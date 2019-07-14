 马哈蒂尔证实查封中资企业资金 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2019

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时政风云

马哈蒂尔证实查封中资企业资金

马来西亚总理马哈蒂尔周一证实，因未能按期完成施工项目，马来西亚没收了中国石油管道局工程有限公司所属账户上约2.435亿美元的资金。

Mahathir Mohamad besucht China (Reuters)

（德国之声中文网）一年前，马来西亚叫停了两个价值23亿美元的管道项目，而合同主要方均是中油管道局。

马哈蒂尔总理对记者说，"就我所知，管道工程80%的资金已付，但工程只进行了13%。"他表示，政府有权追回资金，因为项目已取消。新加坡发行的《海峡时报》周六已率先报道了该事件。

延伸阅读：马来西亚扣押中石油子公司2亿多美元资金

中国石油管道局工程有限公司周一在写给路透社的一份邮件中称，公司知道马来西亚反腐委员会下令转移资金，此前没有同公司沟通。邮件写道，"中国石油管道局工程有限公司目前正同重要的相关方进行沟通，旨在了解本次转账的基础。一旦我们知道更多情况，将采取必要、适当的措施保护自己的权益。"

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据新加坡《海峡时报》报道，马来西亚扣押了中国石油天然气管道局工程有限公司在马来西亚境内汇丰银行账户里的10亿林吉特（约合2.43亿美元）。这家公司是中石油管理局下属的投资子公司。 (14.07.2019)

马来西亚总理马哈蒂尔呼吁美中双方通过对话的形式解决贸易争端。他还呼吁世界接受中国正在崛起的科技实力，并表示该国会“尽可能多地”使用华为产品。 (30.05.2019)

马来西亚和中国周五（4月12日）同意恢复价值上百亿美元的东海岸铁路（East Coast Rail Line）项目。此前数月的谈判使两国关系受到压力。不过，谈判的结果是，项目的费用将降低三分之一。 (12.04.2019)

2016年，马来西亚与中国签署《沙巴天然气管道项目施工及试运合同》和《多介质管道项目施工及试运合同》。两条管道长度分别为662公里和600公里。中国石油天然气管道局承担l两个管道项目的建设。当时马来西亚的总理还是纳吉布。

两个项目在马哈蒂尔去年7月上台后均被叫停。马哈蒂尔当时称这些中资项目"不公平"，表示要么重新谈判、要么取消协议。在经过了长达数月的谈判之后，今年4月，马中双方同意恢复价值上百亿美元的东海岸铁路（East Coast Rail Line）项目。不过，谈判的结果是，项目的费用将降低三分之一。

马哈蒂尔总理周一还表示，他并不担心查封中国国有公司的资金会激怒北京，他说："我不懂为什么中国会不高兴，我们并未为他们已做了的事情收回资金。"

中国外交部发言人耿爽说，双方应"友好协商"，解决管道工程出现的问题。他还说，中国和马来西亚之间存在着强大的合作关系，中方坚信，这一关系会继续下去。

 

李鱼/洪沙（路透社）

 

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