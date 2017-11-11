马云： 我退休“并非一个时代的结束”

（德国之声中文网）这不是一个时代的结束，而是"一个时代的开始"，马云在接受《纽约时报》采访时说。他这里谈到的是他计划从阿里巴巴退下来一事。

《纽约时报》9月7日刊文称，阿里巴巴联合创始人兼董事局主席马云表示，计划在周一（9月10日）辞去董事局主席的职务，转而做教育慈善。"我爱教育"，马云说，表示将花更多的时间和资金在教育上。文章还称，马云将会继续担任阿里巴巴董事会董事，给予公司管理层指导。

9月10日是马云54岁生日，也是中国教师节。

纽时文章还称，中国商业环境变差，经济面临增速下降和债务增加问题，目前还处于与美国不断升级的贸易战中。《阿里巴巴：马云的商业帝国》一书的作者邓肯·克拉克(Duncan Clark)表示，无论马云本人怎么想，"他是中国私营经济健康状况以及他们能飞多高的象征"，"他的退休将被解读为沮丧或者担忧，无论他喜欢与否"。

中国媒体界面新闻援引阿里巴巴公关部表示，不管是在社会公益还是在阿里巴巴，马云天天都在做老师，也天天梦想着再去做老师，"这（做教育慈善）对他而言是一个再正常不过的想法"。

马云和他的阿里巴巴

目前，阿里巴巴集团的市值已经达到4200亿美元，其目前的业务包括B2B贸易、网上零售、购物搜索引擎、第三方支付和云计算服务等。该集团有众多为人熟悉的子公司，例如淘宝网、天猫。2014年9月，阿里巴巴在美国纽交所上市，首日涨幅38.1%。这在当时引起世界舆论哗然，让阿里一时间成为了市值仅次于谷歌的全球第二大互联网公司，也让Jack Ma（马云的英文名）这个名字为世界所熟知。

然而阿里巴巴的发展并非一帆风顺。其网络零售平台上的假冒商品问题多次受到中国监管机构的批评。美国贸易代表在2016年、2017年两次将淘宝网列入"恶名市场"名单。

如今，马云的名字几乎无人不晓。他穿梭于商界、政界间，被看作是拥有极具前瞻性的商业头脑和最为敏锐市场嗅觉的中国企业家。而毕业于杭州师范外语系的他，在从商前是一名英文教师。马云在1995年创办了中国第一家互联网商业信息发布网站"中国黄页"，1999年创办了阿里巴巴。

近年来，马云逐渐淡化自己在阿里巴巴集团的角色。2013年，他辞去了阿里巴巴集团CEO的职务，但继续担任该集团董事局主席。据中国媒体今年7月底曝光，马云在阿里的持股从之前2017年1月的7%降至2018年1月的6.4%（最大股东软银持有28.8%股权）。