马哈蒂尔：支持一带一路 反新殖民主义

(德国之声中文网) 马来西亚总理马哈蒂尔8月17至21日访问北京。8月20日，他与中国总理李克强会谈后举行了联合记者会，隨後與中國國家主席習近平會晤。

马哈蒂尔在记者会上表明向中国求援﹕「我们希望中国理解马来西亚正在面对的问题...我也希望而且相信中国会以同情心看待，也许能够协助我们解决一些内部财政问题。」

他没有当场解释所指的是甚麽财政问题。但是马来西亚正面对前朝政府遗留下来的巨额债务和经济问题，外界先前预期马哈蒂尔此行是来重新协调，甚至取消中国在马来西亚进行的建设计划。

支持公平贸易

谈到经贸合作，马哈蒂尔指出：“我们不想看到新型殖民主义出现，因为穷国没有能力在开放、自由的贸易中与富国较量。必须是公平贸易才行。如果是这样，那我和李总理一样支持自由贸易，因为这对全世界都有利。”

但马哈蒂尔此行最主要的目的显然还是稳定马中关系。他说，马来西亚政府会继续奉行对华友好政策。李克强也表示，「中马两国会维持长期友好关係」，非常愿意提升与马来西亚经贸合作，令双边贸易更加平衡，中方已准备向马国增加进口相当大量的农产品。据双方签订的备忘录，中国将增加进口马来西亚榴槤、棕榈油和橡胶，并就两国货币互换达成共识。中国是马来西亚第三大出口市场，仅次于印度和欧盟。

表态挺一带一路

在一带一路的问题上，马来西亚的态度显然有明显转变。馬哈蒂爾會見習近平後，兩國發表聯合聲明寫道﹕「马在方欢迎、支持并将继续积极参与『一带一路』合作。」中馬會加快落实有關一帶一路的谅解备忘录，以及制定規劃綱要。

马哈蒂尔7月曾宣布，取消价值200亿元的东铁工程以及32亿元的输油管项目——它们都是在一带一路计划下，不仅有中国投资，部分还与马来西亚国内贪污丑闻牵扯在一起。在马哈蒂尔严正查办前总理纳吉布的一马洗钱案之后，马来西亚与中国关系就显得格外紧绷。

至於南海爭議，聯合聲明則指「双方强调各方应保持克制，不采取使争议复杂化、扩大化的行动。双方将同其他东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》。」

官媒中央电视台則报道，习近平向马哈蒂尔表示，两国应该「基于相互尊重和的原则，适当地处理现存的问题」。报道没有指明是甚麽问题。

「欢迎中国发展」

在马哈蒂尔正式开始访问行程前，接受了中国官媒新华社的专访。

他表示，中国的发展让马来西亚受益良多。「我们欢迎中国的发展。马来西亚是一个贸易国家，我们乐见自己的伙伴更加富裕。」他说﹕「一个稳定和繁荣的中国对马来西亚是有益的。」

报道引述马哈蒂尔说，从1974年马中两国建交，双方一直秉承务实态度，保持友好关系。新政府没有改变马来西亚对马中关系的一贯立场。

另外，马哈蒂尔8月19日出席了中国企业家俱乐部主办的论坛，他在会上发表演讲，并与阿里巴巴集团主席马云等中国企业家对话。财经时报报道，当被问及如何看待中国「一带一路」倡议时，马哈蒂尔表示，对「一带一路」的态度「非常积极」。

罗法/李芊 (路透社等)