 马克龙访柏林：呼吁乌战停火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2022

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时政风云

马克龙访柏林：呼吁乌战停火

法国总统马克龙胜选连任后首访德国，与德国总理肖尔茨举行会晤。除了强调危机时刻德法团结合作的重要性，两国领导人也呼吁尽快在乌克兰实现停火，为谈判创造条件。

Deutschland I Frankreichs Präsident Macron trifft Bundeskanzler Scholz in Berlin

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歐盟9日召開重要會議，歐盟委員會主席馮德萊恩在會中表示，俄烏戰爭讓一些不可想像的事又回到歐洲，但也重申歐洲的未來便是烏克蘭的未來。同日，美國國防部稱有跡象顯示，烏克蘭人民被強迫送往俄羅斯。

德国全力支持乌克兰，而且提供更多重武器。德国之声记者Sabine Kinkartz认为，肖尔茨总理在纪念二战结束77周年发表的对全国讲话立场鲜明，这是好事。

法国总统大选结果尘埃落定。现任总统马克龙击败极右翼候选人勒庞成功连任。多国领导人对马克龙表示祝贺。乌克兰总统泽伦斯基称马克龙是乌克兰真正的朋友。美国总统拜登则期待在多方领域与对方合作。

（德国之声中文网）按照惯例，法国历任总统当选上任后访问的第一个国家是德国。对于不久前成功连任的马克龙来说也不例外。周一（5月9日）马克龙在柏林同德国总理肖尔茨会晤。已持续两个半月的乌克兰战争是会谈的焦点议题。

德法领导人一致认为，俄罗斯总统普京当天在莫斯科纪念二战"胜利日"阅兵式上的讲话，至少没有在言辞上让冲突进一步升级。但这就够了吗？

"不！"法国总统说："我们要达到的是，尽快实现停火"，马克龙在与肖尔茨共同举行的新闻发布会上说，只有这样，俄乌之间的谈判才有可能继续推进，进而实现和平和俄罗斯的长久撤军。

肖尔茨也呼吁朝着停火方向迈出具体步骤，但他补充说，难以想像乌克兰会接受一个对方"指定的和平"，接受莫斯科规定的有损其主权和领土完整的条件。

肖尔茨表示，他与法国总统都认为，"乌克兰是欧洲大家庭的一员"，德法正努力为乌克兰加入欧盟铺平道路。欧盟委员会将在不久发布对此的评估意见。

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德国将向乌克兰输送重型武器吗？

此前，马克龙曾试图降低乌克兰快速加入欧盟的期待。他在前往柏林之前在斯特拉斯堡欧洲议会发表讲话时说，"我们知道，按照目前的标准和条件，到乌克兰加入欧盟可能要数年到数十年时间"。马克龙的建议是，为乌克兰等有意加入欧盟的国家增设一个"欧洲政治共同体"，为这些国家同欧盟的安全与政治合作创造新的空间。

法国目前是欧盟理事会轮值主席国。在法国建议下，为表达团结声援，9日晚许多著名景点和地标建筑被打上了乌克兰国旗的蓝黄两色。包括柏林的勃兰登堡门。马克龙和肖尔茨也在这里留下"打卡照"。当被问到这一声援行动要传达何种信号时，马克龙说："全力支持乌克兰。"

 

（德新社、法新社、德广联）

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