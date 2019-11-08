 马克龙为何向北约“开炮”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2019

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时政风云

马克龙为何向北约“开炮”？

马克龙的北约“脑死亡”论引发各界的质疑与讨论。专家认为，马克龙的论点只是给自己引来负面评价，甚至令人质疑他与特朗普一样“先张嘴再用脑”。

Frankreich Paris | Emmanuel Macron (picture-alliance/dpa/MAXPPP/T. Padilla)

有专家认为，马克龙形容北约"脑死亡"是给俄罗斯这样的北约反对者送上大礼

（德国之声中文网）在德国纪念柏林围墙倒塌30周年之际，美国国务卿蓬佩奥被问及是否相信北约正因为美国缺乏作为而面临"脑死亡"--这是法国总统马克龙本周接受英国《经济学人》采访时做出的表述

与此前在欧洲访问时的态度截然不同，蓬佩奥以充满政治家风范的口吻作出回答，没有直接针对马克龙的说法做出回应，也没有提到"脑死亡"这个字眼。

"70年前，北约需要成长与改变，需要面对今日的现时与今日的挑战。"蓬佩奥在记者面前如是说道。"我不认为那些各国间的（政治）承诺会有过时的一天。"

Deutschlandbesuch von US-Außenminister Pompeo (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

蓬佩奥在柏林对马克龙针对北约的言论做出表态

但他也补充道："如果它（北约）无法做到以有效方式面对今日挑战，如果各国认为不需向北约提供所需的资源就能获得安全方面的利益，如果他们不遵守承诺，北约就可能面临缺乏效用或是过时的危险。"

马克龙的"金玉良言"

伦敦智库"皇家联合研究所"（RUSI）副所长艾尔（Jonathan Eyal）表示，马克龙形容北约"脑死亡"是给北约的反对者送上大礼。俄罗斯政府便是兴趣盎然地追踪法国总统论点的旁观者之一。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）形容马克龙的评价是"准确定义目前北约状态"的"金玉良言"。

艾尔也好奇美国总统特朗普何时才会利用马克龙的论点，为他一直认为欧盟集体防务不足的观点进行佐证。

这位专家指出，针对北约的批评是完全可被接受甚至有其必要性，但他强调，还有更有建设性的方式可以做出批评。

Frankreich | G7-Gipfel in Biarritz (Reuters/C. Hartmann)

专家称，马克龙自相矛盾地采取了特朗普的作风，先张嘴再思考

"法国总统的做法只是使人对战后秩序的基础做出质疑，却没有任何实质性的反馈。"艾尔称："他现在的行为使那些最支持欧盟的政治家也感到尴尬，因为他们一直坚称可以建立一个与美国平行并与之联合的欧洲安全框架。如今马克龙却自相矛盾地采取了特朗普的作风，先张嘴才思考。"

 对俄罗斯示好？

波兰智库东方研究中心（OSW）的北欧防务专家高特科夫斯卡（Justyna Gotkowska）的措辞更为尖锐，认为马克龙的说法是低端论点。她对德国之声表示，尽管美国经常夸夸其谈，实际上在欧洲的军事贡献有增无减，特别是在东部地区，"而法国只是中庸地参与了东部一侧的威慑措施"。"法国对欧洲防务的提案并不含任何强化欧洲共同防御的措施，只集中于南部的危机管理。"
对于马克龙表示欧洲需要"重新思考对俄罗斯的立场", 高特科夫斯卡表示高度关注，她认为求和的意愿太过。

她警告称："如果法国担心欧洲安全，它有意将美国从欧洲逼退、公开质疑北约价值却忘了自己在欧洲军事上表现不佳、严重误判俄罗斯的政策和意图，种种行为反而是在弱化欧洲防务。"

"马克龙针对欧洲和美国的分化言辞，正成为俄罗斯的筹码。"

马克龙的行为"令人质疑"

欧洲智库"马滕斯欧洲研究中心"（Martens Centre）的诺瓦奇（Niklas Novaky）补充道，马克龙针对北欧的言论在中欧与东欧国家中带来了负面影响。他对德国之声表示，这些国家"有理由认为北约是其安全的基石，而且他们无法信任任何巴黎可能提议的欧洲自治方案"。

诺瓦奇表示，部分不隶属北约的欧盟国家如芬兰同样感到忧心忡忡，因为这些国家也认为北约是波罗的海地区的安全基础。不过诺瓦奇认为，马克龙的言论与其说是增加对美国的反感，更多的是对马克龙的负面评价，并"使许多北约成员国对法国在北约的贡献升起了高度质疑"。

诺瓦奇表达了对法国总统的目的感到莫大的疑惑，甚至认为马克龙的发言只是无意间的错误。"这只是令他对欧盟和欧盟以外的防务政治议程复杂化。"

