乐手，祖父是一位墨西哥民间音乐家。受父亲及祖父的影响，马奎兹在儿时就接触到以墨西哥“沙龙音乐”为主的多种音乐风格。

马奎兹从16岁开始作曲，后就读于墨西哥音乐学院。他的音乐融合了墨西哥当地的音乐形式与风格。管弦乐作品丹戎舞曲第二号是他最为广为人知的作品。

1993年，马奎兹与舞蹈家艾琳·马丁尼兹（Irene Martínez）及画家安德烈斯·丰塞卡（Andrés Fonseca）一起前往马利纳尔科（Malinalco）旅游。两位友人一次在舞厅里跳起了当地流行传统舞蹈“丹戎舞”，令作曲家深受感染。为了研究它的节奏、旋律和曲式，马奎兹专门前往维拉克鲁兹、科洛尼亚奥布雷拉等地作研究，后来谱成了此曲。指挥家古斯塔沃·杜达美（Gustavo Dudamel）2007年带领西蒙·玻利瓦交响乐团作世界巡回时把丹戎舞曲第二号纳入常备演奏曲目之一，令这部作品很快驰名于世。请听德国青年管弦乐团的演奏。

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