马克龙：不排除向乌克兰派遣地面部队

（德国之声中文网）法国总统马克龙不排除向乌克兰派遣法国地面部队的可能性。在周一（2月26日）晚在巴黎举行的一次有20多个国家参加的乌克兰国际援助会议上，马克龙表示，就派遣部队，目前各国尚未取得一致共识，“但根据情势的变化，不能排除任何选项。我们必须近一切努力，阻止俄罗斯赢得这场战争。”

他补充说，今天还在说“不”的人，两年前也曾拒绝向乌克兰提供坦克、飞机和远程导弹；但如今人们讨论的却是如何更快更多地提供这些军援。“如果有助于我们实现目标，一切都应是可能的。”

马克龙强调：“今天的共识是，这事关我们所有人的安全”。他说，俄罗斯的失败是欧洲安全和稳定的前提，因此乌克兰的援助方必须努力加一把劲。“我们正在维护我们今天和未来的安全”，他说，“我们不是要加入对俄罗斯人民的一场战争。”

但“派遣部队”具体意味着什么？法国军人会参加战斗行动吗？马克龙没有进一步说明。德广联驻巴黎的记者报道指出，通过这一开放性表述，马克龙意在“向普京发出一个威慑信号”。

泽连斯基：已有3.1万乌克兰士兵阵亡

在周一有美国、加拿大、英国、德国和众多欧洲国家参与的会议上，斯洛伐克总理菲佐（Robert Fico）向媒体透露，多个北约和欧盟成员国至少正在考虑通过双边渠道直接向乌克兰派遣军人，“我可以证实，有一些国家愿意向乌克兰派出本国部队”， 但斯洛伐克持反对立场。

马克龙在会后回答有关询问时表示，每个国家都可以独立自主地决定是否派遣地面部队。

肖尔茨：德国士兵不会进入乌克兰

就在当天早些时候，也参加了周一巴黎会议的德国总理肖尔茨还公开表示，德国不会向乌克兰派兵。他对德新社表示，德国必须阻止战争的升级，使之不会演变为俄罗斯和北约之间的战争。“不会有德国士兵出现在乌克兰土地上，……我们的国家及其军事结构不会卷入这场战争。”

肖尔茨还重申拒绝向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹。鉴于该武器系统射程可达数百公里，到达包括莫斯科在内的俄罗斯境内目标，肖尔茨指出，与之相连的德国卷入俄乌战争的风险过高。

肖尔茨对“金牛座”导弹的立场在德国政府和议会内部再次招致批评。联合政府内的绿党和自民党议员分别发声，反驳肖尔茨的观点，指出提供该武器系统与德国卷入战争之间不存在直接关联。

“金牛座”巡航导弹有哪些特性？

马克龙在巴黎会议后表示，与会国同意向乌克兰提供可用于攻击俄军控制区内目标的炸弹和中远程导弹，并将从盟国军用储备和第三国筹集弹药提供给乌克兰。

此外各国还就防御网络攻击、联合生产武器、直接与俄罗斯接壤国家（例如摩尔多瓦）的防务等问题的合作建议达成了共识。

乌克兰总统泽连斯基通过视频连线参与了周一的会议。他呼吁盟国提供更多更广泛的援助，以阻止俄罗斯把侵略矛头伸向更多国家。



（德新社、德广联、法新社）

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