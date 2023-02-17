马克龙：要让俄在乌克兰失败 但不要击垮

（德国之声中文网）出席了慕尼黑安全会议的法国总统马克龙表示，俄罗斯和乌克兰之间的战争只能通过谈判来结束。他在接受法国国际广播电台、《费加罗报》和《周日报》采访时表示：“我希望俄罗斯在乌克兰失败，我希望乌克兰能够成功捍卫自己，但我相信，冲突的结束最终不会通过军事手段达成。”

马克龙对于通过向俄罗斯国内施重压来结束冲突的可能性表示怀疑。他表示：“双方都无法完全获胜，因为军事动员的影响并不像预期的那样大，并且有其能力上的限制。”

马克龙的“从未”和“永远”

马克龙重申，乌克兰现在需要发动军事进攻，迫使俄罗斯回到谈判桌旁。但是，他不认为应该像一些人所建议的那样——攻击俄罗斯本土。“最重要的是，有些观察家想要击垮俄罗斯。这从未也永远不会是法国的立场”，马克龙表态称。

俄罗斯因发起乌克兰战争没有得到参加此次2023年慕尼黑安全会议的邀请，但针对马克龙有关“从未”想要击垮俄罗斯的表态，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）在第一时间针对法国总统的上述表态做出了反应。扎哈罗娃指出：“关于‘从未’，法国的历史并不是从马克龙开始的，还有拿破仑按照国家级别被安放在巴黎市中心的遗骸。法国和俄罗斯都应该对此有所理解。”

“总的来说，马克龙是无价之宝”，扎哈罗娃补充说，他的言论表明西方已经就推翻俄罗斯政权进行了讨论，而马克龙之前则一再寻求与俄罗斯领导人会晤。

马克龙：西方联盟的薄弱环节？

马克龙因传递有关乌克兰和俄罗斯之间战争政策信息不一致而受到一些北约盟友的批评，部分声音认为巴黎方面是西方联盟的薄弱环节。本周五（2月17日），马克龙在出席慕尼黑安全会议期间时敦促盟友加强对乌克兰的军事支持，但也表示他不相信政权更迭，并且在某个时候将必须进行谈判。

马克龙在接受法国《周日报》采访时表态称：“让我们明确，我不相信政权更迭，当我听到很多人呼吁政权更迭时，我会问他们，‘为了什么更迭？下一个是谁？谁是你们的领袖？’”

为普京而死？这些年轻人说“不”

这位法国总统认为，在莫斯科立场愈发强硬以及冲突爆发多年后，他认为民间社会内部不会出现民主解决方案，他也看不到普京以外的其他选项，普京必须被带回谈判桌上。“在当前体制下，我认为除了弗拉基米尔·普京以外的所有选项都更糟糕，”马克龙说。

但是，马克龙在慕尼黑安全会议上发表讲话时也坚称现在不是与莫斯科对话的时候。他并没有回避把和平谈判作为最终目标的说法。

慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）是世界著名的国际安全政策会议之一，每年在德国慕尼黑举行，自1963年以来已经连续举办了近60年。会议旨在为政治领袖、专家学者和企业界代表提供一个讨论全球安全问题的平台，促进国际合作和安全对话。参加会议的嘉宾包括国家元首、政府首脑、外交官、学者、智库代表、商界领袖和媒体人士等。在这个会议上，与会者将就当前全球安全形势进行深入交流和讨论，并就解决全球安全问题提出各自的看法和建议。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



(德新社、路透社、《周日报》等)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。