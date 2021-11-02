 马克龙说莫里森撒谎 法澳裂痕修复难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2021

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时政风云

马克龙说莫里森撒谎 法澳裂痕修复难

法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"

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拜登和马克龙10月29日举行双边会晤

（德国之声中文网）周日晚，就在澳大利亚总理莫里森举行每日新闻会前数分钟，一名澳大利亚记者就澳方9月取消和法国的潜艇建造合同向法国总统马克龙提问道：你是否认为莫里森撒了谎？对此，马克龙直截了当地回答："我不用认为，我知道。"马克龙同时表示："我非常尊敬你们的国家。我对贵国人民充满敬意和友谊。我只是说，当我们互相尊重的时候，必须坦诚相待，行动也必须一直坚持这一价值观。"

9月15日，美国、英国和澳大利亚宣布建立一个名为AUKUS的新的印太联盟，其中一个合作项目是澳大利亚采用美英技术来打造核动力潜舰。为此，澳大利宣布取消数年前签订的从法国购置价值660亿美元的常规动力潜艇合同。此举令法国方面震怒。 《纽约时报》9月16日报道称，美国官员承认，美方只是提前了几个小时将美国将向澳大利亚提供核潜艇的消息通知了法国。法国官员批评说，美方此举是对其最亲密盟友之一的重大背叛，法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）甚至用"背后捅刀"来形容澳洲与英美签订合约一事，并首次召回驻美和驻澳大使以示抗议。在美国总统拜登9月22日与马克龙通电话后数日，法国驻美大使才重新被派往华盛顿。法国重新向澳大利亚派回大使则是在美国国务卿布林肯10月4日至6日访问法国之后。

马克龙在G20峰会期间安排了数场与多国领导人的双边会议，其中包括10月29日与美国总统拜登举行会晤。据报道，拜登承认与澳大利亚的潜艇交易一事做法"笨拙"。马克龙没有和

澳大利亚总理莫里森单独会面，两人只是领导人拍大合照之前短暂打了个照面。

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扔硬币许的什么愿？

澳大利亚官员不满马克龙

在周日晚于罗马举行的媒体会议上，莫里森对马克龙称他在潜艇交易中"撒谎"回应说，他并没有"撒谎"，他之前已向马克龙解释过，常规潜艇将不再满足澳大利亚的需求。他还表示，两国修复关系的过程已经开始。

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澳大利亚副总理乔伊斯（Alan Joyce，图正中）和总理莫里森（图右）

不过，莫里森语音未落，澳大利亚高级政府部长就批评法国领导人通过个人轻视使争端升级。内阁部长大卫·利特普劳德将称马克龙对莫里森的批评"不合理"。莫里森是 "不合理的"。澳大利亚副总理乔伊斯说，"我们没有偷过一个岛屿，我们没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"他补充说，合同有条款和条件，其中一个条款和条件就是可以退出合同。我们退出了那份合同。

乔伊斯没有解释偷一个岛屿指的是什么。1990年8月，法国一位名为安德烈·加德斯（AndréGardes）的失业核物理学家曾企图入侵英国属地萨克岛。这一离奇的事件是2013年上映的电影 "窃岛人"的原型。

（路透社、法新社等）

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