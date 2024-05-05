马克龙欲就贸易和乌克兰问题向习近平施压

中国领导人习近平周日展开欧洲之行，首站访问巴黎。法国总统马克龙或将在与习近平会谈时敦促中国减少贸易失衡，并在乌克兰问题上对俄罗斯施加影响力。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平展开对法国、匈牙利和塞尔维亚的访问，周日（5月5日）下午抵达首站巴黎，预定周一同法国总统马克龙和欧委会主席冯德莱恩举行会晤。这是习近平时隔五年再次访问欧洲。

根据爱丽舍宫消息，巴黎会谈将聚焦乌克兰战争、中东局势、经济合作和气候保护。据信，马克龙将在在与习近平会谈时敦促中国减少贸易不平衡，并在乌克兰问题上运用其影响力对俄罗斯施压。但路透社分析称，在中欧贸易争端日益加剧之际，马克龙的希望不可能轻易实现。

法国支持欧盟对中国电动汽车的反补贴调查，这里有别于德国。今年一月，中国宣布将对来自欧盟的白兰地进行反倾销调查，而中国进口的白兰地主要来自法国，此举被广泛认为是报复行动。

马克龙周日在接受法国《论坛报》采访时表示：“我们希望实现双方的交流互惠，并将我们的经济安全因素纳入考量。”

习近平预定周一同法国总统马克龙和欧委会主席冯德莱恩举行会晤（资料图片） 图像来源: Ludovic Marin/AP/picture alliance

欧盟的27个成员国，尤其是法国和德国，在对华态度上存在分歧。消息人士表示，德国总理肖尔茨因事先的承诺，不会参加马克龙和习近平在巴黎的会晤。但此前，肖尔茨以私人身份在巴黎会晤了马克龙。

马克龙不点名表示：“在欧洲，我们在这个问题上的意见并不一致，因为某些参与方仍认为中国是一个充满机遇的市场。”

这些分歧可能会削弱欧盟对中国的影响力。

路透社引述法国官员称，法国还将寻求推动中国市场对其农产品出口的开放，并解决法国化妆品行业对知识产权的担忧。

讨论乌克兰问题

在乌克兰问题方面，法国一直希望推动中国向俄罗斯施压，迫使莫斯科停止在乌克兰的军事行动。但除了马克龙去年访问北京不久后，习近平首次致电乌克兰总统泽连斯基之外，几乎没有取得进展。

一位法国外交消息人士表示：“如果中国寻求深化与欧洲伙伴的关系，那么听取我们的观点并开始认真对待确实非常重要。”

中国外交部发言人林剑4月29日在例行记者会上表示，习近平时隔五年再次对法国进行国事访问，适逢中法建交60周年，对两国关系具有承前启后、继往开来的重要意义。林剑称，中方期待与法方以此访为契机，进一步巩固政治互信、加强团结合作，推动中法全面战略伙伴关系迈上新台阶，为中欧关系健康稳定发展注入新动力。

周二，马克龙将带习近平前往其祖母的出生地比利牛斯山脉，对他来说是一个十分亲切的地区。

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在中欧贸易关系紧张之际，习近平展开对法国的国事访问 图像来源: Dursun Aydemir/AA/picture-alliance

“铁杆友谊”和“里程碑式的访问”

结束法国访问后，习近平接着将前往亲俄罗斯的塞尔维亚和匈牙利。

塞尔维亚与中国关系密切，是中国“一带一路”倡议的成员。北京正在全球范围内投资数十亿美元用于交通路线和港口建设，尤其是在全球南方国家。

匈牙利总统欧尔班领导的政府也被视为对中国友好。匈牙利是少数几个加入“一带一路”的欧盟成员国之一。

北京以特别友好的措辞，强调了即将到来的对塞尔维亚和匈牙利的访问。

中国外交部发言人林剑称，塞尔维亚是中国在中东欧地区首个全面战略伙伴，“两国铁杆友谊深厚”。

他还将习近平的匈牙利之行描述为“里程碑式的访问”，将推动双边关系迈上新台阶。

自习近平上次于2019年访问欧洲以来，中欧关系明显恶化。由于双边的紧绷局势和对中国侵犯人权的担忧，中国和欧盟之间拟议的投资协定被搁置。

欧盟已经就一些贸易问题采取行动，包括威胁对中国电动汽车征收严厉的新关税，欧洲监管机构认为中国电动汽车获得大量国家补贴，以人为的低价销往世界市场。

中国还因没有对俄罗斯入侵乌克兰采取反对立场以及与莫斯科保持密切关系而在欧洲饱受批评。

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（路透社、德新社）

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