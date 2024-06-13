马克龙呼吁选民拒绝“极端主义”

极右翼政党在本届欧洲议会选举中强势崛起，法国总统马克龙宣布解散国民议会，并呼吁选民拒绝极端主义。共和党党魁建议同极右政党结盟后被罢免。

（德国之声中文网）马克龙呼吁所有“反对极端主义的人”，在提前选举中支持他。极右翼政党在本届欧洲议会选举中取得明显胜利，马克龙所在政党则在选举中受挫，他已宣布解散国民议会并举行提前选举。

马克龙周三（6月12日）在巴黎的一场新闻发布会上说道“我希望，在投票的那一刻，所有头脑理智，能够拒绝极端主义的人们都能团结起来。” 他呼吁中间派团结起来，一起对抗“宣扬排外”的极右翼，以及被其斥责为“反犹主义”和“反议会主义”的极左翼。

马克龙：“我不想把权力的钥匙交给极右翼”

马克龙领导的执政复兴党在欧洲议会选举中遭遇惨败，得票数不及极右翼联盟的一半，令其在国内的权威大打折扣。在议会已失去绝对多数的情况下，马克龙宣布将在6月底和7月初提前举行国民议会两轮投票，但此举让支持者和反对者都感到意外。但也有媒体称马克龙勇于承担责任，另有媒体则认为这是“豪赌壮举”。

“我不想在2027年将权力的钥匙交给极右翼，” 马克龙说道，指的是法国下一届总统选举。“这就是我举行提前选举的原因。”

“眼下的情况很简单：我们当前的政治联盟是由两个极端主义形成的，是不合适的。彼此之间除了职位分配外几乎无一共识，也无法推行实施任何计划。”马克龙表示。

“在这种情况下，主权回归人民，在我看来，是唯一符合共和原则的决定。”

勒庞领导的极右翼国家联盟在欧洲议会选举中得票率超过马克龙政党两倍以上 图像来源: Julien de Rosa/AFP

马克龙：“我们不是完美的，但我们取得了一些成果”

马克龙同时宣布了国内8个核反应堆项目的建设计划，并表示这对国家能源转型“至关重要”，同时称其他政党的养老金提案将令该国养老金制度“破产”。

“解散国民议会是对真理的考验 – 是选择那些试图加强自己权力的人，还是选择那些愿意令法国强大的人。”他说道。

在为其领导的政府表现进行辩护时，他说：“我们不是完美的，我们没有把所有事情做对，但我们取得了一些成果。”

在谈到极右翼的一些主要议题时，他说道：“我们需要加强安全保障，我们需要减少非法移民，我们需要对青年暴力问题采取更强有力的应对措施，共和国的权威必须在各个层面都得以体现。”

他承认选民“即便有在工作也难以维持生计”，而“日常生活中的困难”导致了“愤怒，有时甚至是怨恨”的情绪。

人们“觉得自己没有被倾听或被尊重，”他说。“我们不能对这些信息无动于衷。”

他呼吁所有“拒绝极端主义狂热”的人团结起来。

齐欧堤因建议同极右党联盟被罢免共和党党魁 图像来源: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/Getty Images

保守共和党同极右国家联盟联手？

在国际层面上，马克龙警告称，勒庞（Marine Le Pen）和巴尔代拉（Jordan Bardella）领导的极右翼可能会带领法国退出北约，并在俄罗斯侵略东欧问题上引发一种新的“模棱两可”的态度。

他还抨击了被其称为“极左翼”的法兰西不屈服党（LFI），指责该党对乌克兰和中东问题的看法和立场是“不可行”的。

法国传统保守的共和党党魁齐欧堤（Eric Ciotti）周二（6月11日）在电视采访中做出惊人的宣布，称该党考虑支持极右翼政党国家联盟（National Rally）以及同其结盟。这是法国现代政治史上首次有传统政党领导人支持与极右翼政党结盟。

但随后，共和党内部发生内讧，齐欧堤经党内表决后被罢免党魁，法国政坛出现混乱。

马克龙：以欧洲人的姿态行动起来 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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