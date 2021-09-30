马克龙会布林肯谈潜舰争议 欧盟讨论对外新策略

（德国之声中文网）法国总统马克龙周二（10月5日）与美国国务卿布林肯会面后表示，希望在本月底与美国总统拜登在20国集团（G20）峰会主办地罗马会面时弥补裂痕，盼法美这对长期盟友能够再次「真诚地 」合作。

法新社报导，马克龙与布林肯在巴黎进行了一场约40分钟的一对一会谈，双方同意「有机会深化并强化双方合作，即便还有许多困难工作要克服」。现场官员表示，会谈气氛虽严肃，但双方态度诚恳友好。这是在澳大利亚潜舰採购合约引发美法隔阂后，马克龙首次与美国官员会面。

在与布林肯见面后，马克龙飞抵斯洛文尼亚参加欧盟领导人峰会，他在抵达现场时说：「我没办法说，在某些决策中法国和欧洲有被考虑进去。我们将在G20期间迎头赶上。」

马克龙表示，美英澳AUKUS联盟一事证实欧盟需要更有自主性，「我们必须研究欧洲应如何应对其周边地区的挑战，并继续与历史上的伙伴和盟友真诚合作。」

欧盟力求战略自主

在美英澳AUKUS协议以及美国撤军阿富汗之后，欧盟的战略自主性成了讨论焦点。而这场在斯洛文尼亚举行的欧盟领导人峰会，重点就放在欧盟于国际舞台上扮演了什麽角色、以及欧盟该如何面对美中关係。

路透社报导称，作为世界上最大的贸易集团，欧盟拥有制定规则的权力，这些规则可以影响远远超出其边界的政策，但欧盟始终未能协商出共同的外交和军事政策，削弱了其影响力。

欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）说：「吸取最近危机的教训，欧盟将致力于巩固我们的优势，透过降低我们在一些关键领域（对外国）的依赖性，来加强我们的复原力......为了在国际舞台上变得更自信，欧盟需要提高其自主行动的能力。」

米歇尔又说：「我们都看到了在阿富汗发生的事情，在印太地区发生的事情，以及在中国发生的事情，欧盟需要展示『集体智慧』，来形塑欧洲的决策。」他并主张加强欧盟和北约之间的伙伴关系，实现更多的战略自主权。

欧盟27国的领导人也论及欧洲与中国的关係。过去一年来欧中关係快速冷却，德法中欧四方领导人曾在去年12月共同宣布将如期完成中欧投资协定谈判，但在欧盟3月和美国、英国及加拿大一同对中国官员因侵犯人权为由进行制裁后，欧中投资协定谈判停摆，并在5月遭欧洲议会投票冻结。

中国是欧盟的第二大贸易伙伴，但布鲁塞尔将其视为竞争对手，因为北京试图削弱西方的技术优势。

米歇尔说：「我们也将追求我们自己的利益，特别是相对于中国，我们认为中国（同时）是一个竞争对手，一个合作伙伴和一个制度性的挑战。」

27国领导人还预计将讨论能源价格高涨的问题，并在6日与6个巴尔干国家的领导人一同会面。

（美联社、路透社、法新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。