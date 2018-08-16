马哈蒂尔访华 表态支持一带一路

(德国之声中文网) 马来西亚总理马哈蒂尔8月17至21日访问北京。8月20日上午，他与中国总理李克强举行联合记者会。

李克强在会上表示，非常愿意提升与马来西亚双边关系与经贸合作。马哈蒂尔8月20日上午与李克强在人民大会堂会晤之后，会与中国国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会晤。

马哈蒂尔此行很有可能是来重新协调，甚至取消中国在马来西亚进行的建设计划。那些计划不仅有中国资金，还与马来西亚国内的贪污丑闻牵扯在一起。

在马哈蒂尔严正查办前总理纳吉布的一马洗钱案之后，马来西亚与中国关系就显得格外紧绷。

一带一路态度成焦点

在马哈蒂尔正式开始访问行程前，接受了中国官媒新华社的专访。

马哈蒂尔在专访中表示，中国的发展让马来西亚受益良多。「我们欢迎中国的发展。马来西亚是一个贸易国家，我们乐见自己的伙伴更加富裕。」他说﹕「一个稳定和繁荣的中国对马来西亚是有益的。」

报道引述马哈蒂尔说，从1974年马中两国建交，双方一直秉承务实态度，保持友好关系。新政府没有改变马来西亚对马中关系的一贯立场。

另外，马哈蒂尔8月19日出席了中国企业家俱乐部主办的论坛，他在会上发表演讲，并与阿里巴巴集团主席马云等中国企业家对话。财经时报报道，当被问及如何看待中国「一带一路」倡议时，马哈蒂尔表示，对「一带一路」的态度「非常积极」。

虽然他如此表态，马来西亚在七月取消了一带一路计划下，价值200亿元的铁路工程以及输油管工程，已经是既成事实。

罗法/李芊 (路透社等)