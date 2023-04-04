马克龙：中国在寻求乌克兰和平中可以扮演重要角色

（德国之声中文网）法国总统马克龙周三抵达北京。他表示，在寻找乌克兰和平途径中，中国扮演着“重要角色”。马克龙表示，法国会寻求与中国“在这一和平与稳定的共同责任中”合作。

马克龙说：“中国与俄罗斯有着紧密的关系，并且这一关系在近期进一步加强。中国可以扮演一个重要的角色。”他提到北京表态反对在乌克兰使用核武器，以及北京提出的基辅与莫斯科之间的和平建议。

马克龙表示，鉴于中俄之间的紧密关系，与中国保持对话十分关键。

马克龙此次为期三天的访问行前，其办公室一名官员向媒体表示，马克龙寄望于提供“另一条道路”，有别于华盛顿经常展示的直接对抗语调，而与此同时，坚持对乌克兰战争的立场。

“不应切断与中国的关系”

马克龙飞抵北京后，由中国外长秦刚接机。他随后前往法国驻华大使官邸，与在北京的法国社区代表见面。马克龙表示：“我们不应当切断我们与中国的关系”。他表示，法国会“主动地致力于继续与中国的商务关系”。马克龙也表示，“我们必须更大程度地消除我们的工业所面临的风险。”

据路透社报道，马克龙在法国驻华使馆向媒体记者表示：“我们不断听到对于西方与中国未来关系的很大忧虑，担心会出现不可避免的紧张关系加剧的螺旋。”他补充说，此外，还有一种印象是，与中国经济脱钩已经开始了，现在只是快慢的问题。“我不相信、无论如何我不愿意相信这一场景。”

周四他将与中国领导人会晤，并于晚间出席国宴。周五，马克龙将前往广州，与当地学生见面。此次陪同他访华的包括法国政界、商界以及文化届代表。

2022年11月马克龙与习近平曾在印尼G20峰会期间会面

行前与拜登通电话

此次访问前夕，马克龙与美国总统拜登通了电话。白宫称，内容包括马克龙对中国的访问以及对乌克兰的支持。

马克龙办公室表示，通话显示出“法国和美国的共同意愿，即让中国加入进来，与我们一道加快终结乌克兰战争，实现持久和平”。

冯德莱恩与马克龙协商此行

本周一，欧盟委员会主席冯德莱恩在巴黎与马克龙会面，协商共同访华事宜。上周，冯德莱恩在一次讲话中提醒北京其对俄立场直接决定欧中关系，与此同时排除欧盟会与中国“脱钩”。

马克龙上次访华是在2019年。冯德莱恩则在三年多前担任欧委会主席以来尚未访华。中国在疫情期间的严控措施也迫使所有外交会议均在线上进行。与此同时，欧中关系当时也受到影响，一方面是由于2021年欧中全面投资协定陷入僵局。再就是，北京拒绝在乌克兰问题上谴责俄罗斯。

而对马克龙来说，在面临本国养老体制改革引发全国抗议的尴尬局面同时，此次访问也提供了一个机会，在经济方面获取利益。随同他访问的经济代表团有约50名成员，其中包括空客、阿尔斯通和核电巨头EDF（法国电力公司）。空客正与中方就一项大规模飞机订单进行谈判。

冯德莱恩此前表示，欧盟必须在与北京的关系中“降低风险”（de-risk），其中包括限制中国获取敏感技术，以及减少对核心产品的依赖，比如关键矿石、电池、光伏板和其它清洁能源技术产品。

对马克龙而言，邀请冯德莱恩共同出访旨在展现欧盟团结。此前，法国官员曾批评德国总理肖尔茨去年11月初单独访问中国。

马克龙的顾问称，法国总统一直推动欧盟在对华贸易关系中更稳健，并在很大程度上支持冯德莱恩的立场。但马克龙的公开表态则一直避免强烈的反对言辞，以避免引发双边报复措施。

马克龙顾问：中国能改变乌克兰局势走向

除了贸易之外，马克龙和冯德莱恩都曾表示希望说服中国对俄施加影响力，实现乌克兰和平；或者至少能阻止北京直接支持其盟国俄罗斯。

欧盟驻华商会主席伍德克（oerg Wuttke）向路透社表示：“双方不仅考虑商业，也考虑乌克兰问题。我肯定这不是一次容易的访问。”

中国今年提出一项乌克兰危机12点立场声明，呼吁双方同意逐渐使冲突降级，以通向全面的停火。但西方因中国拒绝谴责俄罗斯而对此提出批评。美国和北约当时表示，中国考虑向俄罗斯输送军火，而北京则否认了这一说法。

上月习近平飞往莫斯科与普京会面后，给中国的乌克兰立场带来更大的疑虑。马克龙此前表示，他希望向习近平强调，欧洲不会接受中国向俄罗斯提供武器。

马克龙的一名顾问在此次访华行程前表示：“考虑到中俄之间的紧密关系，很明显，中国是少数几个、如果不是唯一的国家，能够在这场冲突中以某种方式改变局势的走向。”

上周，西班牙首相桑切斯在北京与习近平会晤，桑切斯称，他鼓励习近平与乌克兰领导人对话，第一手了解乌方的和平方案。有分析预计，马克龙和冯德莱恩也可能会重申习近平与泽连斯基对话这一提议。

而针对冯德莱恩上周对于对华贸易风险的表态，中国民族主义立场的环球时报周一称，欧洲如果试图切断与北京的经济联系，将遭受损失。该报称，欧盟受到美国的巨大压力调整对华经济关系，因而面临艰难的挣扎；如果中欧脱钩，只会符合美国的利益，中欧都将受损。

马克龙寄望“重置”对华关系

不过，除了乌克兰、贸易紧张议题之外，此行也会有些相对轻松的部分。马克龙的顾问称，法国总统将努力“重置”对华外交与经济关系。周五，据路透社报道，习近平将陪同马克龙访问广州。这里是17世纪首艘法国船只抵达中国海岸的地方，也是法国开设首个领事馆的地方。

在那里与大学生会晤后，马克龙将与习近平共进晚餐和品茶。对习近平来说，广州也有着特殊的个人意义：他的父亲习仲勋曾任广东省委第一书记。

位于北京的全球化智库（CCG）负责任王辉耀向路透社表示：“我们相信这有着很大的象征意义，显示出法国愿意与中国重启合作。”

（法新社、路透社）

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