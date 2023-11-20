马克龙致电习近平：俄朝军事合作令人担忧

（德国之声中文网）据爱丽舍宫发布的信息，法国总统马克龙周一（11月20日）向中国国家主席习近平表达了对于俄罗斯与朝鲜之间军事合作的"深切忧虑"。

马克龙与习近平此次通电话正值法国外长科隆纳即将访华之际。

二人通话后，一名不愿透露姓名的法国总统府官员向记者表示："我们希望中国能认识到，对于法国以及整个欧盟来说，这是多么有问题的一个发展。"这位官员表示，俄朝军事合作当然会为俄罗斯对乌克兰的侵略火上浇油。

自去年大举入侵乌克兰以来，俄罗斯受到西方国家的制裁。该国寻求与朝鲜加强合作。9月，俄总统普京在远东与朝鲜领导人金正恩举行会晤。

白宫10月称，朝鲜数周内向俄罗斯运送了超过1000个集装箱的军事装备和弹药，用于乌克兰战争。

中国拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，并在莫斯科去年2月对乌开战以来，加强了与俄罗斯的经济、外交和军事合作。

据巴黎方面的消息，今年4月马克龙对中国进行国事访问期间，习近平表示，愿与法国合作，为莫斯科与基辅的"对话创造条件"。

多数分析人士认为，俄罗斯对乌克兰的侵略战争目前陷入僵局，而西方的制裁则未能完全在政治和经济上孤立莫斯科。

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

习近平：欢迎法国投资

中国官方新华社报道，习近平在通话中表示，欢迎更多法国企业来华投资，同时希望法方为中国企业赴法投资提供公平、非歧视的营商环境。

中国目前面临着欧盟对其电动汽车补贴的调查，此外，还有可能面临对钢铁业补贴的调查。与此同时，多个欧盟国家抱怨中国有关外国企业在华经营的法律法规十分模糊。

习近平表示，中方愿与法方保持高层交往。此外，中方也愿加强同法方在联合国等多边机构合作。本月，中国接任联合国安理会轮值主席国。

此外，世界第二大经济体的领导人也呼吁法国在中欧关系积极发展扮演建设性角色。由于欧盟推动降低在供应链上对中国的依赖，以及乌克兰战争等一系列事务，欧中关系有所紧绷。

习近平在通话中称，中欧应坚持做互利合作的伙伴。

中国为巴勒斯坦难民救援机构提供每年100万美元支持

二人还就中东局势交换了意见。中国官方新华社报道称，两国元首都认为，当务之急是避免巴以局势进一步恶化，尤其是不能出现更严重的人道主义危机，"两国方案"是解决巴以冲突循环往复的根本出路。

爱丽舍宫则发布信息称，马克龙在通话中呼吁习近平加大努力，帮助加沙地带平民。马克龙说，中国须为人道主义救援巴勒斯坦民众作出"更显著"的贡献。法国方面的数据显示，中国每年为联合国巴勒斯坦难民救援机构提供约100万美元（约合91.5万欧元）的支持。

爱丽舍宫称："我们鼓励中国最高层领导人做出更显著的行动。"巴黎还呼吁北京，作为许多阿拉伯国家最重要的贸易伙伴之一，发挥影响力，以"避免冲突激化"。爱丽舍宫称，中国在该地区的影响力近期有所增加。

周一，中国国家副主席韩正、外长王毅在北京与一个阿拉伯国家、伊斯兰国家外长联合代表团会谈，其中包括沙特、约旦、埃及、印尼、巴勒斯坦外长以及伊斯兰合作组织秘书长。中方称，其目标是实现停火止战、缓解人道局势、重回"两国方案"。

回应争议 马克龙强调对台立场不变

（法新社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。