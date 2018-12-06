 马克龙：不能只要求少工作、却多挣钱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2019

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时政风云

马克龙：不能只要求少工作、却多挣钱

在经历了危机重重的2018年之后, 法国总统马克龙仍致力于国家的团结，争取对其改革方案的理解。尽管最近发生了大规模的"黄背心"抗议活动，这位法国总统仍称不放弃推动改革。

Frankreich | Neujahrsansprache Emmanuel Macron (picture-alliance/dpa/Pool/M. Euler)

上台1年半后马克龙的满意度跌至24%

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去年, 法国自2007年以来首次成功达到欧盟规定的财政赤字不超过占国内生产总值3%的上限。但由于政府对“黄背心”运动做出的让步，这一成就可能只是昙花一现。 (17.12.2018)

「黄背心」在进行了4个周末的大规模抗议之后，法国总统马克龙周二宣布提高最低工资以及实施减税。 (11.12.2018)

法国"黄背心"示威活动发生暴力行为之后，马克龙总统指示法国总理会见示威活动的代表。马克龙总统还视察了被损坏的凯旋门。 (03.12.2018)

（德国之声中文网）法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在新年致辞中说, 现在需要的是重新"恢复团结，每个人都必须作出努力"。 "我们可以做得更好, 我们必须做得更好"。 同时, 他呼吁保持信任和希望。

纵观持续已久的"黄背心"抗议活动，马克龙总统警告法国人不要忽略现实。他说："我们不能只要求少工作，却多挣钱；多减税，却增加开支；不想改变我们的生活习惯,却想呼吸更纯净的空气。"

"2018年的教训"

马克龙说, 人们不可能立即感受到其改革所取得的积极成果, 与法国公民一样，对此他也感到不耐烦。但他说, 这并不意味着要放弃改革。他说："我们不放弃, 我们的国家希望建设一个更美好的未来。这就是2018年的教训。"

最近几周, "黄背心" 抗议活动给这名41岁的法国总统带来了巨大的压力。 其政府做出耗资数十亿美元的让步，其中包括提高最低工资、取消对养老金领取者和工人的增税计划等，但抗议者认为这些还不够。许多人要求进一步减税，按照瑞士的直接投票方式举行公投，以及要求马克龙总统辞职。

越来越不受欢迎

法国史上最年轻总统上任不到20个月, 其人气已创新低。 据媒体报道，刚刚过去的12月的一次民调结果显示，只有24%的公民对马龙的工作感到满意。

李京慧/李鱼(法新社、德新社、路透社)

 

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