马克龙连任  各国领导人怎么说？

（德国之声中文网）法国现任总统马克龙在昨日（4月24日）举行的法国总统大选第二轮选举中击败了极右翼挑战者勒庞，赢得连任。他是法国20年来首位成功连任的总统。多国领导人向马克龙表示祝贺。

澳大利亚总理莫里森祝贺马克龙连任，并表示这是“自由民主的伟大体现”。法澳近来关系并不融洽。去年9月，澳大利亚宣布终止与法国签订的至少价值400亿美元的潜艇建造协议，转而从美国购买核动力潜艇。此举引发法国不满。事发大约两个月后的G20峰会期间，法国总统马克龙曾直截了当地称，莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。在周一（4月25日）发出的推文中，莫里森表示：“祝贺马克龙再次当选总统，这是自由民主在不确定时代的又一次伟大体现。“

乌克兰总统泽伦斯基也对马克龙击败被视为与俄罗斯关系密切的极右翼候选人勒庞表示祝贺。泽伦斯基周日称马克龙是乌克兰真正的朋友。他用法语在推特上发文表示：“我相信我们将一起走向新的共同胜利，朝着一个强大和统一的欧洲前进!”在选战期间的电视辩论中，马克龙对勒庞与俄罗斯的关系发起了攻击，勒庞领导的政党在2014年曾从一家捷克-俄罗斯合资银行获得了一笔贷款。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前忙碌的港口 这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的港口 在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前充满欢笑的公园 这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的公园 从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前人来人往的歌剧院 这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的歌剧院 今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前正常运作的钢铁厂 亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的钢铁厂 而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前生气蓬勃的住宅区 这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的住宅区 现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。 作者: Greta Hamann



美国总统拜登周日也在推特上对马克龙再次当选表示祝贺。他写道：“法国与我们是古老的盟友，也是应对全球挑战的重要伙伴。”他还补充说，期待着在支持乌克兰、捍卫民主和应对气候变化等领域与对方继续开展密切合作。

亚洲地区也关注了法国大选的结果。中国国家主席习近平致电马克龙表示祝贺。根据中国官媒新华社报道，习近平强调，中法都是具有独立自主传统的大国。当前，国际形势正经历深刻复杂变化，中法关系健康稳定发展的战略意义愈加凸显。习近平表示，自己始终从战略高度和长远角度看待中法关系，愿继续同马克龙总统一道，秉持“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的建交初心，携手推动中法关系不断迈上新台阶，造福两国人民和世界人民。

台湾外交部发布新闻稿对马克龙连任表示祝贺。根据自由时报报道，台湾外交部强调，台湾与法国为理念相近的民主伙伴，期待台湾与法国的关系在马克龙总统领导下持续强化。台湾期待秉持互惠互利精神，共同致力双边关系的繁荣发展、维护台海与印太地区的和平稳定，同时齐力捍卫以规则为基础的国际民主秩序。

日本首相岸田文雄在推特上向马克龙连任法国总统表示祝贺。他用日法双语发送了推文，他表示:“ 希望我们在广阔的领域里密切合作，如在对应俄罗斯入侵乌克兰上及在印度-太平洋地区的合作。” 日本内阁官房副长官矶崎仁彦(Yoshihiko Isozaki)也对马克龙表示祝贺。他说：“为结束俄罗斯暴行并保卫和平的世界秩序，现在正是最需要七国集团（G7）紧密团结的时刻，我们将与马克龙总统所领导的法国继续紧密合作。”

在法国所在的欧洲地区，多国领导人都对马克龙连任表示高兴。英国首相约翰逊祝贺马克龙连任时强调与法国的密切联系。他昨日在推特上写道："法国是我们最亲密和最重要的盟友之一……我很高兴在国际关键问题上继续两国合作。“

德国政府也表达了祝贺之意。德国总理肖尔茨在推特上表示期待与对方继续良好合作。德国财政部长林德纳认为，这次选举结果是统一欧洲的一大胜利。

在昨日的选举中，马克龙以58.5%的支持率击败极右翼政党“国民联盟”主席勒庞（41.5%），赢得总统大选 。





（美联社，德新社等）

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