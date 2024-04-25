马克龙：欧洲“必须表明它绝不是美国的附庸”

法国总统马克龙表示，如果欧盟不能实现 “战略自主”，就可能受到来自美国、俄罗斯和中国竞争的威胁。他呼吁制定 “可靠的”欧盟防御战略。

（德国之声中文网）法国总统马克龙周四在巴黎索邦大学（Sorbonne University）发表演讲时呼吁建立一个“更加团结、自主和民主”的欧洲，以应对众多地缘政治和经济挑战。

马克龙就欧盟议题说了什么？

马克龙说：“我们必须清楚地认识到，欧洲可能会消亡。”

他说，欧盟的生存“仅取决于我们的选择”。他警告说，“游戏规则”已经改变，欧盟没有“武装起来应对我们面临的风险”。

“我们仍然太缓慢，雄心不足，”他呼吁建立一个“强大的欧洲”。

这位法国总统长期以来一直呼吁欧盟在面对美国和中国的竞争时，要维护自己作为一个有凝聚力的地缘政治集团的地位，并且是布鲁塞尔所宣称的实现“战略自主”政策的坚定支持者。

他在提到美国通胀削减法案时指责华盛顿和北京决定“停止尊重贸易规则”。他表示，此类政策可能让欧洲“陷入贫困”。

他说：“如果我们是世界上唯一遵守15年前制定的贸易规则的国家，如果中国和美国不再尊重这些规则，而是对关键部门进行补贴，那么贸易规则就无法再发挥作用。”

马克龙表示，欧洲“必须表明它绝不是美国的附庸，而且它也知道如何与世界其他地区对话”。

马克龙表示，许多欧洲国家已将国防“委托”给美国，能源“委托”给俄罗斯，其他事务“委托”给中国。

他表示，最近的“重新本地化”努力在欧洲历史上是“前所未有的”，并强调法国在“工业和技术领域已不再天真”，而且正在“纠正”其贸易政策，同时开始建立“技术主权”。

马克龙对《欧洲绿色新政》（European Green Deal）表示称赞，他说欧洲是世界上唯一充分规划实施绿色转型的地区。

他表示，欧盟的经济法规已经变得“过于复杂”，并呼吁减少针对中小企业的繁文缛节。

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马克龙呼吁欧洲进行“可靠的”防御

法国总统表示，面对俄罗斯的侵略，欧洲需要建立“可靠”的防御战略，包括加强导弹防御系统和维持核威慑。

他呼吁在进行军备采购时优先考虑欧洲供应商。

马克龙还强调说：“欧洲安全的主要危险是乌克兰战争，我们安全的必要条件是俄罗斯不能赢得这场侵略战争。”

今年2月，马克龙暗示巴黎不排除未来向乌克兰派遣地面部队。对此，几个北约盟国，特别是德国强调，他们不打算出兵。

马克龙在周四的讲话中还表示，欧盟已明确表示乌克兰、摩尔多瓦和西巴尔干地区是“欧洲大家庭”的一部分，最终将加入欧盟。他表示，布鲁塞尔一直在努力支持候选国入盟所需的改革。

马克龙还表示，欧盟已经 “开始明确重申其边界的存在”，他指的是欧盟移民和庇护政策的改革。

“没有边界就没有主权。”他说。

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（路透社、法新社）

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