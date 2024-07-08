法国总统府周一表示，尽管总理阿塔尔（Gabriel Attal）所在政党在议会选举中失利，但仍应继续留守，以确保国家的稳定。

(德国之声中文网）法国议会选举结束后，法国总统马克龙拒绝了总理安塔尔提出的辞呈。来自马克龙总统办公室的消息称，“总统请求阿塔尔继续留任总理一职，以确保国家的稳定。”

一般认为，鉴于组阁过程将会异常复杂，马克龙期望将组阁事宜推迟至8月11日奥运会结束之后。

法国议会选举结束之后，阿塔尔于周一（7月8日）立即提交了辞呈。不过，他同时也表达了暂行总理职责的意愿。

没有任何一个政党拥有执政多数

周日进行的法国议会大选第二轮投票中，左翼势力和绿党组建的选举联盟“新人民阵线”出人意料地赢得大约180个议席，成为最大赢家。而现在马克龙总统的执政联盟则失去了多数派地位，议席从此前的250席降至大约160席。选前民调中似乎已胜券在握的极右翼国民联盟（RN）则仅获得140个议席，排名第三。

根据这一选举结果，没有任何一个政党赢得执政所需的多数席位。法国国民议会总共有577席位，获得289席位后，方能拥有多数地位。有鉴于此，组阁事宜可能会持续数月之久。

最终的计票结果尚未公布 图像来源: Mathieu Pattier/dpa/MAXPPP/picture alliance

左翼阵营分歧明显

尽管各选区的计票工作已于周一结束，但正式的选举结果并未确定，因为一些候选人来自规模极小的政党，确定他们的阵营归属仍需要时间。至少拥有15名议员的议会党团代表团必须在7月18日前组建完毕。阵营划分并不一定同选举前保持一致，也就是说“新人民阵线”也可能会分解为多个议会党团。为抵制极右势力崛起，在选前匆忙组建的“新人民阵线”，既没有统一的领导人，选前也未确定总理人选。因此，观察家普遍认为，“新人民阵线”虽然在选举中获胜，但在随后的组阁和总理人选问题上，内部的激烈争执将在所难免。

6月9日的欧洲议会选举后，法国总统马克龙宣布提前举行法国国民议会选举，原因是执政党在选举中严重失利，而右翼民族主义政党国民联盟则明显胜出。鉴于本届总统任期截至2027年，马克龙本人的总统职位并不会受到欧洲议会和法国议会选举的影响。

（法新社、路透社）

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