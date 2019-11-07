马克龙：北约已经“脑死亡”

（德国之声中文网）法国总统马克龙向欧洲盟友发出呼吁，在一切都太迟之前，认清目前跨大西洋联盟的现实。

马克龙在接受英国《经济学人》采访时表示说，"我们目前经历的是北约的脑死亡"。北约盟友"鉴于现在美国（对北约）的承诺，应该重新评估北约如今是什么这个现实"。这篇文章于周四（11月7日）刊登出来。

这位法国总统还说，"你在世界同一个区域拥有很多合作伙伴，而在美国与北约盟友的战略决策方面没有任何协调。完全没有"。"无论在战略上还是政治上，我们都要认识到，我们正面临一个问题。"

特朗普：不加军费，就减少承诺

当被问及是否依旧相信《北大西洋公约》第五条款的"集体防务"时，马克龙回答说：“我不知道。”第五条款被视为1949年签订的北大西洋公约的"核心"，其中规定，"对任何缔约国的攻击都被看做是对所有成员国的攻击"。结盟国家有义务互相给予军事帮助。

从1949年《北大西洋公约》签订直至冷战结束后60多年的岁月里，该"集体防务"仅启用了一次--即2001年9月11日美国遭遇恐怖袭击后。

特朗普担任美国总统以来，多次就北约成员国的军费分摊发难。他威胁表示，如果成员国的军费比例无法达到该国GDP的2%，美国将"放缓"（moderate）其对北约的承诺。

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"欧洲自己的命运"

马克龙还警告称，如果欧洲无法认识到其作为地缘政治力量的战略意义，那么欧洲将"无法掌握其自己的命运"。

无独有偶，德国防长克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer，通常使用名字缩写AKK)在之前一天也有过针对北约的表态。AKK在与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）私下会面时说，"北约还是并将继续是欧洲安全的支撑，但显然，欧洲必须增加其自身的、互补的行动能力"。

这位德国防长承诺，截至2024年将德国军费开支提升至GDP的1.5%，到2031年提升至2%。如果遵守该承诺，那么德国将成为世界军费开支第三大国，仅次于美国和中国。

王凡/叶宣（法新社，路透社等）