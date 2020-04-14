 马克龙：修复巴黎圣母院“五年计划”不变 | 文化经纬 | DW | 15.04.2020

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文化经纬

马克龙：修复巴黎圣母院“五年计划”不变

巴黎圣母院火灾一周年之际，法国总统马克龙发表视频讲话，表示尽管目前因为疫情而暂停修复工程，但是之前提出的五年内完成修复的目标不变。2019年4月15日晚，一场大火给这座世界闻名的历史建筑造成严重损毁。

Paris Ein Jahr nach Brand Notre-Dame (picture-alliance/dpa/MAXPPP)

去年4月15日，法国知名历史建筑巴黎圣母院遭到严重火灾

DW.COM

2019年4月15日，举世闻名的巴黎圣母院被烧毁。从那时起，专家们一直在忙于重建的准备工作。但何时开始仍不清楚。 (14.04.2020)

（德国之声中文网）在巴黎圣母院失火一周年之际，法国总统马克龙发表视频讲话称，虽然在新冠疫情危机的影响下，修复工程处于停工状态。但是他对一年前的火灾中英勇救火的消防员表示了感谢，并且回顾了在那场灾难性大火之后，社会各界发起的慷慨捐助浪潮。

2019年4月15日到16日的大火中，法国知名历史建筑巴黎圣母院遭到严重损毁，主体木结构屋顶烧毁，标志性的塔尖倒塌。据猜测，失火的原因可能是电路系统故障，另外也不能排除未熄灭的烟头引发火灾的可能性。

在火灾发生之后不久，法国总统马克龙曾许诺，在五年之内完成这座世界知名建筑的修复工作。在火灾一周年之际的视频讲话中，马克龙再次强调：“我们将会尽一切可能，努力在这个期限之内完成修复任务。”他称巴黎圣母院是法国人民“不屈不挠精神的象征”。德国在巴黎圣母院失火一周年之际，也再次表示，将会为这座历史古迹的修缮工作提供支持。

由于疫情的原因，在圣母院失火一周年之际，巴黎当地并未举办任何纪念活动。当地时间周三晚八点，圣母院南钟楼上的以马内利（Emmanuel）大钟会敲响，以纪念一年前给圣母院造成严重损毁的那场大火。

  • BG Brand Burg Shuri in Japan (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

    难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹

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  • Frankreich Paris | Zerstörung nach Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris (Reuters/C. Petit Tesson)

    难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹

    巴黎圣母院

    今年4月，另外一个历史悠久的地标性建筑，法国巴黎圣母院意外起火。塔尖于起火大约一小时后坍塌，房顶全被毁损。幸运的是，这场大火并没有摧毁它的主体。不过，圣母院中堂遍布烧焦的横梁和落下的碎拱石，被消防水浸透的圣坛座椅也有可能长霉。整个教堂内部完全熏黑，重建之路任重道远。

  • Brasilien Rio de Janeiro National-Museum Fossil Luzia (picture-alliance/AP Photo/A. Macieira)

    难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹

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  • Screenshot Twitter- Robert Barnett (Twitter)

    难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹

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    去年农历大年初二，拥有1300多年历史的大昭寺发生火灾。这座位于拉萨市中心的庙宇被联合国教科文组织列为世界文化遗产。寺内藏有大批珍贵文物，包括文成公主携来的释迦牟尼佛12岁等身金像。传出失火的消息后，一度令外界担心是否文物会受到波及。事发后，新华社发出简短报道，大昭寺局部发生火灾，无人伤亡。

  • Schloss Windsor brennt Firemen fight a huge blaze 20 November 1992 at Windsor Castle (Getty Images/AFP/T. Saliou)

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    温莎城堡大火

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  • Japan Brand in Filmstudio (Getty Images/Jiji Press)

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    被粉丝称作“二次元巴黎圣母院”的日本著名动画公司“京都动画”遭到人为纵火，造成多人死亡和受伤。大部分的受害者都是京都动画的员工。嫌犯是一名41岁的男子，他被警方抓获。有目击者告诉日本电视台，当警察询问嫌犯为什么要这么做时，这名嫌犯愤怒的回答“抄袭”。

    作者: 文木


 

雨涵/达扬（德意志广播电台、德新社）

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