 马云辞职 中国电商面临不确定性 | 经济纵横 | DW | 10.09.2019

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经济纵横

马云辞职 中国电商面临不确定性

阿里巴巴创始人马云周二辞去这家世界最大的电子商务公司董事局主席职务。马云推动了中国网络零售业的繁荣，而如今他辞职的时机，也正值这一不断急速改变的行业面临中美关税战所带来的不确定性之际。

Jack Ma Yun - Chef von Alibaba (picture alliance / dpa)

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中国首富马云宣布将在明年辞去阿里巴巴的领导职务，德语区的报刊也对该话题异常关注。《商报》甚至呼吁默克尔、习近平应该向马云学习，而《维也纳报》则认为马云辞职是为了承担一份更加艰难的职责。 (11.09.2018)

《南华早报》收购案引发关注。曾任其专栏作者的时评人长平认为，马云入主对于该报和香港新闻自由来说，是一个明确的坏消息。 (26.11.2015)

近日《纽约时报》发表文章，披露中国电商阿里巴巴拥有深厚的政治背景，涉多位中共高层后代。其后阿里巴巴发表公开声明否认报道内容，网友戏称“新版阿里巴巴和四十大盗中国版正在上演。” (22.07.2014)

香港《南华早报》刊登对阿里巴巴前总裁马云的访谈录，在第一部分中，马云回顾阿里巴巴公司曾遭遇的危机时，自比邓小平，称邓小平为了稳定，在“六四”中做出的镇压，在当时是最正确的决定。 (15.07.2013)

（德国之声中文网）马云，中国最富有、最知名的企业家之一，在55岁生日之际，辞去职务。一年前，他就已宣布接班人计划。如今，他将继续留任阿里巴巴合伙人，这是一个36人组成的团体，拥有提名大部分董事局成员的权利。

这位前英语教师于1999年创建了阿里巴巴，为中国出口商与美国零售商牵线搭桥。

后来，这家公司转移重心，服务于中国日益增长的消费者市场，并扩大至网络银行、娱乐和云计算领域。在截至6月的一个季度里，其167亿美元的营收中，国内业务占到66%。

中国网络销售增速放缓

在中美关税战中，来自美国的进口产品成本上升，中国零售业也面临不确定性。

在中国经济增速减慢的背景下，2019年上半年，网络销售增速放缓，至17.8%。2018年全年的增长率是23.9%。

阿里巴巴称，截至6月的一个季度营收同比上升42%至167亿美元，利润上升145%至31亿美元。尽管如此，与2018年全年的营收增长率（51%）相比，仍略有下降。

阿里巴巴商务平台销售的商品总量去年上升25%，至8530亿美元。相形之下，美国最大的电子商务公司亚马逊的总销售额是2770亿美元。

阿里巴巴董事局副主席蔡崇信5月向媒体表示，阿里巴巴将从北京在中美贸易谈判中承诺更多进口、以及消费市场不断增长中获益。

Alibaba Online Handelsriese China (Getty Images)

自嘲"外星人"的马云

阿里巴巴与腾讯、百度、京东是中国的网络公司巨头。

阿里巴巴创业之际，中国人能上互联网的还寥寥无几。随着互联网的普及，这家公司扩张至聚焦消费者的零售与服务业。过去很少中国人用信用卡，因此，阿里巴巴创建了网络支付体系支付宝。

马云时常出现在电视上。在杭州举行的一次阿里巴巴年会上，马云穿着舞台服装唱流行歌曲。他也对自己的长相自嘲，笑称自己是"外星人"。

上市、收购《南华早报》

2014年，阿里巴巴在纽约上市，募资250亿美元，在中国公司里面是迄今规模最大的。胡润中国财富报告估计，马云的个人资产为380亿美元。

2015年，马云收购了香港最大的英文报纸《南华早报》。

马云的继任人是张勇。这位现董事局主席出身财务审计，在阿里巴巴已任职12年，曾任天猫总裁。

China Alipay Logo in Shanghai (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Zhu Lan)

支付宝之争

支付宝于2014年成为独立的金融公司蚂蚁金服。阿里巴巴也成立了自己的电影制作室，并投资物流、快递服务。

2011年，马云宣布将支付宝所有权转移至一家由他控制的公司手中，被指未立即告知包括雅虎和日本软银在内的股东，而面临争议。

阿里巴巴称此举是为了符合中国有关第三方支付的要求，但有金融分析师称，支付宝这一资产的转让价格过低。之后，阿里巴巴、雅虎、软银三方达成了协议。

企业治理（corporate governance）专家曾质疑阿里巴巴合伙人制度，称这赋予马云以及一些高管与股东相比对企业更大的控制权。

马云则称，这是为了确保阿里巴巴聚焦长期发展，而不是受制于金融市场压力作出反应。

 

苗子/乐然（美联社）

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