马克龙：修复巴黎圣母院“五年计划”不变

（德国之声中文网）在巴黎圣母院失火一周年之际，法国总统马克龙发表视频讲话称，虽然在新冠疫情危机的影响下，修复工程处于停工状态。但是他对一年前的火灾中英勇救火的消防员表示了感谢，并且回顾了在那场灾难性大火之后，社会各界发起的慷慨捐助浪潮。

2019年4月15日到16日的大火中，法国知名历史建筑巴黎圣母院遭到严重损毁，主体木结构屋顶烧毁，标志性的塔尖倒塌。据猜测，失火的原因可能是电路系统故障，另外也不能排除未熄灭的烟头引发火灾的可能性。

在火灾发生之后不久，法国总统马克龙曾许诺，在五年之内完成这座世界知名建筑的修复工作。在火灾一周年之际的视频讲话中，马克龙再次强调：“我们将会尽一切可能，努力在这个期限之内完成修复任务。”他称巴黎圣母院是法国人民“不屈不挠精神的象征”。德国在巴黎圣母院失火一周年之际，也再次表示，将会为这座历史古迹的修缮工作提供支持。

由于疫情的原因，在圣母院失火一周年之际，巴黎当地并未举办任何纪念活动。当地时间周三晚八点，圣母院南钟楼上的以马内利（Emmanuel）大钟会敲响，以纪念一年前给圣母院造成严重损毁的那场大火。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 午夜来袭 本周四当地时间凌晨2点多，日本冲绳首里城发生火灾，火势猛烈，正殿全面燃烧，北殿、南殿也受到波及。首里城是约500年前琉球王国时代兴建的，被列为世界文化遗产，是冲绳的知名观光景点。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 熊熊大火 据风传媒报道，首里城是以木造建筑为主的古建筑群。电视画面可以看到，正殿被烧到只剩骨架。警察表示，目前还无法判定起火原因。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 巴黎圣母院 今年4月，另外一个历史悠久的地标性建筑，法国巴黎圣母院意外起火。塔尖于起火大约一小时后坍塌，房顶全被毁损。幸运的是，这场大火并没有摧毁它的主体。不过，圣母院中堂遍布烧焦的横梁和落下的碎拱石，被消防水浸透的圣坛座椅也有可能长霉。整个教堂内部完全熏黑，重建之路任重道远。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 巴西国家博物馆 去年九月，位于里约热内卢北部的巴西国家博物馆被大火烧毁。据多家媒体报道，这个大型自然历史和人类学博物馆馆内藏有2000余万件艺术品和53万册藏书。博物馆尤以馆藏丰富的古生物学馆而闻名于世，古生物学馆藏有2.6万余块化石，包括一具恐龙骨骼化石。据新浪网报道，巴西国家博物馆几乎全部付之一炬，大约仅剩下10％的馆藏。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 拉萨大昭寺 去年农历大年初二，拥有1300多年历史的大昭寺发生火灾。这座位于拉萨市中心的庙宇被联合国教科文组织列为世界文化遗产。寺内藏有大批珍贵文物，包括文成公主携来的释迦牟尼佛12岁等身金像。传出失火的消息后，一度令外界担心是否文物会受到波及。事发后，新华社发出简短报道，大昭寺局部发生火灾，无人伤亡。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 温莎城堡大火 1992年11月，这座英国女王周末度假的住所发生火灾。中央社报道，经过调查，发生原因是员工做理性维护作业时，聚光灯照射的位置离窗帘过近，导致窗帘高温燃烧。经过了大约5年的修复才重新对外开放。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 日本著名动画公司“京都动画”被纵火 被粉丝称作“二次元巴黎圣母院”的日本著名动画公司“京都动画”遭到人为纵火，造成多人死亡和受伤。大部分的受害者都是京都动画的员工。嫌犯是一名41岁的男子，他被警方抓获。有目击者告诉日本电视台，当警察询问嫌犯为什么要这么做时，这名嫌犯愤怒的回答“抄袭”。 作者: 文木



雨涵/达扬（德意志广播电台、德新社）