艾尔表示，马克龙的发言也使其它议程复杂化，例如即将在12月在伦敦与北约盟国首脑的会晤。"迄今伦敦东道主都是为美国总统可能在伦敦会晤上的表现感到担忧。"他表示："如今我们还得为一个欧洲领导人的行为忧虑。"

  • USA Besuch Präsident Macron und seine Frau (Reuters/B. Snyder)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    隆重迎宾

    庄严隆重的迎宾式，默契般配的总统夫妇——4月23日，法国总统马克龙和夫人布丽吉特抵达华盛顿进行国事访问。众多外国元首中，马克龙第一个获得了特朗普上任后对美进行国事访问的殊誉。

  • USA Donald Trump, Emmanuel Macron und die First Ladys im Weißen Haus in Washington (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    种下友谊的小树

    23日当天下午，马克龙夫妇抵达白宫，和特朗普夫妇一起在南草坪上种下一棵从法国带来的橡树苗，象征着法美友谊。有法国媒体写道，马克龙送特朗普这棵树的寓意是让他不要忘记全球环境保护问题。

  • USA Donald Trump, Emmanuel Macron und die First Ladys im Weißen Haus in Washington (Reuters/J. Roberts)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    来张合影

    尽管只铲了两铲土，但手握铁锹合影必不可少。法国“第一夫人”布丽吉特看起来心情不错。其实，法国尚未有“第一夫人”这样的官方职务和称谓。马克龙虽在竞选时做出设“第一夫人”职务的承诺，但终因遭到民意阻力而罢休。

  • USA Donald Trump, Emmanuel Macron und die First Ladys im Weißen Haus in Washington (picture-alliance/dpa/E. Vucci)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    气氛融洽

    植树后，特朗普总统夫妇又带领法国客人在白宫四处参观，并于当晚在华盛顿故居“弗农山庄”设宴招待马克龙夫妇。

  • USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron (Reuters/J. Ernst)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    梅拉尼娅的帽子亮了

    次日，特朗普在白宫为马克龙夫妇举行正式的欢迎仪式，四人在杜鲁门阳台上亮相。布丽格特依然披着一头金发，第一夫人梅拉尼娅则戴着一顶特别为她设计的白色帽子。不过，这顶时尚的帽子却遭来网友吐槽，认为欢迎式上需要让对方看到眼睛和整体面部，更不能让帽子妨碍法式贴面礼！

  • Washington Donald Trump empfängt Macron (Reuters/J. Ernst)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    法国小兄弟

    媒体评论，马克龙成为特朗普上任后首次对美进行国事访问的外国元首实属出人意料，足见其建立了亲近的个人关系。在白宫新闻发布会上，特朗普对法国在打击极端组织等问题上的努力表示感谢。马克龙说，法美在伊朗核问题上存在分歧并不是秘密，法方希望一同合作，与伊朗达成新的协议。

  • USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron (Reuters/K. Lamarque)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    掸掉头皮屑

    马克龙笔挺考究的西装上真有头皮屑吗？虽然有媒体认为，特朗普在摄影机前的这个举动是在出马克龙的洋相，不过，报以开心一笑的马克龙看起来很懂特朗普亲昵小动作背后的“幽默”。特朗普说，“我们的关系很特殊。我们要令他完美。他很完美。”他还向马克龙伸出手说：“和您见面太高兴了，您是个特殊的朋友。”

  • USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron (Reuters/J. Ernst)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    握手就是伙伴？

    在新闻会最后，特朗普和马克龙双手紧握，似乎都想展示团结。但他们在彼此那里找到真正的好伙伴了吗？

  • USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron - Gala (Getty Images/C. Kleponis)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    并不轻松

    握手拥抱的背后，谈话看来并不那么轻松。对于马克龙提出的伊朗问题新协议，特朗普在记者会上没有做出正面评价。在被问及特朗普是否将给欧盟国家延长钢铝关税豁免期时，马克龙也未正面回答。

  • USA Capitol Hill in Washington | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich (Getty Images/C. Somodevilla)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    国会演讲

    4月25日，马克龙在美国国会发表演讲，呼吁与伊朗谈判，达成新的协议，并强烈捍卫各国间的多边协议，反对贸易战。“我们可以选择孤立主义，但它不会阻止世界的演变”，他说。马克龙还表示相信有一天美国会回来加入巴黎协议。马克龙的演讲赢得参众两院议员多次掌声，但德国《时代周报》评论说，马克龙很会利用特朗普喜欢听奉承的弱点，但这场演讲却是给特朗普的“一记耳光”。

  • USA Präsident Macron Besuch (Reuters/B. Snyder)

    马克龙访美：真是好兄弟？

    访问华盛顿大学

    马克龙25日还前往乔治•华盛顿大学，与一千多名学生们进行了面对面的交流，内容涉及罢工、移民、宗教、欧洲未来、叙利亚战争、贸易摩擦等等。这位高人气的年轻总统自然在美国也不忘走亲民路线。


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