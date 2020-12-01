 马克龙“中招” 新冠检测结果呈阳性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2020

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时政风云

马克龙“中招” 新冠检测结果呈阳性

爱丽舍宫周四（12月17日）通报说，马克龙总统新冠检测结果呈阳性，目前尚不清楚，他是在何处感染病毒的。

  • EU-Gipfel in Brüssel | Emmanuel Macron, französischer Präsident

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    马克龙新冠检测呈阳性

    法国总统府12月17日发布公告称，总统马克龙当日得知其新冠病毒核酸检测结果呈阳性，先前他因为出现初步的症状而接受了检测。公告称，根据相关的防控规定，马克龙开始7天隔离并将以远程的方式继续工作。

  • Frankreich Ex-Präsident Valery Giscard d'Estaing

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    法国前总统德斯坦

    12月2日晚，法国前总统瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）因感染新冠在法国中部卢瓦尔-谢尔省的住所里逝世，享年94岁。他一生致力于欧洲一体化和德法友谊 ，年仅48岁时当选总统，是此前法国最年轻的领导人，直到39岁的马克龙在2017年打破这一纪录。

  • Formel 1 | Der große Preis der Türkei in Istanbul - Lewis Hamilton

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    F1世界冠军汉密尔顿

    12月1日，一级方程式赛车的主办者国际汽车协会（FIA）宣布，世界冠军汉密尔顿（Lewis Hamilton）新冠检测阳性，将错过本周末巴林举行的萨基尔大奖赛。

  • Deutschland München | Auktion: Gemälde von Kenzo Takada - Modedesigner

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    著名时装设计师高田贤三

    10月4日，时装设计师、全球知名品牌凯卓（Kenzo）创始人高田贤三（Kenzo Takada）因感染新冠病毒在巴黎去世。巴黎市长伊达尔戈发表推文称赞他是一位才华横溢的设计师，巴黎为失去一个儿子而感到悲痛。

  • USA Washington Donald Trump und Melania (Andrew Caballerro-Reynolds/AFP/Getty Images)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    特朗普夫妇

    美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

  • 68. Internationale Filmfestspiele Berlin Robert Pattinson (picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Chesnokova)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    罗伯·派丁森

    34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

  • Dwayne Johnson (picture-alliance/AP Photo/R. Shotwell)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巨石强森

    美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

  • Japan Ken Shimura ist verstorben (Noriaki Sasaki/Yomiuri Shimbun/AP Image/picture-alliance)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    “喜剧之王”志村健

    日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

  • Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巴西球星内马尔

    根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

  • Ex-Italian premier Silvio Berlusconi

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    意大利前总理贝卢斯科尼

    现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

  • Usain Bolt at the World Athletics Championships 2017

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    短跑名将博尔特

    牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

  • Antonio Banderas

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    西班牙影帝班德拉斯

    西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

  • Bollywood superstar Amitabh Bachchan

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    宝莱坞巨星阿米塔巴昌

    印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

  • Brazilian President Jair Bolsonaro

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巴西总统博索尔纳罗

    疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

  • Tom Hanks

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    美国影星汤姆·汉克斯

    美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

  • Justin and Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    加拿大第一夫人

    加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

  • British Prime Minister Boris Johnson

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    英国首相约翰逊

    今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

  • Michel Barnier stands at a podium wearing a dark blue suit and with his right hand slightly raised

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    欧盟首席谈判代表巴尼耶

    欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

  • A close up of Lukashenko's face next to a Belarus flag. He has a small mustache and is wearing a blue jacket, light blue shirt and a spotted blue tie.

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    白俄罗斯总统卢卡申科

    白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

  • Bolivien Jeanine Anez wears a dark suit and white shirt with long blonde hair

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    玻利维亚临时总统阿涅斯

    玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

  • A close-up of Honduras Juan Orlando Hernandez's face. He is speaking into a microphone.

