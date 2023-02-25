马克龙吁中国向俄施压 欧中高层有望频繁互访

（德国之声中文网）中国在2月24日俄罗斯入侵乌克兰一周年当天发布了「关于政治解决乌克兰危机的中国立场」的12点声明文件，呼吁进行紧急和谈，并提到应尊重各国主权、停止单边制裁。

法国总统马克龙周六（2月25日）在一场公开活动上对此表示：「中国参与和平努力的事实是一件好事」，同时宣布他将于4月初访问中国。

马克龙也向北京喊话「不要向俄罗斯提供任何武器」，敦促中国「帮助我们向俄罗斯施压，确保它永远不使用化学武器或核武器」以结束乌克兰战争。他强调只有「俄罗斯停止侵略、撤军，乌克兰的领土主权以及乌克兰人民得到尊重」，才有可能实现和平。

德国总理肖尔茨任内首度访华

不要俄罗斯式的独裁和平

德国总理肖尔茨对中国的态度有所保留。这位社民党政治家周六在印度首都新德里进行访问时提到，中国提出的这份文件「有光亮也有阴影」，他认为其中提到的有些事情是非常正确的，比如再次谴责使用核武器。然而，在肖尔茨看来，文件没有明显提到关于俄罗斯必须撤军的内容。

肖尔茨强调，重要的是要有一个具有公平正义的和平，而不是一个「俄罗斯式的独裁和平」，特别是俄罗斯总统普京也必须意识到这一点。

北京至今一直试图将自己定位为冲突中的中立方，但同时却与战略盟友俄罗斯保持密切联系。此外，被视为俄罗斯发动战争的同伙 —— 白俄罗斯的总统卢卡申科也将于2月28日至3月2日访问中国。卢卡申科是普京的亲密盟友，白俄罗斯政府允许莫斯科利用其领土发动对乌克兰的入侵。

欧中高层将迎来频繁互访

中国驻欧盟大使傅聪本周接受中国官媒《环球时报》专访时表示：中国与欧盟在乌克兰问题上的立场不完全一致，欧盟在乌克兰问题上迁怒于中国的情绪是「非常不理性的」，但中国不希望乌克兰问题影响到中欧关系的发展，「欧盟应避免在乌克兰问题的处理上过于情绪化」。

不过，尽管面临一些问题，但傅聪表示，他对中欧关系回暖「持非常乐观的态度」。他向《环球时报》提到，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔或将在今年上半年访华，中欧间其他一些高级别磋商机制也将很快恢复，中欧双方有望很快迎来「频繁的高层互访」。

（法新社、德新社、路透社）

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