马克龙: 北约“脑死亡” 默克尔: 我不这样看

马克龙在接受采访时提醒欧洲盟友要“清醒”起来，重新评估特朗普时代的北约现实。在被问是否仍相信北约“集体防务”时，这位法国总统说“我不知道”。不过，德国总理默克尔有不同的看法。
（德国之声中文网）法国总统马克龙向欧洲盟友发出呼吁，在一切都太迟之前，认清目前跨大西洋联盟的现实。
马克龙在接受英国《经济学人》采访时表示说，"我们目前经历的是北约的脑死亡"。北约盟友"鉴于现在美国（对北约）的承诺，应该重新评估北约如今是什么这个现实"。这篇文章于周四（11月7日）刊登出来。
这位法国总统还说，"你在世界同一个区域拥有很多合作伙伴，而在美国与北约盟友的战略决策方面没有任何协调。完全没有"。"无论在战略上还是政治上，我们都要认识到，我们正面临一个问题。"
特朗普：不加军费，就减少承诺
当被问及是否依旧相信《北大西洋公约》第五条款的"集体防务"时，马克龙回答说：“我不知道。”第五条款被视为1949年签订的北大西洋公约的"核心"，其中规定，"对任何缔约国的攻击都被看做是对所有成员国的攻击"。结盟国家有义务互相给予军事帮助。
从1949年《北大西洋公约》签订直至冷战结束后60多年的岁月里，该"集体防务"仅启用了一次--即2001年9月11日美国遭遇恐怖袭击后。
特朗普担任美国总统以来，多次就北约成员国的军费分摊发难。他威胁表示，如果成员国的军费比例无法达到该国GDP的2%，美国将"放缓"（moderate）其对北约的承诺。
"欧洲自己的命运"
马克龙还警告称，如果欧洲无法认识到其作为地缘政治力量的战略意义，那么欧洲将"无法掌握其自己的命运"。
无独有偶，德国防长克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer，通常使用名字缩写AKK)在之前一天也有过针对北约的表态。AKK在与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）私下会面时说，"北约还是并将继续是欧洲安全的支撑，但显然，欧洲必须增加其自身的、互补的行动能力"。
这位德国防长承诺，截至2024年将德国军费开支提升至GDP的1.5%，到2031年提升至2%。如果遵守该承诺，那么德国将成为世界军费开支第三大国，仅次于美国和中国。
北约秘书长：这种讨论将造成欧盟内部分裂
北约秘书长斯托尔滕贝格间接地对马克龙提出警告，称这种讨论也会造成欧盟内部分裂。他表示，任何试图让欧洲与美国脱钩的尝试，都将伤害欧盟自身。必须通力合作，进一步加强北约。
斯托尔滕贝格还表示，对于北约成员国在多年削减国防开支之后又开始增加军费感到高兴，并称北约明年的预算超过了1000亿美元。
德国总理：我不这样看
对于马克龙的说法，默克尔也表示并不认同。她与北约秘书长斯托尔滕贝格在柏林会面后说。“这不是我的观点。……我认为，即使我们面临问题，即使我们需要更多协调和理解，这样一通狠批没有必要”。
这位德国总理还表示，她虽然一再强调欧洲要将其命运掌握在自己手中，但“跨大西洋伙伴关系对我们来说是不可或缺的”。她称，北约的存在符合德国利益，“北约是我们的安全联盟”。德国外长马斯也做了同样的表态。
默克尔还表示，在很多领域，北约运行得很好，应该促进北约进一步发展，同时解决那些运行不畅的问题。她说，当然要扩大欧洲内部的安全合作，但她不能认同马克龙所说的，通过这种内部安全合作来代替北约，“北约是、并将继续是我们的安全基石”。
本周日（11月10日），默克尔和马克龙将在柏林会面。马克龙这次赴德，还将与德国总统施泰因迈尔见面，并与柏林墙倒塌的见证者共进晚餐。
王凡/凝炼/叶宣（法新社，路透社，每日新闻等）
美国向欧盟发出警告说，加强欧盟内部防务合作的计划可能破坏数十年之久的跨大西洋关系并损害北约。欧盟外交政策高级代表则表示，美国的担心毫无依据。 (15.05.2019)