马克龙访俄之旅能否为和平开路？

（德国之声中文网）法国总统马克龙在同俄罗斯总统进行了长达5个多小时的会谈之后认为，外交解决目前欧洲紧张局势的机会是存在的。马克龙在莫斯科表示，处理乌克兰危机的停火协定《明斯克协议》必须严格完整地得到执行，这同时也是对乌克兰提出的要求。马克龙说，冲突必须得到解决，这样才能改善欧盟与俄罗斯之间的关系。

在谈到乌东地区紧张局势时马克龙说：“那里集结了12.5万（俄罗斯）士兵，这肯定会令人感到不安。”马克龙还称赞了乌克兰总统泽连斯基在紧张局势下的“放松”心态。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



“具体的安全保障”

马克龙强调说：“这是我们共同的责任，寻找到具体的措施，稳定局势，为紧张局势降温。当然，这要在乌克兰、欧盟和美国协调一致的前提下实现和达到。”

他说，为了确保欧洲的和平与安全，可以在现有达成的协定的基础之上创造新的更具创造性的“具体的安全保障”。虽然各方对历史的看法和解释不通，但是俄罗斯和法国之间依旧存在相互重叠的领域，例如在实现军队驻扎和武器系统透明化的问题上。

普京也认为在解决乌克兰危机的问题上仍存在进步空间。他评价与马克龙的会谈是有益的、具有实质性的和客观的。普京说：“我觉得，他提出的一系列想法和建议都有可能成为接下来我们迈出共同步伐的基础。”

对乌克兰和西方的指责

普京指责乌克兰政府一直无视明斯克协议。他说，基辅方面直接与乌东的卢甘斯克和顿涅茨克两个分离省份举行谈判十分必要。普京还指责乌克兰政府侵犯人权，例如打压乌克兰境内的俄罗斯族。

观看视频 02:05 国际支持源源不绝 乌克兰大幅扩军

普京还说，西方国家利用乌克兰紧张局势实施反俄政策。俄罗斯在自己的国土上调遣军队却遭到西方的指责，但乌克兰的军队却是依赖外国资助，而且武器也是其它国家提供的。

普京还批评北约将俄罗斯描述成敌人的形象，“虽然俄罗斯没有威胁到任何人”。他说，如果乌克兰被接纳成为北约成员国，俄罗斯不会对此坐视不理坦然接受。他再次警告，如果乌克兰作为西方联盟的成员试图使用武力夺回2014年并入俄罗斯的克里米亚半岛，那么北约就会面对同俄罗斯之间的战争。普京说，这将是一场“没有赢家”的战争。

马克龙说，普京回答了他的很多提问。他会带着这些回答先去基辅与乌克兰总统泽连斯基举行会晤，然后再前往柏林与刚刚访美归来的德国联邦总理肖尔茨举行会谈，在这之后，他还会再与普京通过电话的方式进行沟通。

马克龙说，未来几天对于决定欧洲的安全至关重要。“我确信，虽然不容易，但是我们会得到一个结果。”

（德新社、法新社、路透社）

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