马克龙隆重欢迎拜登进行国事访问

法国总统马克龙在巴黎隆重欢迎美国总统拜登的国事访问。预计两国领导人将讨论加沙战争和乌克兰战争等一系列重大议题。

（德国之声中文网）法国总统马克龙周六（6月8日）在巴黎隆重欢迎美国总拜登前来进行国事访问。

与普通的工作访问不同，正式国事访问有特殊的接待规格和礼仪。两人出席了在标志性建筑凯旋门举行的欢迎仪式和香榭丽舍大街上的游行。

随后他们前往法国总统官邸爱丽舍宫举行双边会谈，并向媒体发表讲话。计划于晚上举行国宴，美国第一夫人吉尔·拜登也将出席。

拜登目前正在法国进行为期数日的访问。他于周三抵达法国，周四参加了在诺曼底举行的80年前的盟军“诺曼底登陆”纪念活动。

6月6日，马克龙和拜登在法国诺曼底参加诺曼底登陆80周年纪念活动 图像来源: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

两位领导人将讨论什么？

拜登和马克龙预计将讨论广泛的全球挑战和双边问题。

法国政府表示，两国总统将讨论进一步支持乌克兰抵御俄罗斯入侵的问题。他们还将为下周在意大利城市巴里举行的七国集团峰会和七月份在美国首都华盛顿举行的北约峰会做准备。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）本周早些时候告诉记者，两人的会谈将涉及俄乌战争、以哈战争、印太地区的合作以及从气候变化、人工智能到供应链政策等问题。

两位总统周五在巴黎分别会见了乌克兰总统泽连斯基。两国均承诺支持乌克兰。

拜登曾于2022年在华盛顿以国事访问规格接待过马克龙。当时，这位法国领导人是拜登总统任期内首位获此殊荣的外宾。

（美联社、法新社、德新社、路透社）

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