马哈蒂尔访华 表态支持一带一路

(德国之声中文网) 马来西亚总理马哈蒂尔8月17至21日访问北京。8月20日上午，他与中国总理李克强举行联合记者会。
李克强在会上表示，非常愿意提升与马来西亚双边关系与经贸合作。马哈蒂尔8月20日上午与李克强在人民大会堂会晤之后，会与中国国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会晤。
马哈蒂尔此行很有可能是来重新协调，甚至取消中国在马来西亚进行的建设计划。那些计划不仅有中国资金，还与马来西亚国内的贪污丑闻牵扯在一起。
在马哈蒂尔严正查办前总理纳吉布的一马洗钱案之后，马来西亚与中国关系就显得格外紧绷。
8月19日，马哈蒂尔在中国企业家俱乐部主办的论坛上发表演讲。
一带一路态度成焦点
在马哈蒂尔正式开始访问行程前，接受了中国官媒新华社的专访。
马哈蒂尔在专访中表示，中国的发展让马来西亚受益良多。「我们欢迎中国的发展。马来西亚是一个贸易国家，我们乐见自己的伙伴更加富裕。」他说﹕「一个稳定和繁荣的中国对马来西亚是有益的。」
报道引述马哈蒂尔说，从1974年马中两国建交，双方一直秉承务实态度，保持友好关系。新政府没有改变马来西亚对马中关系的一贯立场。
另外，马哈蒂尔8月19日出席了中国企业家俱乐部主办的论坛，他在会上发表演讲，并与阿里巴巴集团主席马云等中国企业家对话。财经时报报道，当被问及如何看待中国「一带一路」倡议时，马哈蒂尔表示，对「一带一路」的态度「非常积极」。
虽然他如此表态，马来西亚在七月取消了一带一路计划下，价值200亿元的铁路工程以及输油管工程，已经是既成事实。
罗法/李芊 (路透社等)
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马哈蒂尔回归政坛
年龄最长的政治首脑
医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。
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马哈蒂尔回归政坛
马哈蒂尔大战纳吉布
马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。
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诉求「干净选举」
对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。
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政治交易
安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。
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化敌为友
马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。
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抵制选举行动
不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。
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洗钱案缠身
刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。
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首次政党轮替
国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。
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欢迎千禧世代
马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。
作者: 罗法