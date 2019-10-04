马哈蒂尔：建议林郑最好辞职

（德国之声中文网）据马来西亚媒体报道，该国总理马哈蒂尔周五（10月4日）表示，鉴于持续多月的反政府示威不得平息，香港特首林郑月娥理应下台。马哈蒂尔是在吉隆坡一次公开会议上谈到北京时做出这一表述的。

他认为，林郑面对的是两难境地，一个无解的问题：一方面林郑月娥必须服从其上司，但同一时间，她也不得不考虑自己的良心。

目前，港府面临更大的压力，而这个金融大都市在政治上出现的危机，已构成习近平2012年上台以来最大的政治挑战。

这种背景下，马来西亚总理认为，"最好的选择便是辞职。"

香港目前抗议活动的诉求已远远超越了撤回反逃犯修例条例。被终止的修订反逃犯条列的内容，包括可以将逃犯引渡大陆接受中国司法程序。反修订逃犯条例引发了6月初开始的旷日持久的抗议活动，而活动当中人们又提出了实现真普选等其它5大诉求。

这并非是马哈蒂尔第一次对香港危机表态。今年9月初访问日本时，他曾说"不看好一国两制"，他对媒体表示，"我不认为一个国家有两种不同的制度真的行之有效，这种情况确实已经发生。"

现年94岁的马哈蒂尔堪称亚洲经验最丰富的政治家。他曾于1981年起当选马来西亚总理，执政多达22年。去年，为迫使纳吉布政府下台，马哈蒂尔再度出山，率领反对党联盟击败对手后出任总理。一般认为，马哈蒂尔因其高龄不会继续活跃于政坛，最近在联大期间，马哈蒂尔表示，会在下届大选来临前退位。

李鱼/任琛（路透社）