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    洪都拉斯总统埃尔南德斯

    洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

  • Alejandro Giammattei wears a black face mask and stands in front of a large chandelier

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    瓜地马拉总统贾马太

    瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。

    作者: Rebecca Staudenmaier


  • EU-Gipfel in Brüssel | Emmanuel Macron, französischer Präsident

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    马克龙新冠检测呈阳性

    法国总统府12月17日发布公告称，总统马克龙当日得知其新冠病毒核酸检测结果呈阳性，先前他因为出现初步的症状而接受了检测。公告称，根据相关的防控规定，马克龙开始7天隔离并将以远程的方式继续工作。

  • Frankreich Ex-Präsident Valery Giscard d'Estaing

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    法国前总统德斯坦

    12月2日晚，法国前总统瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）因感染新冠在法国中部卢瓦尔-谢尔省的住所里逝世，享年94岁。他一生致力于欧洲一体化和德法友谊 ，年仅48岁时当选总统，是此前法国最年轻的领导人，直到39岁的马克龙在2017年打破这一纪录。

  • Formel 1 | Der große Preis der Türkei in Istanbul - Lewis Hamilton

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    F1世界冠军汉密尔顿

    12月1日，一级方程式赛车的主办者国际汽车协会（FIA）宣布，世界冠军汉密尔顿（Lewis Hamilton）新冠检测阳性，将错过本周末巴林举行的萨基尔大奖赛。

  • Deutschland München | Auktion: Gemälde von Kenzo Takada - Modedesigner

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    著名时装设计师高田贤三

    10月4日，时装设计师、全球知名品牌凯卓（Kenzo）创始人高田贤三（Kenzo Takada）因感染新冠病毒在巴黎去世。巴黎市长伊达尔戈发表推文称赞他是一位才华横溢的设计师，巴黎为失去一个儿子而感到悲痛。

  • USA Washington Donald Trump und Melania (Andrew Caballerro-Reynolds/AFP/Getty Images)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    特朗普夫妇

    美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

  • 68. Internationale Filmfestspiele Berlin Robert Pattinson (picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Chesnokova)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    罗伯·派丁森

    34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

  • Dwayne Johnson (picture-alliance/AP Photo/R. Shotwell)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巨石强森

    美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

  • Japan Ken Shimura ist verstorben (Noriaki Sasaki/Yomiuri Shimbun/AP Image/picture-alliance)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    “喜剧之王”志村健

    日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

  • Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巴西球星内马尔

    根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

  • Ex-Italian premier Silvio Berlusconi

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    意大利前总理贝卢斯科尼

    现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

  • Usain Bolt at the World Athletics Championships 2017

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    短跑名将博尔特

    牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

  • Antonio Banderas

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    西班牙影帝班德拉斯

    西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

  • Bollywood superstar Amitabh Bachchan

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    宝莱坞巨星阿米塔巴昌

    印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

  • Brazilian President Jair Bolsonaro

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巴西总统博索尔纳罗

    疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

  • Tom Hanks

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    美国影星汤姆·汉克斯

    美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

  • Justin and Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    加拿大第一夫人

    加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

  • British Prime Minister Boris Johnson

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    英国首相约翰逊

    今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

  • Michel Barnier stands at a podium wearing a dark blue suit and with his right hand slightly raised

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    欧盟首席谈判代表巴尼耶

    欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

  • A close up of Lukashenko's face next to a Belarus flag. He has a small mustache and is wearing a blue jacket, light blue shirt and a spotted blue tie.

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    白俄罗斯总统卢卡申科

    白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

  • Bolivien Jeanine Anez wears a dark suit and white shirt with long blonde hair

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    玻利维亚临时总统阿涅斯

    玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

  • A close-up of Honduras Juan Orlando Hernandez's face. He is speaking into a microphone.

