马克龙：法国核电复兴的时代已经到来

（德国之声中文网）法国总统马克龙周四（2月10日）描述了他对法国能源前景的看法，并宣布一项重大计划：将由国有控股能源巨头法国电力公司(EDF)建造至少六座新的核反应堆。当天，马克龙还访问了东部工业城市贝尔福的一家涡轮机工厂，为4月份的总统大选造势。

马克龙说，这些第三代压水反应堆（EPR）设施将在2050年前建成。他还表示，再建八座反应堆的可能性也在研究之中。这些项目的宣传口号是减少法国的温室气体排放。

除了核电计划，马克龙还计划建设50个海上风力发电站——尽管法国有漫长的海岸线，但目前还没有此类发电站——太阳能容量将会翻倍，水力发电设施建设也不会被忽略。

不过，马克龙重点强调的是核能。全法国70%的电力来自核能，法国人为此感到骄傲。

把几年前卖掉的设备工厂再买回来

尽管人们对建造新的核电反应堆的巨大成本和复杂工程感到担忧，但是马克龙对核能作为兼顾生态友好和经济可行的选择表示支持。他说，"法国核复兴的时代已经到来。"

在宣布新的建设计划的同时，马克龙说他希望法国电力公司将老核电站的寿命从40年延长到50年。他说："我希望任何处于生产状态的核反应堆都不应该被关闭……除非因为显而易见的安全问题。”

马克龙说："我们很幸运法国能够依靠一个强大的核工业，它拥有丰富的技术和数十万就业机会。"

贝尔福是一个重要的制造基地，其生产的涡轮机将用于未来的核电厂。马克龙对这里非常熟悉。2015年他担任财政部长时，参与促成了法国工业巨头阿尔斯通将其出售给美国竞争对手通用电气。

这笔交易当时受到广泛的批评，反对者认为它将危及法国的能源独立，并流失成千上万的工作岗位。

周四，在法国政府的压力之下，法国电力宣布同意以2亿美元的价格回购通用电气的核涡轮机分公司。

核电项目成本极高，但其融资前景看好？

法国电力公司目前负债累累，在法国和英国的核电站面临成本超支。

该公司估计，它可以在15年内为法国建造六个反应堆，成本为500亿欧元。

目前，法国电力在法国北部城市弗拉曼维尔的旗舰项目——也就是马克龙所说的那类发电厂——预算成本为33亿欧元，但实际运作超出四倍，而且比计划投产的时间晚了11年。

最近，法国说服欧盟委员会在其投资分类指南中将核电归类为 "绿色能源"，这意味着它被认为是环保的，值得投资。因此，尽管核电项目成本极高，但其融资前景看好。

反应堆可能面临青黄不接

目前，法国56座老化的核反应堆中，有十几座处于停产状态——其中7座有待维修，5座遭受严重腐蚀。核电站的总体产量已经下降到产能的55%至60%左右。在对可再生能源的投资方面，法国也落后于欧洲其他国家。

2021年，法国政府同意将该国32座最老的反应堆的运行寿命延长十年，达到50年。法国的大多数反应堆建造于20世纪80年代，它们可能在2030年代停产。

法国政府辩称，新计划不仅将满足不断增长的能源需求，而且还能让法国在2050年前实现碳中和，并帮助减少对进口化石燃料的依赖。

核能产生的排放量远远低于煤炭、石油和天然气，但发电厂的建设成本很高，而且产生的放射性发料的致命危险可持续数万年。

这是法国面临的一个尚未解决的难题——在北部城市拉阿格（La Hague）的核废料处理厂的冷却池将在2030年之前装满，而新的永久性储存设施还没有开始建设。

观看视频 03:49 核电能否充当气候救星？

(美联社、法新社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。