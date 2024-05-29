马克龙：应允许攻击俄境内导弹发射点 肖尔茨谨慎回应

法国总统马克龙在德国进行国事访问期间表示，应允许乌克兰对俄罗斯境内靠近乌边境处的导弹发射点进行攻击。德国总理肖尔茨则表示，乌克兰作为一个受到进攻的国家，按照国际法，有权自我防御。

（德国之声中文网）周二（5月28日），法国总统马克龙在柏林与德国总理肖尔茨会晤后表示，应允许乌克兰对俄罗斯境内的导弹发射点进行攻击，这属于军事目标。他同时表明，对于俄罗斯其它目标--包括民事设施则不应允许进行攻击。

这是一个北约国家领导人不同寻常的表态。北约秘书长斯托滕贝格此前也呼吁成员国取消对武器使用不必要的限制。

德国总理肖尔茨则未作出如此明确的表态。他表示，就国际法而言，乌克兰作为一个受到攻击的国家，有权自我防卫。

美国反对

美国则作出回应，仍反对乌克兰使用美国提供的武器攻击俄罗斯境内的目标。美国国家安全委员会发言人基尔比（John Kirby）周二表示："我们此刻的立场没有改变。我们既不鼓励也不允许使用美国提供的武器攻击俄罗斯境内目标。"

美国在乌克兰对俄罗斯战争中，是基辅最重要的支持者。美国国会新近批准了价值610亿美元的对乌援助。

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马克龙：怎么跟乌克兰人解释？

马克龙在与肖尔茨的共同记者会上手持一张地图说："乌克兰领土等于是受到俄罗斯境内据点的攻击。我们怎么跟保卫自己城市的乌克兰人解释？如果对他们说：你们不能攻击那些导弹发射点，那等于是告诉他们：我们给你们提供武器，但你们不允许自我防御。"

据德新社报道，乌克兰目前对俄罗斯境内的据点使用乌克兰本国生产的无人机，以防御俄罗斯的进攻。乌总统泽连斯基表示，迄今为止，该国不允许对俄境内使用西方的武器。近日，他向《纽约时报》表示，亟须获准对俄境内靠近乌克兰边界的炮兵据点进行攻击。

德法两国提供武器不同

肖尔茨在共同记者会上表示，向乌克兰提供的武器的规则是"必须符合国际法"。他说，迄今为止，运作良好。他同时指出，德国与法国提供了不同的武器。

德国电视一台驻法国记者分析这一表态说，法国向乌克兰提供了SCALP导弹，德国则未向乌克兰提供金牛座（Taurus）导弹。此外，肖尔茨也指出，就地理位置而言，柏林比巴黎距离莫斯科更近。

德国外交政策协会专家罗斯（Jacob Ross）则向德国电视一台分析说，德法两国的体系和历史情况不同。"德国总理没有法国总统那样的行动空间。法国总统是军队的最高指挥官，并对本国核武器有自主掌控权。"

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（综合报道）

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