马堡袭击案嫌犯被拘留 更多细节曝光

德国马格德堡的汽车袭击案已造成五人死亡、200人受伤。嫌犯周六晚间以谋杀和严重伤害等罪名遭到拘留。检察官称，此名反伊斯兰教男子的作案动机疑是对德国难民政策不满。

（德国之声中文网）在德东城市马格德堡的圣诞市场于周五（12月20日）发生汽车袭击事件后，警方周日表示，马格德堡地方法院以五项谋杀罪、多项谋杀未遂罪和多项严重人身伤害罪下令对这名50岁的男子进行审前拘留。

由嫌犯驾驶的汽车周五晚间以极高的车速撞向圣诞市场上的人群。据当局表示，有四名妇女和一名九岁男童丧生。另有约200人受伤。其中许多人的伤势严重或极为严重，因此不排除死亡人数将继续增加。

动机仍待调查

嫌犯Taleb A.是一名来自马格德堡周边小城贝尔恩布尔格（Bernburg）的医生，为沙特阿拉伯裔，自2006年起居住在德国，对伊斯兰教持批判立场。

首席检察官诺潘斯（Horst Walter Nopens）表示，嫌犯的动机可能是不满德国的难民待遇。在社群媒体上，被捕者以伊斯兰教和沙特阿拉伯政权的批判者自居。此外，他也为来自保守国家的妇女争取权益。

袭击者驾驶的黑色宝马汽车在圣诞市场内疾驶了400米才停下来 图像来源: Axel Schmidt/REUTERS

对德国政府和警方不满

在社交媒体和访谈中，Taleb A.最近对德国当局提出了指控，其中一些指控的表达方式很混乱，指责德国在打击伊斯兰主义等方面做得不够。根据德新社的报导，嫌犯自称曾是穆斯林，但现在已经放弃了伊斯兰信仰。2016年2月，他以受政治迫害者身份在德国申请庇护，同年7月获得批准。

就在大约十天前，自称为反穆斯林草根组织的美国平台“RAIR”发表了对这位医生的访谈。其中，他指责德国警方毁掉了已放弃伊斯兰信仰的沙特裔寻求庇护的生活。 Taleb A.还以X平台拥有者马斯克的粉丝自居，而马斯克现在不仅代表了美国右翼的立场，他也为德国极右翼的另类选择党（AfD）发声。但与此同时，马斯克形容自己在政治上是左倾。

悼念和心理支持

星期六晚上，数百人参与了于马格德堡大教堂举办的悼念仪式，参加者包括受难者家属、救难人员以及政府官员。一般民众也能透过教堂前的萤幕观看仪式。当天傍晚，马格德堡市中心的悼念活动中夹杂着右翼口号。据警方表示，超过2000名参与者聚集在中央广场，警方已对几起轻微骚乱事件涉事者启动刑事程序。

人们的脸上充满着哀伤和难以置信 图像来源: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

除了针对袭击案件的法律程序之外，另一个迫切的任务是为伤者和受惊吓的目击者提供支持。负责恐怖主义犯罪受害者和幸存者关切的联邦政府专员寇柏（Pascal Kober）向《德国编辑部网络》表示，这种经历会造成巨大的心理压力，“若计入目击者和第一线救助者，受影响的人数就会增加到三位数以上”。

有关安全措施的争论

据马格德堡警方报告，犯罪嫌疑人驾车从逃生救援通道进入圣诞市场，再从紧急通道离开。因此，相关单位是否做足了防护措施也是讨论焦点。德国一位研究极端主义的专家申德勒（Hans-Jakob Schindler）指出，众所周知，车辆和人群聚集是非常危险的组合，他认为“很难解释为什么车辆能够闯入德国的圣诞市集”。

德国总理肖尔茨（左）和萨克森-安哈尔特州长哈瑟洛夫（Reiner Haseloff）出席悼念仪式 图像来源: RONNY HARTMANN/AFP

难以未雨绸缪

对于是否能提前预防此类事件发生，德国联邦刑事调查局（BKA）局长明希（Holger Münch）表示，与过去类似罪行不同的是，没有证据显示袭击的动机是基于伊斯兰教。恐怖主义专家诺伊曼（Peter Neumann）表示，嫌犯并不符合任何特定的模式。他说：“他不是典型的伊斯兰教徒，而是一个反对伊斯兰教的沙特人。对当局来说，这并不符合常见的模式。”况且，如今有成千上万的人在网上传递类似的讯息。诺伊曼指出：“要区分谁是认真的，谁只是在网路上胡闹，是相当困难的。”

（德新社、法新社）

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