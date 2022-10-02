马克龙吸引外资成功 台、中电池厂落户法国

（德国之声中文网）巴黎近郊的凡尔赛宫即将宾客云集：各大公司总裁将前往参加一年一度的"选择法国"峰会。峰会前夕，参加者已承诺投资共计130亿欧元，这是马克龙2018年首次举行该峰会以来金额最高的一次。

对因退休改革而受欢迎程度下降的法国总统马克龙而言，年度"选择法国"峰会是表现其支持商业、推动低碳工业如电动汽车的改革动力的机会。

贵宾级的特斯拉总裁马斯克将在马克龙官邸爱丽舍宫获得接见。马斯克还将与法国财长勒梅尔共进午餐。法财政部向路透社表示，勒梅尔将向马斯克介绍马克龙上周宣布的绿色科技投资的税务优惠政策。过去，法国曾试图说服马斯克在该国建造其欧洲巨型工厂。然而，马斯克并未"选择法国"，而是选择了德国设厂。

至于这次马斯克是否会在法国投资，勒梅尔在接受电视台采访时仅表示："所有今天的投资都是数月乃至数年谈判的结果。"特斯拉则没有理解回复路透社的采访请求。

两笔最大投资

台湾辉能科技宣布在法国北部港口城市敦刻尔克建厂。这将成为辉能科技在海外的首家汽车电池厂。路透社报道说，马克龙在其中做了说服工作，好让这家台湾公司不是选择德国或荷兰，而是选择法国。

辉能科技的这笔投资价值52亿欧元。中国厦钨新能与法国能源巨头欧安诺则将成立合资公司，投资价值15亿欧元。这两笔投资预计将在该地区分别创造3000个和1700个就业岗位。

过去五年来，马克龙每年都邀请顶尖大公司CEO前往华丽的凡尔赛宫，以便为法国吸引投资。出身投资银行家的马克龙将无法在参选2027年总统，因他已经有了两次任期。近一段时间，由于马克龙提高退休年龄的计划--从62岁到64岁，法国各地爆发抗议。

与此同时，世界许多国家都在吸引绿色科技投资，而美国则因《通胀削减法案》成为吸引绿色投资的磁石。

法国目前预计吸引到28个投资项目，其中包括美国制药公司辉瑞，瑞典家具商宜家，投资银行摩根斯坦利。这些项目总体预计将创造8000个就业岗位。

除了排在投资金额前两位的台湾和中国电池厂商之外，宜家家居计划在2026年前投资9.06亿欧元，辉瑞同期计划投资5亿欧元扩大在法国的业务，英国葛兰素史克计划投资4亿欧元。摩根斯坦利预计将宣布在巴黎新增200个银行业职位。

（路透社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。