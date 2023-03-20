马克龙签署争议性养老金改革法案

（德国之声中文网）法国总统马克龙签署了一项有争议的养老金改革法案，该法案将退休年龄提高两年，引发了大规模抗议活动。
该法案的文本于周六（4月15日）刊发于法国官方公报，已成为一项新的法律。它将退休年龄从62岁提高到64岁。
法国的退休制度是工业化国家中最“慷慨”的了。大多数其他欧洲国家的退休年龄为 65 岁。
周五，由九名成员组成的宪法委员会通过了这份法律文本，裁定政府提高退休年龄符合宪法。
然而，该委员会否决了它认为对改革不重要的更多措施，例如反对马克龙的政治左翼政党提出的就退休年龄问题举行全民公投的提议。
法国的抗议还在继续（图为4月14日在西部城市南特）
法国抗议和罢工活动对民众日常生活的许多方面都造成影响，抗议者与警察之间也发生了激烈的冲突。
然而，马克龙表示，该法案是防止法国养老基金崩溃的唯一途径。在第一个总统任期内，他就试图让该法案获得通过。他希望该法案在年底前付诸实施。
反对党试图将养老金改革作为一次机会，将马克龙定性为与法国民众的需求"脱节"的总统形象。
工会号召在5月1日国际劳动节举行全国性抗议活动。
（法新社、路透社）
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“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒
政府延后退休年龄，老百姓抗议不止
数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。4月13日，全法国举行第12轮罢工行动日，百万人参加，数万警察出动，仅在巴黎，4000警力严阵以待。
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怎样让法案在最后一刻夭折
政府起初对国民议会（即下院）3月16日通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。法国公共行业开始为期数天的罢工。
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不用议会表决了，直接送马克龙签署
法国政府意识到在国民议会争取不到多数，于是启动宪法规定的特殊条款，绕过议会，直接将退休年龄改革方案提交马克龙总统签署。之后，政府在不信任案表决中勉强过关，但此举显然更加激化人民的反政府情绪。此后街头激烈的抗议进一步升级。图为法国总理博纳在议会发言。
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“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒
“我们大街上见”
3月20日，旨在推翻政府的议案没有成功，反对派议员举着标语，他们告诉政府“我们大街上见”。
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巴黎
3月20日巴黎大街上
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雷恩
3月22日法国西部雷恩大街上
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尼斯
3月22日法国东南部尼斯大街上
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波尔多
3月23日波尔多大街上
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马赛
3月23日马赛大街上
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勒阿弗尔
3月23日北部海滨城市勒阿弗尔的大街上
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此前，垃圾工人罢工
马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。
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“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒
垃圾成了老鼠的快乐天堂
无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。
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一场违背民意的改革
这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”
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“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒
罢工是被政府逼出来的
无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”
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“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒
想进去看看蒙娜丽莎，但算了吧
巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一（3月27日）被抗议示威者封住了入口。卢浮宫的导览人员也加入示威。一位英国游客表示，“我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。”