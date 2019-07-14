马哈蒂尔：我不懂为什么中国不高兴

（德国之声中文网）一年前，马来西亚叫停了两个价值23亿美元的管道项目，而合同主要方均是中油管道局。

马哈蒂尔总理对记者说，"就我所知，管道工程80%的资金已付，但工程只进行了13%。"他表示，政府有权追回资金，因为项目已取消。新加坡发行的《海峡时报》周六已率先报道了该事件。

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中国石油管道局工程有限公司周一在写给路透社的一份邮件中称，公司知道马来西亚反腐委员会下令转移资金，此前没有同公司沟通。邮件写道，"中国石油管道局工程有限公司目前正同重要的相关方进行沟通，旨在了解本次转账的基础。一旦我们知道更多情况，将采取必要、适当的措施保护自己的权益。"

2016年，马来西亚与中国签署《沙巴天然气管道项目施工及试运合同》和《多介质管道项目施工及试运合同》。两条管道长度分别为662公里和600公里。中国石油天然气管道局承担l两个管道项目的建设。当时马来西亚的总理还是纳吉布。

两个项目在马哈蒂尔去年7月上台后均被叫停。马哈蒂尔当时称这些中资项目"不公平"，表示要么重新谈判、要么取消协议。在经过了长达数月的谈判之后，今年4月，马中双方同意恢复价值上百亿美元的东海岸铁路（East Coast Rail Line）项目。不过，谈判的结果是，项目的费用将降低三分之一。

马哈蒂尔总理周一还表示，他并不担心查封中国国有公司的资金会激怒北京，他说："我不懂为什么中国会不高兴，我们并未为他们已做了的事情收回资金。"

中国外交部发言人耿爽说，双方应"友好协商"，解决管道工程出现的问题。他还说，中国和马来西亚之间存在着强大的合作关系，中方坚信，这一关系会继续下去。

李鱼/洪沙（路透社）