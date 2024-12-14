马克龙任命新总理 穆迪下调法国主权信用评级

（德国之声中文网）法国总统马克龙周五（12月13日）任命中间派弗朗索瓦·贝鲁（Francois Bayrou）为总理，委托他完成使法国摆脱数月政治危机的艰巨任务。 现年73岁的贝鲁是与马克龙政党结盟的民主运动党（MoDem）领袖。

法国总统府周五当天表示：“共和国总统已任命贝鲁先生为总理，并委托他组建政府。”贝鲁是马克龙任期内的第六位总理，也是法国政府2024年以来的第四位总理。其前任米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）领导的中右翼政府，在反对派于12月4日发起的不信任投票中被推翻。巴尼耶由此以“最短命总理“（不足三个月）而载入法国史册。这也是法国国民议会半个多世纪以来首次投票罢免了总理。

任务艰巨

此次法国政治危机的导火索是国民议会中各政党就预算案发生的争执。因此，新总理贝鲁面临的首要挑战是组建一个能够在分裂的议会中经受住不信任投票的内阁，并协商出能够减少经济动荡的2025年预算。

12月4日，在反对派于发起的不信任投票中，米歇尔·巴尼耶领导的中右翼政府被推翻。 图像来源: Aurelien Morissard/Xinhua/dpa/picture alliance

在与巴尼耶的权力交接仪式上，贝鲁表示：“没有人比我更了解当前局势的困难”，法国正面临预算赤字膨胀和政治不稳定的双重挑战。 他补充道：“我完全意识到在我们面前高耸的喜马拉雅山”，他指的是目前占GDP 6.1%的预算赤字。贝鲁还誓言要消除他所描述的“在公民与当局之间竖起的玻璃墙”。 在交接时，巴尼耶对他的继任者说：“我们的国家正处于前所未有的严峻局势中。”

政治分裂影响信用评级

几位消息人士向法新社透露，当天上午马克龙与贝鲁的会议气氛紧张，总统最初倾向于任命国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔努（Sebastien Lecornu）为总理。 据消息人士称，贝鲁发怒并威胁要断绝与马克龙的联盟关系，为了保持团结，马克龙决定最好选择贝鲁。风险分析公司欧亚集团的欧洲负责人穆杰塔巴·拉赫曼（Mujtaba Rahman）评论道：“在第五共和国的漫长历史中（始于1958年），这或许是首次总理自己选择了自己。”

贝鲁被任命的次日，国际信用评级机构穆迪公司周六将法国主权信用评级下调至Aa3，评级展望为“稳定”。穆迪在一份声明中解释，下调法国主权信用评级是因为该信用评级机构认为“法国的政治分裂将大幅削弱该国公共财政”，“在可预见的未来，法国缩小巨额财政赤字的措施范围和力度将受到限制。”

穆迪还指出：“在高度政治分裂的环境中，未来政府在明年之后持续缩减财政赤字规模的可能性非常低。”该评级机构早在今年10月就曾暗示可能将下调法国信用评级。

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