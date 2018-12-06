马克龙：不能只要求少工作、却多挣钱

（德国之声中文网）法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在新年致辞中说, 现在需要的是重新"恢复团结，每个人都必须作出努力"。 "我们可以做得更好, 我们必须做得更好"。 同时, 他呼吁保持信任和希望。

纵观持续已久的"黄背心"抗议活动，马克龙总统警告法国人不要忽略现实。他说："我们不能只要求少工作，却多挣钱；多减税，却增加开支；不想改变我们的生活习惯,却想呼吸更纯净的空气。"

"2018年的教训"

马克龙说, 人们不可能立即感受到其改革所取得的积极成果, 与法国公民一样，对此他也感到不耐烦。但他说, 这并不意味着要放弃改革。他说："我们不放弃, 我们的国家希望建设一个更美好的未来。这就是2018年的教训。"

最近几周, "黄背心" 抗议活动给这名41岁的法国总统带来了巨大的压力。 其政府做出耗资数十亿美元的让步，其中包括提高最低工资、取消对养老金领取者和工人的增税计划等，但抗议者认为这些还不够。许多人要求进一步减税，按照瑞士的直接投票方式举行公投，以及要求马克龙总统辞职。

越来越不受欢迎

法国史上最年轻总统上任不到20个月, 其人气已创新低。 据媒体报道，刚刚过去的12月的一次民调结果显示，只有24%的公民对马龙的工作感到满意。

李京慧/李鱼(法新社、德新社、路透社)