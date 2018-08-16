马国二女因同性关係遭公开鞭打

(德国之声中文网) 两名马来西亚穆斯林妇女遭伊斯兰法院判定犯有「同性关係罪」，在週一(9/3)遭公开鞭打6下。现场还有大约150名见证人。

这起事件发生在马国东北部登嘉楼。 一名32岁和22岁的妇女在上个月遭到指控意图发生性关係，她们在认罪后被处以藤条公开鞭打和罚款。

马来西亚《民法》禁止公开鞭打。不过这种根据伊斯兰法律的惩罚在该国的双轨制法律体系中是被允许的。

马来西亚有大约60％人口都是穆斯林。最近伊斯兰保守主义抬头，马来西亚的女同志、男同志、双性恋和变性人（LGBT）社群经常受到歧视和敌对。

「残忍、不人道和有辱人格」

人权组织谴责马国使用鞭打作为惩罚，也抨击不该将某人的性取向视为犯罪。

马来西亚国际特赦组织发出声明表示，这是「令人震惊的一天」，公开鞭打女同志反映国内有很大的人权问题。声明中也强调体罚是一种残忍、不人道和有辱人格的待遇，并可能构成酷刑。

该组织的马来西亚研究员蔡霍华德 (Rachel Chhoa-Howard) 说：「残忍处罚两愿发生同性关係这种事，代表政府在改善人权记录上的严重挫败。」

性别团体「给姐妹们正义」代表苏拉提瑞 (Thilaga Sulathireh) 称，这次事件为「马来西亚人权的倒退」。

对LGBT渐深的敌意

穆斯林律师协会副主席辛万 (Abdul Rahim Sinwan) 为这个判决辩护。他说惩罚既不痛苦也不严厉，只是为了教育妇女，并使她们悔改。

马来西亚出现对LGBT社区愈来愈不宽容的状况。一名跨性别女子上个月在南部遭到群众殴打。

几週前，在一个公开展览中，马国拿掉了两名LGBT性别运动者的肖像。宗教部长尤索夫 (Mujahid Yusuf) 后来表示，政府不支持推广LGBT文化。

夏立民/李芊 (美联社、路透社、德新社)