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    洪都拉斯总统埃尔南德斯

    洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

  • Alejandro Giammattei wears a black face mask and stands in front of a large chandelier

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    瓜地马拉总统贾马太

    瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。

    作者: Rebecca Staudenmaier


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与德国延长防疫措施不同，几个欧盟国家陆续放宽防疫。也有地区采取新规严防疫情输入。世卫组织明确表示，要想达到群体免疫力，疫苗接种率必须达到70%。

法國新冠確診人數上週已突破210萬，一躍升至歐洲疫情榜首。虽然死亡人數已经超過4.6萬且住院人數居高不下，但法国国内仍有三分之一的民眾表示不會接種即將面世的疫苗。

（德国之声中文网）爱丽舍宫在一份声明中称，“今天，共和国总统COVID-19新冠病毒检测呈阳性。”声明指出，马克龙日前首次出现相关症状，遂作检测，被确认感染新冠病毒。

声明称，总统将自我隔离7天，但仍会继续处理国务。马克龙的一名发言人透露，总统已取消所有访问日程，其中包括原定本月２日的黎巴嫩之行。爱丽舍宫表示，马克龙总统本人正设法确认，自己可能是在何处感染病毒的。

马克龙曾出席本月10／11日举行的欧洲峰会。

法国国民会议参议院议长拉尔歇（Gerard Larcher）宣布，因过去几天同马克龙有过接触，政府总理让·卡斯泰（Jean Castex）亦将“自我隔离”7天。

  • BG Advent | Weihnachten in Coronazeiten | Schwibbogen im Erzgebirge

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    全球累计确诊超过6000万

    在不到20天的时间里，全球又新增1000万新冠确诊病例。截至11月26日，全球新冠确诊病例累计超过6000万。其中，美国累计确诊超1200万，印度感染病例超900万例，俄、法累计确诊均达200万。专家们认为，疫情传播模式表明，和新冠病毒的斗争还远远没有结束。

  • USA Coronavirus Impfstoff-Test

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    疫苗研发传佳音

    11月中旬，德国医药公司BioNTech和美国辉瑞（Pfizer)研发的疫苗以及美国莫德纳公司研发的疫苗都宣布有95%的保护率。英国牛津大学和阿斯利康研发的疫苗保护率为70%，且易于存储和运输。

  • Mali Schüler im Klassenzimmer mit Atemschutzmaske

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    非洲在疫情中表现突出

    除南非、摩洛哥和埃及等，新冠疫情在非洲并未出现第二轮大爆发。大多数公共卫生专家认为，非洲国家采取行动较早，人口整体年轻，免疫力较强是疫情相对控制得力的重要因素。非洲人口平均年龄为19岁。专家估计，因长期以来和各种传染病作斗争，大部分非洲人口可能具有交叉免疫力。

  • EU Konferenz I Coronavirus

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    欧洲重启封锁抵御第二波疫情

    9月中期，尤其是10月以来，欧洲各国的感染和死亡病例数骤然上升。一些躲过上一次高峰的国家，如波兰和捷克，此次也未能幸免。德、法、英等国疫情也出现反扑。英国从10月中旬实行分级封锁，英国则从10月中旬实行分级封锁，德国从11月2日在全国范围实行部分封锁隔离。

  • Jair Bolsonaro, Boris Johnson und Donald Trump mit Maske

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    多国政要感染新冠

    10月2日，一直淡化疫情严重性，几乎从不戴口罩的美国总统特朗普宣布自己和第一夫人都确诊感染新冠。他在住院治疗三日后出院。7月初，一直反对隔离措施的巴西总统博索纳罗也确认感染新冠。英国首相约翰逊早在3月就确诊感染新冠，甚至一度进入重症病房，处于生死边缘。

  • Italien Bergamo | Coronavirus | Krankenhaus

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    全球新冠死亡病例9月底破百万

    世界卫生组织9月底的统计数据显示，全球新冠死亡病例累计已超100万例，确诊病例累计近3325万例。世卫官员警告说，在安全有效的新冠疫苗正式面世前，全球死亡病例破200万也不是不可能。

  • Deutschland Berlin Protest gegen Corona-Maßnahmen

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

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  • Brasilien Sao Paolo Straßenszene Paraisópolis

