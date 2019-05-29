马哈蒂尔挺华为 呼吁美国接受崛起的中国

（德国之声中文网）据美联社报道，本周四，马来西亚总理马哈蒂尔在东京都内举行的第25届国际交流会议"亚洲的未来"上发表演讲时表示，美国不可能期待自己总是处于科技领先的地位，各国需要通过对话的方式应对大国中国。他在提到华为公司时说，拥有不同意识形态的公司也必须能够做到和谐共处。

93岁的马哈蒂尔表示，马来西亚仍会"尽可能多地"使用华为公司的产品。他说："是的，可能会存在一些间谍行为。但是，具体要对马来西亚监视什么呢？我们就像一本打开的书，没有什么需要隐瞒的。"

他还说："所有人都知道，如果哪个国家想入侵马来西亚，那它可以长驱直入，反正我们是不会抵抗的，因为那是浪费时间的做法。"

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



马哈蒂尔表示："相互对话、停止对抗的做法是值得的。我们必须接受的是，美国不可能永远都是拥有世界最先进科技的超级强国。"

马哈蒂尔说，美国和西方国家应该接受亚洲国家现在也可以生产具有竞争力的产品，同时不应该"威胁"商业对手。他说："是的，我清楚华为公司在技术上已经大幅领先美国企业。美国应该和中国竞争。有时候会是中国赢，有时候是美国赢。"

几个月来，全球排名第一和第二的美中两个经济体陷入经贸谈判僵局，这场贸易战包含美国对美中贸易不平衡、中国窃取美国企业知识产权、市场准入不公等多项指控。

特朗普政府已经对中国对美出口的2500亿美元的商品加征25%的关税，另外还计划对另外总价值3000亿美元的出口商品同样也加征25%的关税。这个月，美国方面将华为列入被制裁黑名单，禁止美国企业未经许可向华为公司出售芯片、软件等科技产品和设备。

马哈蒂尔在演讲中警告说，美中两国间的冲突只会引发"更大的灾难"。他认为，美中冲突可能会对南中国海地区造成负面影响。

他说："我们希望看到理性、负责任的国家坐下来讨论问题。中国已经非常富有，是一个大国。我们应该讨论如何来和中国打交道。"

马哈蒂尔回归政坛 年龄最长的政治首脑 医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。

马哈蒂尔回归政坛 马哈蒂尔大战纳吉布 马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。

马哈蒂尔回归政坛 诉求「干净选举」 对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。

马哈蒂尔回归政坛 政治交易 安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。

马哈蒂尔回归政坛 化敌为友 马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。

马哈蒂尔回归政坛 抵制选举行动 不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。

马哈蒂尔回归政坛 洗钱案缠身 刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。

马哈蒂尔回归政坛 首次政党轮替 国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。

马哈蒂尔回归政坛 欢迎千禧世代 马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。 作者: 罗法



洪沙/王凡 （美联社、法新社）