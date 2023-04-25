 马克龙计划联手中国 推动俄乌和平峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2023

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时政风云

马克龙计划联手中国 推动俄乌和平峰会

俄乌战争爆发后，欧洲各国在支援乌克兰的问题上表现出了前所未有的团结精神。也正因为如此，法国总统马克龙的一系列单方面行动和表述，显得格外"引人注目"。

China Guangzhou | Emmanuel Macron

（德国之声中文网）据此前"彭博社"报道，法国显然希望同中国一道，共同促成俄乌两国的和平谈判。为此目的，马克龙已授权其外交事务顾问伯恩（ Emmanuel Bonne）同中国前外长王毅进行协商，以便为未来的俄乌谈判制定框架。

彭博社援引匿名消息来源报道称，法国方面认为，今年夏季就有可能促成俄乌谈判。一名法国高级官员已经证实了相关计划的存在，不过他拒绝透露计划的细节。他表示，法国已向各盟友进行了通报。

这位官员表示，法国也已同乌克兰总统泽连斯基就"筹备和平峰会"事宜举行过会谈。而泽连斯基本人则证实，他同马克龙就其中国之行进行过沟通。克里姆林宫则表示，俄方对法国提出的和平计划并不知情。

法国总统拟议中的外交攻势，在欧洲引起广泛批评。英国政治家史密斯（ Duncan Smith）形容马克龙犹如"草丛里的蛇"。

即便是在法国国内，马克龙的做法也招致批评。法国《世界报》报道称，法国外交官们对于每次"马克龙出访之后，都要收拾残局，挽回损失"感到非常厌倦。

中国一直表示愿意为促成俄乌和平付出努力，并为此推出了乌克兰和平12点计划。但北京的动议只在克里姆林宫得到积极回应。中国驻法大使卢沙野就前苏联加盟共和国主权地位的言论引起抗议后，尽管中国官方做出解释澄清，但中方在俄乌战争中的所谓"中立立场'，仍引起了更多的质疑。

2023年4月6日，马克龙总统马克龙同中国最高领导人习近平举行会谈。

2023年4月6日，马克龙总统马克龙同中国最高领导人习近平举行会谈。

除了计划联手中国推动俄乌和谈之外，法国总统马克龙两周前访华期间的一系列"讨好"北京的言行，就已经引起广泛批评。马克龙表示，欧洲不应介入台海危机，不应成为美国的随从。

欧盟议会人民党议会党团代表团主席德国基社盟政治家韦伯对《图片报》表示："中国领导层已经对欧盟及北约成员国的生存权利提出了质疑，而马克龙的言行显然是在鼓励中国领导人进一步探寻我们的忍耐极限在哪儿。中俄领导人共同点越来越多的大背景下，马克龙显然在损害欧洲的团结和跨大西洋关系。"

德国自民党国防问题专家史塔克齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）也表示："马克龙访华之后的一系列言行，是在破坏欧洲的团结，削弱欧洲的对华立场。因为很显然，中国站在了俄罗斯一方，而没有站在自由和民主一方。"

中国问题专家Alexander Görlach 为德国之声撰写的客座评论中写道："欧洲大家庭正面临着时代转折点，因为巴黎正在同中国和俄罗斯专制政权建立新同盟，以取代法国同欧洲盟友的伙伴关系。如果马克龙不能悬崖勒马，那么他的行为将会对欧盟构成严重的威胁。"

(综合报道）

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