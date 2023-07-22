马克龙顾问：中国在向俄罗斯提供“不应提供的装备”

（德国之声中文网）本周四（7月20日）在阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum）上，当被问及西方是否掌握任何证据表明，中国在乌克兰战争中以任何方式武装俄罗斯时，马克龙爱丽舍宫外交团队负责人博纳（Emmanuel Bonne）说：“有迹象表明他们正在做我们不希望他们做的事情。”

当被问及中国是否正在交付武器时，博纳说：“是某种军事装备……据我们所知，他们没有向俄罗斯提供大规模的军事能力，但（我们需要）没有任何交付。”

法国官员告诉美国有线电视新闻网，博纳指的是军民两用技术和非杀伤性援助，例如头盔和防弹衣。

美国白宫和法国马克龙办公室没有立即回复路透社的置评请求。

西方国家一直敦促中国政府不要为俄罗斯在乌克兰的战争提供武器。西方担心中国企业提供的技术可能被俄罗斯用于乌克兰战场。

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自2022年2月莫斯科全面入侵乌克兰以来，中国一再否认向俄罗斯运送军事装备。中国驻巴黎大使馆没有立即回复路透社通过电子邮件发送的置评请求。

乌克兰战场上的大疆无人机

法国总统马克龙的高级外交顾问博纳很少向媒体公开发表讲话，但会定期向记者介绍情况。在法国总统马克龙4月访华期间，博纳是马克龙外交代表团的成员，也是马克龙与中国高级官员的联络人。

博纳说，“我们需要他们（中方）明白，乌克兰战争是一场全球规模的冲突，我们不能让乌克兰输掉，出于原则，也出于非常实际的原因。

博纳被问到中国不应该做哪些事情，他说：“当然是不应该提供武器和经济支持。”

据法新社报道，博纳还表示，“我希望中国在乌克兰冲突中证明自己是一个可信的伙伴”。同时，博纳称，“不相信中国会为乌克兰战争提供解决方案”，他表示，“要想停止战争，我们只需要普京撤军”，然后需要建立包含广泛合作伙伴的“一种非常稳固的谈判框架”，如中国和印度，这些国家“可以产生影响并保证稳固的和平”。

（路透社，法新社）

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