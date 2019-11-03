马克龙访华 不会回避敏感话题

（德国之声中文网）这是马克龙就任总统后，第二次对中国开展国事访问。周一下午，马克龙抵达上海，将参加此间的国际进口博览会。这是中美贸易战爆发以来，中方第二次举办这一进口博览会。

马克龙将在上海同中国国家主席习近平共进晚餐，然后继续北上飞往北京，并同习近平等中国高层开展一系列会谈。法国官员表示，马克龙不会在会谈期间回避香港和新疆等"禁忌话题"。人权组织"人权观察"则呼吁马克龙公开敦促习近平关闭新疆所谓的"再教育营"及尊重香港民众的政治权利。

中国外交部负责欧洲事务的官员朱静（音译）表示，中国会以"最友好、最热情的方式"迎接法国领导人到访。但这位官员同时也警告说，中法两国应就人权问题开展"建设性对话，而不是相互指责或对相关问题政治化。"朱静上周对媒体表示："新疆和香港都是中国的内部事务，不应成为外交会谈的内容。"

香港的政治动荡已经持续数月之久。刚刚过去的周末，此间再度发生血腥的暴力事件，一名持刀男子刺伤五人，并咬掉了一名民主派政治家的耳朵。

朱静还警告说，法国不应当在印太地区扮演"破坏性"角色，也不应向北京提出主权索求的海域派遣军舰。今年四月，法国军舰穿越台湾海峡，曾引起中方强烈不满。

不过，马克龙此次访华行程的重点则是为法国企业在中国争取到更多的商机。此外，马克龙还将在上海西岸文化走廊为巴黎蓬皮杜文化中心上海分馆举行揭幕仪式。一名法国总统顾问表示，法国期望本次访华期间能够签署40项经贸协定，涉及农业、旅游业、医疗以及其他法国较有优势的领域。

周二，马克龙将以中国国家主席习近平的贵宾身份出席第二届中国国际进口博览会，稍后，中法两国领导人还将携夫人出席私人晚宴。

这也是中法两国领导人过去三年来的第六次会晤，标志着中法两国对双边关系的重视。

鉴于美国总统特朗普推行的"美国优先"政策，马克龙和习近平在过去两年的会晤中都承诺将继续坚持多边主义的国际秩序。

中国外交部官员朱静也表示，在"保护主义和单边主义不断上升"的时代，中法对话至关重要。香港浸会大学政治学教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，美国的关税战正在推动中国寻求与法国和其他欧洲国家更紧密的联系。但他同时也指出，如果欧洲人相信能够和中国团结一致对抗特朗普，则未免"过于天真"。

对于中国在中东欧大举投资以及对欧贸易的巨额顺差，法国总统马克龙也表露担忧。他说，欧洲人对北京的"幼稚幻想"已经成为历史。

马克龙此次访华，正值中美贸易争端悬而未决，中国经济呈现疲软之际。分析家们认为，马克龙会要求中方履行进一步开放市场的承诺，并为西方企业提供公平的竞争环境。中国外交部发言人耿爽周一在例行新闻发布会上表示，进博会的召开展现了中国开放市场的意愿。