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    7月，美洲仍是疫情的中心，病例数站全球病例总数的50%以上。欧洲的疫情则得到有效控制，克服了第一个高峰，并逐步放松防疫控制措施。欧盟7月取消了韩国、新西兰等十几个国家公民入境限制，但仍严格限制疫情严重的美国、俄罗斯和巴西等国公民入境。

  • Coronavirus | Indien Mumbai (Reuters/F. Mascarenhas)

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    新冠病例全球激增

    新冠肺炎的全球感染数字在6月28日突破1000万例，截至6月29日全球已有超过50万人死于新冠肺炎，而美国则是受影响最严重国家，截至6月底死亡人数逾12.5万人。

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    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    美国疫情持续肆虐

    美国1月底确诊首例新冠病毒患者，疫情此后在全国各地蔓延，3月底时累计确诊人数超越中国和意大利通报的数字。6月下旬，美国多州的新确诊人数再次呈现直线上升，而出现这一现象的部分原因在于许多联邦州已宣布解除活动禁令、恢复正常生活。在非裔美国人因警察暴力丧生后，各地爆发的大规模反种族主义抗议活动也导致新冠病毒感染者数量上升。

  • Brasilien | Coronavirus | Protest | Fake-Gräber | NGO Rio de Paz (Getty Images/AFP/C. de Souza)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    拉美疫情失控

    5月底，拉美国家成为新冠疫情的另一个重灾区，确诊案例不断增加。巴西、墨西哥、秘鲁、厄瓜多尔、智利的死亡人数持续上升。而大部分拉丁美洲的新增案例都来自巴西。截至6月底，巴西的新冠病毒死亡总数超过5.7万人，仅次于美国。

  • China Peking Neue Abriegelungen nach Corona-Ausbruch (Getty Images/AFP/G. Baker)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    北京疫情死灰复燃？三文鱼成背锅侠

    6月11日、12日两天内，北京出现了7起新增病例以及数十名无症状感染者。政府部门如临大敌，迅速封闭了6座大型菜市场，实行严格管理。疾控人员在其中一座市场切割三文鱼的案板中检测到新冠病毒后，全北京多家连锁超市纷纷暂时将三文鱼下架。此前，北京市已经超过50天没有出现本地传播病例，仅有零散的境外输入病例。

  • Österreich Coronavirus - Grenze (picture-alliance/dpa/APA/B. Gindl)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    各国逐步放松防疫措施

    欧美国家、俄罗斯、新西兰等国从6月开始逐步解封。欧洲国家开放边境，企业也重新复工，亚洲和非洲多国慢慢回复正常生活。欧盟考虑在7月初对欧盟外的旅客重新开放边境。巴西、墨西哥、南非、印度和巴基斯坦等国则在持续出现新增病例的情况下准备重新开放公共场所，恢复商店营业。

  • Coronavirus Schutzwirkung von Masken (imago images/Arnulf Hettrich)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    到底戴不戴口罩？

    欧美国家一度对佩戴口罩的防护作用存疑，并担心会加剧医护人员的口罩紧缺现象，因此，不建议一般民众戴口罩。但在4月初，欧美国家纷纷转变态度，开始强调，即便是简易的棉布口罩，也能防止无症状感染者的飞沫扩散给他人。捷克、奥地利、德国、英国等国家陆续出台规定，要求民众在公共场合戴口罩。世界卫生组织也在6月更新建议，强力建议戴口罩。

  • Japan Tokio Olympische Spiele verschoben Tokyo 2021 (Reuters/D. Ruvic)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    东京奥运宣布延期

    3月底，国际奥委会正式宣布，2020年东京奥运会将推迟一年，最迟在2021年夏季举行。东京奥运会原定于2020年7月24日至8月9日举行。然而在新冠疫情全球爆发后，日本面对的国际压力越来越大，包括加拿大、澳大利亚等多国都表示不会在今年派运动员参赛。在与国际奥委会主席沟通后，日本首相安倍晋三3月24日宣布推迟东京奥运会。

