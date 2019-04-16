 马克龙誓言五年内重建圣母院 | 文化经纬 | DW | 17.04.2019

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文化经纬

马克龙誓言五年内重建圣母院

法国总统马克龙宣布将募资重建周一遭大火重创的巴黎圣母院。 两名法国亿万富翁及法国石油公司道达尔立即宣布捐赠大笔资金，协助重建圣母院。

Frankreich Präsident Macron TV Rede (Getty Images/AFP/L. Marin)

法国总统马克龙周二表示法國將在五年内重建圣母院。

(德国之声中文网) 周一 (4月15日) 的一场大火重创了有超过800年历史的巴黎圣母院，但法国总统马克龙周二 (4月16日) 誓言在五年内重建圣母院。 他说: 「我们会把圣母院重建的更美。 」

此前，马克龙表示周二 (4月16日) 将展开圣母院重建的募款活动，并号召全球建筑人才协助重建圣母院。 法国亿万富翁皮诺 (Francois-Henri Pinault) 马上宣布捐赠1亿欧元到重建圣母院的基金。 他表示相关基金将由他家族的投资公司阿耳忒弥斯 (Artemis) 支付。 此外，酩悦轩尼诗路易威登集团董事长阿尔诺 (Bernard Arnault) 与法国石油公司道达尔也承诺各捐赠2亿与1亿欧元。 英国广播公司 (BBC) 报导，目前相关捐款已达到将近十亿欧元。

数年前领衔重建科隆大教堂的建筑师佛森尼赫 (Peter Füssenich) 表示，光从电视画面来看，便知道圣母院遭受到的破坏需要花几十年才能修复。

德国外交部长马斯 (Heiko Maas) 强调周一的大火打击了全欧洲的心，并承诺德国将提供相关协助。 他表示: 「德国与法国专家已针对如何重建圣母院开始进行讨论。 全欧洲都与法国同在。 」

长期调查

BdTD Notre Dame Paris (Getty Images/AFP/A. Blin)

法国当局表示，除了尖塔、部分屋顶与室内拱顶的一部分遭大火破坏外，消防团队成功抢救了圣母院的主要结构。

马克龙在圣母院外发表演说时表示，在消防员的努力救火下，法国成功降低了圣母院大火造成的伤害。 除了教堂顶的尖塔崩塌与木造屋顶结构起火燃烧外，教堂内部的拱顶只有一些部分崩塌，消防人员也成功抢救了不少珍贵艺术品及文物。 巴黎消防局长葛列特 (Jean-Claude Gallet) 表示消防队成功抢救了圣母院的主要结构，以及教堂正面的两个长形塔。 他们于周二 (4月16日) 早上顺利扑灭火势。

巴黎检察官海兹 (Remy Heitz) 周二表示相关调查工作将是个漫长且复杂的过程。 此外，法国内政部官员努涅兹 (Laurent Nunez) 接受法国电视台BFM TV采访时则说，法国政府的下一步是检视圣母院核心结构的受损程度，以及判断圣母院建筑整体是否稳定。 一群建筑师与专家组成的小组将共同决定出最好的应对方法。

杨威廉/罗法 (法新社/路透社)

 

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