“马云爸爸”今在哪儿？反正官媒无法说

中国人曾经的“全民爸爸”马云目前处境如何，仍然不得而知。最新消息显示中国官方曾经下令禁止媒体在这件事情上发表与官方立场不符的消息。有人从中嗅出了当年薄熙来案的味道，也有人认为中国政府其实有点怕阿里巴巴倒下。
（德国之声中文网）中国富商、阿里巴巴集团创始人马云从公众视野消失已经持续了大约两个月。有关其目前处境的猜测不断发酵。英国《金融时报》1月8日援引知情人士最新发文称，中国政府已经下令各大媒体不要报道有关阿里巴巴接受反垄断调查的消息。该报分析称，这表明马云的问题已经成为中国国家政治敏感的问题。
而根据包括网络媒体平台“中国数字时代”披露的消息，中国宣传机构有可能已经向各大媒体下达了禁令。一份流传于网络，公开日期为2020年12月24日的禁令文件复本显示，中国市场监管总局已经对阿里巴巴涉嫌垄断展开立案调查。宣传机构要求各大媒体在报道中应“严格使用新华社稿，不做内容上改动，未有统一安排不要做任何延伸阅读。”此外，人民日报于同一天推出了引导文章，中共宣传机构要求“各媒体在首页首屏显著位置推送”。而且“如涉及到企业发布与官方立场主张相违背的信息”。各大中国媒体必须做到：不报道，不转载，不援引境外媒体消息。
12月24日，中国官媒“新华社”只用一句话报道了中国当局对阿里里巴巴集团采取措施的消息。原文为：“近日，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。”对此，有中国网民评论称：“新闻越短，事情越大”。
也确实在同一天，中国另一大官媒《人民日报》发表了题为“加强反垄断监管是为了更好发展”的评论文章，指出根据“根据举报”，在“前期核查研究”的基础上，对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。这是“我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。”文章特别指出：近期召开的中央政治局会议和中央经济工作会议均明确要求强化反垄断和防止资本无序扩张，“得到社会热烈反响和广泛支持。”因此评论总结称：“反垄断已成为关系全局的紧迫议题。”
纵览12月24日网传报道禁令发布后的中国各大媒体，确实很难找到主体报道马云失踪以及与其接受调查情况相关的专题报道。通过百度搜索，大部分与关键词“马云”有关的新闻资讯搜索结果均来自网络自媒体，并非来自官方或正规媒体。在美国加州大学伯克利分校信息学院的研究学者萧强看来，最新媒体报道禁令的措辞是“严厉而不寻常”的，他在接受《金融时报》采访时指出，禁令的措辞与“重大政治事件”的报道措辞非常相似，比如当时对薄熙来案的定性报道。
萧强认为，马云旗下企业和中国一些最强大的政治家族直接相关，这次他遇到的麻烦可能是有很高的政治背景。“不仅仅是因为他的某一次演讲可能触动了习近平或者其它党内官员的神经”。
原定于2020年11月5日于上海和香港同步上市的蚂蚁集团，在正式上市的两天前被上海证券交易所暂停了股票上市，此前马云等人被中国四大机构联合约谈，引起大量讨论与猜测。一周前（10月25日），马云在外滩金融峰会上发表演讲，公开评论中国金融体系称："中国金融没有系统性风险，因为没有系统。""今天的银行延续的还是当铺思想，抵押和担保就是当铺。""巴塞尔协议比较像一个老年人俱乐部。""今天是这个不许那个不许的文件太多。"
如今《金融时报》援引知情人士报道称，中国国家最高领导人习近平直接参与了叫停蚂蚁集团上市的过程。上市叫停后，阿里巴巴集团在美国上市的股票价格大幅下跌，从10月26日300多美金的水平实现超过30%的跌幅。如今（1月8日）的股价约为226美金。一位在中国官方媒体就职的工作人员向《金融时报》表示：“我认为政府在某种程度上仍然惧怕阿里巴巴……政府感觉受到了挑战”。持这种观点的人在中国有一定数量。另一位曾在官方媒体领导层就职的智库负责人认为：马云旗下各大企业的触角已经涉及到了中国普通老百姓生活的方方面面，已经到了“大到不能倒”的地步。
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