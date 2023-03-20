马克龙签署争议性养老金改革法案

（德国之声中文网）法国总统马克龙签署了一项有争议的养老金改革法案，该法案将退休年龄提高两年，引发了大规模抗议活动。

该法案的文本于周六（4月15日）刊发于法国官方公报，已成为一项新的法律。它将退休年龄从62岁提高到64岁。

法国的退休制度是工业化国家中最“慷慨”的了。大多数其他欧洲国家的退休年龄为 65 岁。

周五，由九名成员组成的宪法委员会通过了这份法律文本，裁定政府提高退休年龄符合宪法。

然而，该委员会否决了它认为对改革不重要的更多措施，例如反对马克龙的政治左翼政党提出的就退休年龄问题举行全民公投的提议。

法国抗议和罢工活动对民众日常生活的许多方面都造成影响，抗议者与警察之间也发生了激烈的冲突。

然而，马克龙表示，该法案是防止法国养老基金崩溃的唯一途径。在第一个总统任期内，他就试图让该法案获得通过。他希望该法案在年底前付诸实施。

反对党试图将养老金改革作为一次机会，将马克龙定性为与法国民众的需求"脱节"的总统形象。

工会号召在5月1日国际劳动节举行全国性抗议活动。

（法新社、路透社）

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