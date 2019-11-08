马克龙为何向北约“开炮”？

（德国之声中文网）在德国纪念柏林围墙倒塌30周年之际，美国国务卿蓬佩奥被问及是否相信北约正因为美国缺乏作为而面临"脑死亡"--这是法国总统马克龙本周接受英国《经济学人》采访时做出的表述。

与此前在欧洲访问时的态度截然不同，蓬佩奥以充满政治家风范的口吻作出回答，没有直接针对马克龙的说法做出回应，也没有提到"脑死亡"这个字眼。

"70年前，北约需要成长与改变，需要面对今日的现时与今日的挑战。"蓬佩奥在记者面前如是说道。"我不认为那些各国间的（政治）承诺会有过时的一天。"

蓬佩奥在柏林对马克龙针对北约的言论做出表态

但他也补充道："如果它（北约）无法做到以有效方式面对今日挑战，如果各国认为不需向北约提供所需的资源就能获得安全方面的利益，如果他们不遵守承诺，北约就可能面临缺乏效用或是过时的危险。"

马克龙的"金玉良言"

伦敦智库"皇家联合研究所"（RUSI）副所长艾尔（Jonathan Eyal）表示，马克龙形容北约"脑死亡"是给北约的反对者送上大礼。俄罗斯政府便是兴趣盎然地追踪法国总统论点的旁观者之一。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）形容马克龙的评价是"准确定义目前北约状态"的"金玉良言"。

艾尔也好奇美国总统特朗普何时才会利用马克龙的论点，为他一直认为欧盟集体防务不足的观点进行佐证。

这位专家指出，针对北约的批评是完全可被接受甚至有其必要性，但他强调，还有更有建设性的方式可以做出批评。

"法国总统的做法只是使人对战后秩序的基础做出质疑，却没有任何实质性的反馈。"艾尔称："他现在的行为使那些最支持欧盟的政治家也感到尴尬，因为他们一直坚称可以建立一个与美国平行并与之联合的欧洲安全框架。如今马克龙却自相矛盾地采取了特朗普的作风，先张嘴才思考。"

对俄罗斯示好？

波兰智库东方研究中心（OSW）的北欧防务专家高特科夫斯卡（Justyna Gotkowska）的措辞更为尖锐，认为马克龙的说法是低端论点。她对德国之声表示，尽管美国经常夸夸其谈，实际上在欧洲的军事贡献有增无减，特别是在东部地区，"而法国只是中庸地参与了东部一侧的威慑措施"。"法国对欧洲防务的提案并不含任何强化欧洲共同防御的措施，只集中于南部的危机管理。"

对于马克龙表示欧洲需要"重新思考对俄罗斯的立场", 高特科夫斯卡表示高度关注，她认为求和的意愿太过。

她警告称："如果法国担心欧洲安全，它有意将美国从欧洲逼退、公开质疑北约价值却忘了自己在欧洲军事上表现不佳、严重误判俄罗斯的政策和意图，种种行为反而是在弱化欧洲防务。"

"马克龙针对欧洲和美国的分化言辞，正成为俄罗斯的筹码。"

马克龙的行为"令人质疑"

欧洲智库"马滕斯欧洲研究中心"（Martens Centre）的诺瓦奇（Niklas Novaky）补充道，马克龙针对北欧的言论在中欧与东欧国家中带来了负面影响。他对德国之声表示，这些国家"有理由认为北约是其安全的基石，而且他们无法信任任何巴黎可能提议的欧洲自治方案"。

诺瓦奇表示，部分不隶属北约的欧盟国家如芬兰同样感到忧心忡忡，因为这些国家也认为北约是波罗的海地区的安全基础。不过诺瓦奇认为，马克龙的言论与其说是增加对美国的反感，更多的是对马克龙的负面评价，并"使许多北约成员国对法国在北约的贡献升起了高度质疑"。

诺瓦奇表达了对法国总统的目的感到莫大的疑惑，甚至认为马克龙的发言只是无意间的错误。"这只是令他对欧盟和欧盟以外的防务政治议程复杂化。"

艾尔表示，马克龙的发言也使其它议程复杂化，例如即将在12月在伦敦与北约盟国首脑的会晤。"迄今伦敦东道主都是为美国总统可能在伦敦会晤上的表现感到担忧。"他表示："如今我们还得为一个欧洲领导人的行为忧虑。"