马云辞职 中国电商面临不确定性

（德国之声中文网）马云，中国最富有、最知名的企业家之一，在55岁生日之际，辞去职务。一年前，他就已宣布接班人计划。如今，他将继续留任阿里巴巴合伙人，这是一个36人组成的团体，拥有提名大部分董事局成员的权利。

这位前英语教师于1999年创建了阿里巴巴，为中国出口商与美国零售商牵线搭桥。

后来，这家公司转移重心，服务于中国日益增长的消费者市场，并扩大至网络银行、娱乐和云计算领域。在截至6月的一个季度里，其167亿美元的营收中，国内业务占到66%。

中国网络销售增速放缓

在中美关税战中，来自美国的进口产品成本上升，中国零售业也面临不确定性。

在中国经济增速减慢的背景下，2019年上半年，网络销售增速放缓，至17.8%。2018年全年的增长率是23.9%。

阿里巴巴称，截至6月的一个季度营收同比上升42%至167亿美元，利润上升145%至31亿美元。尽管如此，与2018年全年的营收增长率（51%）相比，仍略有下降。

阿里巴巴商务平台销售的商品总量去年上升25%，至8530亿美元。相形之下，美国最大的电子商务公司亚马逊的总销售额是2770亿美元。

阿里巴巴董事局副主席蔡崇信5月向媒体表示，阿里巴巴将从北京在中美贸易谈判中承诺更多进口、以及消费市场不断增长中获益。

自嘲"外星人"的马云

阿里巴巴与腾讯、百度、京东是中国的网络公司巨头。

阿里巴巴创业之际，中国人能上互联网的还寥寥无几。随着互联网的普及，这家公司扩张至聚焦消费者的零售与服务业。过去很少中国人用信用卡，因此，阿里巴巴创建了网络支付体系支付宝。

马云时常出现在电视上。在杭州举行的一次阿里巴巴年会上，马云穿着舞台服装唱流行歌曲。他也对自己的长相自嘲，笑称自己是"外星人"。

上市、收购《南华早报》

2014年，阿里巴巴在纽约上市，募资250亿美元，在中国公司里面是迄今规模最大的。胡润中国财富报告估计，马云的个人资产为380亿美元。

2015年，马云收购了香港最大的英文报纸《南华早报》。

马云的继任人是张勇。这位现董事局主席出身财务审计，在阿里巴巴已任职12年，曾任天猫总裁。

支付宝之争

支付宝于2014年成为独立的金融公司蚂蚁金服。阿里巴巴也成立了自己的电影制作室，并投资物流、快递服务。

2011年，马云宣布将支付宝所有权转移至一家由他控制的公司手中，被指未立即告知包括雅虎和日本软银在内的股东，而面临争议。

阿里巴巴称此举是为了符合中国有关第三方支付的要求，但有金融分析师称，支付宝这一资产的转让价格过低。之后，阿里巴巴、雅虎、软银三方达成了协议。

企业治理（corporate governance）专家曾质疑阿里巴巴合伙人制度，称这赋予马云以及一些高管与股东相比对企业更大的控制权。

马云则称，这是为了确保阿里巴巴聚焦长期发展，而不是受制于金融市场压力作出反应。

苗子/乐然（美联社）