马克龙访俄之旅能否为和平开路？

法国总统马克龙和俄罗斯总统普京花费了5个多小时的时间试图为乌克兰危机找到一条出路。最终双方都乐观地认为可以迈出“共同的一步”。
（德国之声中文网）法国总统马克龙在同俄罗斯总统进行了长达5个多小时的会谈之后认为，外交解决目前欧洲紧张局势的机会是存在的。马克龙在莫斯科表示，处理乌克兰危机的停火协定《明斯克协议》必须严格完整地得到执行，这同时也是对乌克兰提出的要求。马克龙说，冲突必须得到解决，这样才能改善欧盟与俄罗斯之间的关系。
在谈到乌东地区紧张局势时马克龙说：“那里集结了12.5万（俄罗斯）士兵，这肯定会令人感到不安。”马克龙还称赞了乌克兰总统泽连斯基在紧张局势下的“放松”心态。
马克龙强调说：“这是我们共同的责任，寻找到具体的措施，稳定局势，为紧张局势降温。当然，这要在乌克兰、欧盟和美国协调一致的前提下实现和达到。”
他说，为了确保欧洲的和平与安全，可以在现有达成的协定的基础之上创造新的更具创造性的“具体的安全保障”。虽然各方对历史的看法和解释不通，但是俄罗斯和法国之间依旧存在相互重叠的领域，例如在实现军队驻扎和武器系统透明化的问题上。
普京也认为在解决乌克兰危机的问题上仍存在进步空间。他评价与马克龙的会谈是有益的、具有实质性的和客观的。普京说：“我觉得，他提出的一系列想法和建议都有可能成为接下来我们迈出共同步伐的基础。”
普京指责乌克兰政府一直无视明斯克协议。他说，基辅方面直接与乌东的卢甘斯克和顿涅茨克两个分离省份举行谈判十分必要。普京还指责乌克兰政府侵犯人权，例如打压乌克兰境内的俄罗斯族。
普京还说，西方国家利用乌克兰紧张局势实施反俄政策。俄罗斯在自己的国土上调遣军队却遭到西方的指责，但乌克兰的军队却是依赖外国资助，而且武器也是其它国家提供的。
普京还批评北约将俄罗斯描述成敌人的形象，“虽然俄罗斯没有威胁到任何人”。他说，如果乌克兰被接纳成为北约成员国，俄罗斯不会对此坐视不理坦然接受。他再次警告，如果乌克兰作为西方联盟的成员试图使用武力夺回2014年并入俄罗斯的克里米亚半岛，那么北约就会面对同俄罗斯之间的战争。普京说，这将是一场“没有赢家”的战争。
马克龙说，普京回答了他的很多提问。他会带着这些回答先去基辅与乌克兰总统泽连斯基举行会晤，然后再前往柏林与刚刚访美归来的德国联邦总理肖尔茨举行会谈，在这之后，他还会再与普京通过电话的方式进行沟通。
马克龙说，未来几天对于决定欧洲的安全至关重要。“我确信，虽然不容易，但是我们会得到一个结果。”
（德新社、法新社、路透社）
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本周一，德国联邦总理肖尔茨赴美与拜登举行会晤，法国总统马克龙前往莫斯科与普京举行会面，德国外长贝尔博克飞往基辅与乌克兰总统泽连斯基举行磋商，这一系列的穿梭外交都是为了同一个目的：为乌克兰危机降温。
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