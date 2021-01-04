“马云爸爸”今在哪儿？反正官媒无法说

（德国之声中文网）中国富商、阿里巴巴集团创始人马云从公众视野消失已经持续了大约两个月。有关其目前处境的猜测不断发酵。英国《金融时报》1月8日援引知情人士最新发文称，中国政府已经下令各大媒体不要报道有关阿里巴巴接受反垄断调查的消息。该报分析称，这表明马云的问题已经成为中国国家政治敏感的问题。

而根据包括网络媒体平台“中国数字时代”披露的消息，中国宣传机构有可能已经向各大媒体下达了禁令。一份流传于网络，公开日期为2020年12月24日的禁令文件复本显示，中国市场监管总局已经对阿里巴巴涉嫌垄断展开立案调查。宣传机构要求各大媒体在报道中应“严格使用新华社稿，不做内容上改动，未有统一安排不要做任何延伸阅读。”此外，人民日报于同一天推出了引导文章，中共宣传机构要求“各媒体在首页首屏显著位置推送”。而且“如涉及到企业发布与官方立场主张相违背的信息”。各大中国媒体必须做到：不报道，不转载，不援引境外媒体消息。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。



新闻越短，事情越大

12月24日，中国官媒“新华社”只用一句话报道了中国当局对阿里里巴巴集团采取措施的消息。原文为：“近日，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。”对此，有中国网民评论称：“新闻越短，事情越大”。

也确实在同一天，中国另一大官媒《人民日报》发表了题为“加强反垄断监管是为了更好发展”的评论文章，指出根据“根据举报”，在“前期核查研究”的基础上，对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。这是“我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。”文章特别指出：近期召开的中央政治局会议和中央经济工作会议均明确要求强化反垄断和防止资本无序扩张，“得到社会热烈反响和广泛支持。”因此评论总结称：“反垄断已成为关系全局的紧迫议题。”

薄熙来案的影子？

纵览12月24日网传报道禁令发布后的中国各大媒体，确实很难找到主体报道马云失踪以及与其接受调查情况相关的专题报道。通过百度搜索，大部分与关键词“马云”有关的新闻资讯搜索结果均来自网络自媒体，并非来自官方或正规媒体。在美国加州大学伯克利分校信息学院的研究学者萧强看来，最新媒体报道禁令的措辞是“严厉而不寻常”的，他在接受《金融时报》采访时指出，禁令的措辞与“重大政治事件”的报道措辞非常相似，比如当时对薄熙来案的定性报道。

萧强认为，马云旗下企业和中国一些最强大的政治家族直接相关，这次他遇到的麻烦可能是有很高的政治背景。“不仅仅是因为他的某一次演讲可能触动了习近平或者其它党内官员的神经”。

蚂蚁金服 已经深入到了中国老百姓生活的方方面面

大到不能倒？

原定于2020年11月5日于上海和香港同步上市的蚂蚁集团，在正式上市的两天前被上海证券交易所暂停了股票上市，此前马云等人被中国四大机构联合约谈，引起大量讨论与猜测。一周前（10月25日），马云在外滩金融峰会上发表演讲，公开评论中国金融体系称："中国金融没有系统性风险，因为没有系统。""今天的银行延续的还是当铺思想，抵押和担保就是当铺。""巴塞尔协议比较像一个老年人俱乐部。""今天是这个不许那个不许的文件太多。"



如今《金融时报》援引知情人士报道称，中国国家最高领导人习近平直接参与了叫停蚂蚁集团上市的过程。上市叫停后，阿里巴巴集团在美国上市的股票价格大幅下跌，从10月26日300多美金的水平实现超过30%的跌幅。如今（1月8日）的股价约为226美金。一位在中国官方媒体就职的工作人员向《金融时报》表示：“我认为政府在某种程度上仍然惧怕阿里巴巴……政府感觉受到了挑战”。持这种观点的人在中国有一定数量。另一位曾在官方媒体领导层就职的智库负责人认为：马云旗下各大企业的触角已经涉及到了中国普通老百姓生活的方方面面，已经到了“大到不能倒”的地步。

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