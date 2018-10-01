马其顿政府内鬨 更改国名公投无效

(德国之声中文网) 马其顿总理佐拉·扎伊夫(Zoran Zaev)宣布，週日(9/30)将国名改为「北马其顿」的公投是「民主获胜」。

不过这次投票率比起预期来得低。根据当地选举官员表示，虽然开票结果显示，有超过90％的投票者支持改国名，但只有约35％的选民投票，远低于50％的有效门槛。

公投询问选民是否支持与希腊达成的协议，更改马其顿的名称，以解决与雅典的长期争端，为加入北约和欧盟铺路。

在投票后的新闻发布会上，扎伊夫没有提及投票率，但表示他会寻求议会支持，修改宪法并批准双边协议。扎伊夫补充说，如果修正案未能获得所需的三分之二支持，他将立即提前选举。

不过反对声浪也不小，马其顿总统格奥尔基·伊万诺夫 (Gjorge Ivanov) 曾呼吁抵制週日的公投。面对低落的投票率，反对者也上街欢庆，在首都斯科普里议会外高声欢呼着现在的国名「马其顿」。

反对派马其顿民族团结党 (VMRO) 负责人米科斯奇 (Hristijan Mickoski) 表示，公投失败了。 他说：「事实是，与希腊达成的协议没有获得批准......不仅是协议失败，也代表对执政者违法犯纪的不满。」

马其顿 v.s. 北马其顿

几十年来，希腊和前南斯拉夫的马其顿共和国在名称上存有争议。当南斯拉夫解体时，马其顿宣布独立，并取名为马其顿共和国，希腊则反对，因为其北部地区也被称为马其顿。 2018年两国解决争端，协议表明马其顿未来将改称北马其顿共和国。

扎伊夫告诉法新社﹕「现在轮到议会来确认大多数人的意愿了。」他说：「我下定决心要把马其顿带入欧盟和北约。」

北约组织负责人斯托尔滕贝格对马其顿更改国名表示欢迎，认为这是结束与希腊长达数十年的争端的历史性机会。他说：「我敦促所有政治领导人和政党，以建设性和负责任的态度参与抓住这一历史性机遇.....北约的大门是敞开的。」

欧盟扩大专员约翰内斯·哈恩在声明中提到：「我希望现在所有政治领导人都尊重这一个决定，并负起最大的责任，团结一致推进这项决定。」

扎伊夫在6月时与希腊政府达成协议，结束两国间长达数十年的争议。希腊指责其北方邻国窃取其最北部省份马其顿的历史遗产，甚至意图侵佔领土。这导致希腊阻止马其顿加入北约和欧盟。根据协议，若马其顿更名，希腊将撤销反对。

到目前为止，扎伊夫和他所属的阿尔巴尼亚少数民族联盟表示，已得到大约70名议员的支持，批准与希腊的协议。这也表示他们需要来自反对党十几名国会议员支持，以确保所需的三分之二多数。

该修正案在马其顿得到批准后，还需要得到希腊的批准。

夏立民/李芊 (路透社、美联社、德新社)