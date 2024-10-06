马克龙呼吁停止向以色列运送武器 德外长称与以色列站在一起

马克龙呼吁停止向以色列运送运用加沙的武器，并批评以总理内塔尼亚胡对黎巴嫩发起地面进攻。内塔尼亚胡回应斥马克龙“可耻”。与此同时，德国外长称，德国与以色列站在一起。

（德国之声中文网）法国总统马克龙（Emmanuel Macron）呼吁停止向以色列运送用于加沙地带的武器。他斥责了以色列总理内塔尼亚胡在黎巴嫩发起地面进攻的决定，马克龙强调，避免黎巴嫩局势进一步升级是 “当务之急”。他补充说："黎巴嫩不能成为第二个加沙。"

马克龙也重申了对加沙冲突的担忧。尽管国际社会多次呼吁停火，战火仍在持续。他在接受法国广播电台France Inter采访时表示：“我觉得我们的呼吁并没有得到应有的回应。我认为这是一个错误，甚至危及以色列的安全。”他进一步指出，持续的冲突只会加剧“仇恨”的滋生。

内塔尼亚胡很快对马克龙言论做出强烈回应。以色列总理办公室发布了一份声明表示“当以色列与由伊朗主导的野蛮势力作战之际，所有文明国家都应该坚定地站在以色列一边……然而，马克龙总统和其他西方领导人现在却呼吁对以色列实施武器禁运。真是可耻。”

对此，马克龙办公室回应称，法国一直是以色列的“坚定朋友”，并形容内塔尼亚胡的反应过度，脱离了法国与以色列之间的友谊。”

以色列袭击清真寺

巴勒斯坦医疗官员表示，以色列周日凌晨在加沙中部发动空袭，造成至少 18 人死亡，多人受伤。袭击击中了一家医院附近的为流离失所者提供庇护的清真寺。

以色列军方称，他们在针对哈马斯恐怖分子的指挥中心进行“精确打击”，指挥点设在清真寺和一所学校内。

控制加沙的哈马斯被以色列以及许多欧美国家认定为恐怖组织，但是中国、俄罗斯、土耳其等国以及联合国方面始终拒绝做出该认定。

空袭贝鲁特

在以色列空袭的持续威胁下，数千人逃离贝鲁特。以色列军队对达希耶发动空袭，该地区位于贝鲁特南部郊区，也是黎巴嫩真主党的据点。以色列军方此前已命令特达希耶的居民撤离之后，午夜时分开始袭击。

贝尔博克称德国与以色列站在一起

德国外交部长贝尔博克表示，哈马斯去年对以色列的袭击是犹太人和德国历史上的转折点。她为德国《星期日图片报》（Bild am Sonntag）撰写了一篇客座文章，其中写道，哈马斯 10 月 7 日的大屠杀标志着“之前 ”和 “之后 ”的时代。

要求加沙停火的国际呼声日益高涨 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

她表示，以色列的安全是德国国家理性（Staatsräson）的一部分，这意味着，以色列的安全是德国国家利益的一部分：“以色列有权进行自卫，对抗哈马斯的暴力以及伊朗和真主党的火箭弹恐袭。“贝尔博克还强调，她对过去一年中，德国街头发生的反犹太袭击事件感到尴尬，并重申政府的立场：“我们反对这种行为。我们诉诸法律的全部力量对此进行反对。”她对以色列民众说：“我们与你们同在。”

（德新社，路透社，美联社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。