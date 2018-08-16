 马哈蒂尔：支持一带一路 反新殖民主义 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2018

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时政风云

马哈蒂尔：支持一带一路 反新殖民主义

这位马来西亚总理上月才刚叫停一带一路相关工程，这个月就应邀访问中国。外界关注他究竟怎么和中国官员解释他的作为，马来西亚在中国牵头一带一路的角色会否改变？

Mahathir Mohamad besucht China (Reuters/J. Lee)

李克强陪同马哈蒂尔出席人民大会堂欢迎仪式。

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即将访华的马来西亚总理再次表示，要取消中企两个重大基础设施建设项目。中国担心，这会让中企蒙受重大损失，也会令"一带一路"遭受挫折。 (14.08.2018)

马国新政府上任后雷厉风行减国债，上次叫停新隆高铁，这次拦截东海岸铁路，承包工程的中国首当其冲。另有消息人士透露，马哈蒂尔可能在近期访华。 (05.07.2018)

马来西亚总理马哈蒂尔表示，政府考虑取消建造通往新加坡的新隆高铁计划，以减轻国家债务。有报道称，此前中国已经在招标过程中被“内定”中标。 (29.05.2018)

(德国之声中文网) 马来西亚总理马哈蒂尔8月17至21日访问北京。8月20日，他与中国总理李克强会谈后举行了联合记者会，隨後與中國國家主席習近平會晤。

马哈蒂尔在记者会上表明向中国求援﹕「我们希望中国理解马来西亚正在面对的问题...我也希望而且相信中国会以同情心看待，也许能够协助我们解决一些内部财政问题。」

他没有当场解释所指的是甚麽财政问题。但是马来西亚正面对前朝政府遗留下来的巨额债务和经济问题，外界先前预期马哈蒂尔此行是来重新协调，甚至取消中国在马来西亚进行的建设计划。

支持公平贸易

谈到经贸合作，马哈蒂尔指出：“我们不想看到新型殖民主义出现，因为穷国没有能力在开放、自由的贸易中与富国较量。必须是公平贸易才行。如果是这样，那我和李总理一样支持自由贸易，因为这对全世界都有利。”

但马哈蒂尔此行最主要的目的显然还是稳定马中关系。他说，马来西亚政府会继续奉行对华友好政策。李克强也表示，「中马两国会维持长期友好关係」，非常愿意提升与马来西亚经贸合作，令双边贸易更加平衡，中方已准备向马国增加进口相当大量的农产品。据双方签订的备忘录，中国将增加进口马来西亚榴槤、棕榈油和橡胶，并就两国货币互换达成共识。中国是马来西亚第三大出口市场，仅次于印度和欧盟。

Malaysias Premier Mahathir Mohamad in China (Reuters/R. Pilipey)

8月20日，首次访华的马哈蒂尔与习近平在北京钓角台国宾馆会面。

表态挺一带一路

在一带一路的问题上，马来西亚的态度显然有明显转变。馬哈蒂爾會見習近平後，兩國發表聯合聲明寫道﹕「马在方欢迎、支持并将继续积极参与『一带一路』合作。」中馬會加快落实有關一帶一路的谅解备忘录，以及制定規劃綱要。

马哈蒂尔7月曾宣布，取消价值200亿元的东铁工程以及32亿元的输油管项目——它们都是在一带一路计划下，不仅有中国投资，部分还与马来西亚国内贪污丑闻牵扯在一起。在马哈蒂尔严正查办前总理纳吉布的一马洗钱案之后，马来西亚与中国关系就显得格外紧绷。

至於南海爭議，聯合聲明則指「双方强调各方应保持克制，不采取使争议复杂化、扩大化的行动。双方将同其他东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》。」

官媒中央电视台則报道，习近平向马哈蒂尔表示，两国应该「基于相互尊重和的原则，适当地处理现存的问题」。报道没有指明是甚麽问题。

Mahathir Mohamad besucht China (Reuters)

8月19日，马哈蒂尔在中国企业家俱乐部主办的论坛上发表演讲。

「欢迎中国发展」

在马哈蒂尔正式开始访问行程前，接受了中国官媒新华社的专访。

他表示，中国的发展让马来西亚受益良多。「我们欢迎中国的发展。马来西亚是一个贸易国家，我们乐见自己的伙伴更加富裕。」他说﹕「一个稳定和繁荣的中国对马来西亚是有益的。」

报道引述马哈蒂尔说，从1974年马中两国建交，双方一直秉承务实态度，保持友好关系。新政府没有改变马来西亚对马中关系的一贯立场。

另外，马哈蒂尔8月19日出席了中国企业家俱乐部主办的论坛，他在会上发表演讲，并与阿里巴巴集团主席马云等中国企业家对话。财经时报报道，当被问及如何看待中国「一带一路」倡议时，马哈蒂尔表示，对「一带一路」的态度「非常积极」。

罗法/李芊 (路透社等)

  • Mahathir Mohamad ehemaliger Premierminister von Malaysia (Getty Images/AFP/M. Vatsyayana)

    马哈蒂尔回归政坛

    年龄最长的政治首脑

    医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。

  • Wahlen Malaysia (AP)

    马哈蒂尔回归政坛

    马哈蒂尔大战纳吉布

    马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。

  • Malaysia Mahathir Mohamad (AFP/Getty Images/M. Rasfan)

    马哈蒂尔回归政坛

    诉求「干净选举」

    对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。

  • Malaysia Mahathir Mohamad (AFP/Getty Images/F. Silvan)

    马哈蒂尔回归政坛

    政治交易

    安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。

  • Malaysia Mahathir Mohamad und Wan Azizah (Reuters/L. Seng Sin)

    马哈蒂尔回归政坛

    化敌为友

    马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。

  • BdT Indonesien Wahl Malaysia (AP)

    马哈蒂尔回归政坛

    抵制选举行动

    不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。

  • Malaysia Ministerpräsident Najib Razak (picture-alliance/dpa/F. Ismail)

    马哈蒂尔回归政坛

    洗钱案缠身

    刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。

  • Wahlen Malaysia 2013 (Getty Images)

    马哈蒂尔回归政坛

    首次政党轮替

    国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。

  • Malaysia Mahathir Mohamad (Twitter/@chedetofficial )

    马哈蒂尔回归政坛

    欢迎千禧世代

    马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。

    作者: 罗法


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马哈蒂尔回归政坛

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