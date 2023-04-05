 马克龙：信赖习近平可以同俄罗斯交涉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2023

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马克龙：信赖习近平可以同俄罗斯交涉

中国国家主席习近平周四会见法国总统马克龙。习近平称中法有能力超越分歧。马克龙则表示信赖中国可以同俄罗斯交涉，使各方重返谈判桌。

China Peking | Xi Jinping und Emmanuel Macron

2023年4月6日，马克龙与习近平在北京人民大会堂军乐仪式上

（德国之声中文网）周四（4月6日），习近平在北京人民大会堂红毯上对马克龙表示欢迎。

据路透社报道，马克龙表示，俄罗斯在乌克兰的战争破坏了稳定，终结了乌克兰数十年的和平。马克龙说，他知道可以信赖习近平同俄罗斯交涉，使各方重返谈判桌。

中国国家媒体报道称，习近平表示，世界经历深刻历史性变化之际，中法有能力和责任超越分歧和局限。习称两国关系积极、稳定。

此前，中国总理李强先后与马克龙以及欧委会主席冯德莱恩举行了会晤。据德新社报道，法方称，马克龙在与李强会谈时，已谈及乌克兰冲突。此外，会谈内容还涉及法国企业在中国市场的准入，特别是航空、食品和金融领域

李强则表示，与欧洲和法国的关系处于一个新起点，双方应遵循互相尊重、双赢合作的原则。

冯德莱恩：欧中关系愈加复杂

冯德莱恩在与李强会晤时表示，欧中关系近些年来变得更为复杂。

她在推特上发布的相关视频中说：“中国对欧洲非常重要，双方相互依赖，有着长期的共同历史。”她说，双方都从关系中获益匪浅。“然而，近些年来，欧中关系变得更为复杂。重要的事，我们今天共同讨论关系中的所有方面。这将有助于欧盟和中国探索一个复杂、多变的地缘政治环境。”

冯德莱恩还提到她的父亲恩斯特·阿尔布莱希特（Ernst Albrecht），后者曾在1980年代作为德国下萨克森州长访问中国。冯德莱恩称，当时，她的父亲签署了中国一个省与德国一个联邦州之间的最早的合作协议之一。

（法新社、路透社、德新社）

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