  • Schweiz Genf WHO Treffen | Tedros Adhanom Ghebreyesus (picture-alliance/Xinhua/WHO)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    “全球性大流行”

    鉴于新冠病毒已在全球115国扩散，世界卫生组织于3月11日正式将新冠肺炎疫情定性为“全球性大流行”。与此同时，由于疫情大规模爆发，全球许多国家3月宣布进入紧急状态或实行封锁限制，甚至关闭边境以避免疫情进一步扩散。受到防疫措施影响，各国的经济受到重创。国际货币基金组织4月预测，新冠疫情将引发带萧条以来最严重的经济衰退。

  • Italien Corona-Pandemie | Fast 98.000 Corona-Todesfälle in Europa (picture-alliance/AP Photo/C. Furlan)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    意大利沦陷 德国爆发疫情

    2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染。他与妻子在确诊前曾频繁参与社交活动和狂欢节集会，当地随后出现大量感染者。此后德国各地陆续传出了意大利度假归来者被确诊感染的消息，短短一周内德国的病例总数就新增数百人，至3月9日，德国感染人数破千。意大利疫情在3月失控，确诊案例和死亡人数攀升，成为中国以外疫情最严重国家。该国随即宣布全国进入封锁，禁止公开活动即体育赛事，关闭学校及多数商店。

  • Deutschland Coronavirus Webasto Hauptquartier (Reuters/N. Woschek )

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    新冠病毒抵达欧洲

    1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。这名男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。这条传染链总共传染了14人。一名英国商人在新加坡参加会议后感染新冠肺炎，随后在度假时又传染给其它度假者。

  • Südkorea Seoul | Coronavirus: Temperatur messen bei Schülern (Imago Images/Xinhua/L. Sang-ho)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    亚洲各国受疫情冲击

    新冠疫情迅速从中国蔓延至亚洲多个国家，印度、印尼、日本、新加坡和韩国陆续出现大量确诊病例。中韩疫情在2月逐渐达到峰值，而欧洲国家的疫情才刚刚开始爆发。

  • China Wuhan Coronavirus Covid-19 (Reuters/A. Song)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    武汉封城

    1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停公共交通，以试图遏制该病毒传播。多国政府陆续派机撤侨。1月30日，世界卫生组织宣布将新冠疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。武汉封城持续了76天，直至4月8日才解封。根据湖北省的官方统计数字，当地确诊病例为6.8万人，而港大则在国际医学期刊《刺针》发表研究报告推算，湖北在疫情期间可能有220万人曾经感染新冠病毒。

  • Symbolbild Asiatische Menschen mit Mundschutz (Imago Images/UPI Photo/S. Shaver)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    确认病毒可“人传人”

    1月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

  • Mikroskopische Darstellung der Coronavirus-Krankheit 2019 (picture-alliance/Newscom/UPI Photo/CDC)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    新型冠状病毒

    专家起初排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为“2019新型冠状病毒”(2019-nCoV)。

  • China Taxifahrer in Wuhan (AFP/H. Retmal)

    从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记

    武汉爆发不明肺炎

    2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到“不明原因肺炎”。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。


法国防疫措施有所放宽

今年春季，法国曾遭新冠重创。入夏后，与德国一样疫情稍缓，但从10月底起，该国再度实施强制停摆。本周，防疫措施重新放宽。白天，人们又可以不受限制出门。不过，从20时起至翌日6时，实行宵禁——除夕夜亦然，只圣诞夜除外。

由于染疫人数的回落速度不如预期，原定剧院、博物馆和影院的重新开放将至少延期至明年一月。政府认为，产生这一现象的主因是人们纪律松弛以及所有商店在上月底重新开张。

尽管霞慕尼（Chamonix）等著名旅游地业主极为不满，法国滑雪地区也将至少歇业至明年1月7日。

凝炼/石涛（德新社）

 

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