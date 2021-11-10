 马克龙：法美开启两国关系“新时代” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2021

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马克龙：法美开启两国关系“新时代”

今年9月，澳大利亚因为与美英两国达成采用美英技术来打造核动力潜舰交易而造成法国价值660亿美元的订单合同遭取消，此后法国和美国之间的关系急转直下。现在美国副总统哈里斯访问巴黎希望可以给两国关系止损。

马克龙说：我们都认为我们正在开启一个新的时代。我们之间的合作对于新时代而言极为重要。

马克龙说："我们都认为我们正在开启一个新的时代。我们之间的合作对于新时代而言极为重要。"

（德国之声中文网）本周三（11月10日）到访法国的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）与法国总统马克龙举行会晤。双方就军事合作和弥合外交裂痕等议题进行了磋商。

这是华盛顿方面因核潜艇合同激怒了长期盟友法国之后，为了改善两国关系做出的最新努力。

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法国总统马克龙5日与美国国务卿布林肯在巴黎会面，并预告将会在G20与拜登直接讨论潜舰争议。随着风波渐平，欧盟领导人重申「战略自主」的重要性。

法、美双边关系尚未完全和谐。欧美关系亦然。不过，欧盟高层在表达同法国的团结后，仍然希望保持现有的对美关系。 美国总统拜登也亲自打电话向马克龙解释。

为了修补因AUKUS而出现嫌隙的双边关系，美国总统拜登与法国总统马克龙22日进行通话，除了同意下个月在欧洲会面外，法国下周也将派大使回美国。但与此同时，英国首相约翰逊却出言批评法国。

在同英美结成新印太联盟的框架下，澳大利亚将获得自己的核动力潜艇。中国对此表示不满，澳大利亚原本的潜艇项目伙伴法国则感到被排挤出局。

马克龙：两国关系"新时代的开始"

在会见了哈里斯之后，马克龙强调，实现更为紧密的合作是推向未来的关键。

马克龙说："我们都认为我们正在开启一个新的时代。我们之间的合作对于新时代而言极为重要。"

哈里斯回应说，美国和法国"因为共同的价值观和共同的优先事项总是获得巨大成功"。

法、美为何一度关系紧张？

今年9月15日，美国、英国和澳大利亚宣布建立一个名为AUKUS的新的印太联盟，其中一个合作项目是澳大利亚采用美英技术来打造核动力潜舰。为此，澳大利宣布取消数年前签订的从法国购置价值660亿美元的常规动力潜艇合同。此举令法国方面震怒，法美两国关系也急转直下。

10月，美国国务卿布林肯被派往法国修补两国关系。

10月底，美国总统拜登在罗马出席G20峰会期间与法国总统马克龙举行会晤。拜登告诉马克龙，华盛顿在处理这个问题时十分"笨拙"。

哈里斯：努力不让同样的错误犯两次

美国副总统哈里斯此次访问法国期间去参观了法国著名的科学研究机构巴斯德研究院（Pasteur Institute），这家研究中心致力于生物学、微生物学、疾病和疫苗的相关研究。哈里斯在那里与美国和法国的科学家进行了交流。

哈里斯说拜访这家研究机构对她个人具有特殊的意义，因为她的母亲曾于80年代在那里进行乳腺癌研究。

哈里斯还将政治和双边关系比作科学研究和烹饪的过程。

她说："（这一过程中）会出现故障和错误。如果你不把同样的错误犯第二遍，……那就是一个好的过程，我们应该对此鼓励。"

其它议题

在马克龙和哈里斯的会谈中，特别是有关两国在印太地区的防务合作也是重点议题。法国一直在推动欧盟增加在该地区的海军部署，以提高欧盟在全球的影响力。

双方还将讨论法国推动的提高欧洲的自主防御能力及防卫独立性等议题。

太空合作和全球卫生安全等话题也是哈里斯此次同法国东道主之间谈论交流的重点。

本周五，哈里斯计划出席一场有关利比亚问题的国际会议。马克龙试图确保冲突不断的利比亚在今年年底可以按期举行大选。

（法新社、美联社）

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