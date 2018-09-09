马云宣布明年卸任董事主席

(德国之声中文网) 阿里巴巴董事局主席马云在9月10日教师节这天发表公开信，宣布他将在2019年，也就是阿里巴巴20周年的教师节当天，将董事局主席一职交接给张勇。

马云表示，在一年后，将不再担任阿里巴巴集团董事局主席，由现任阿里巴巴集团CEO张勇接任。今日起一年之间会极力配合张勇，为组织过渡做准备。而交接后，马云仍然继续担任阿里巴巴集团董事会成员，直至2020年阿里巴巴年度股东大会。

张勇现年46岁，已经在阿里巴巴服务11年，并且担任了三年的CEO。马云在信中多次强调张勇的杰出，不但连续13个季度实现阿里巴巴的业绩增长，也被评为中国2018年最佳CEO排名第一。「阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队，我认为这是我现在应该做的最正确决定。」

信中写道，在阿里巴巴的创建之初，就已经矢志建立一家能够持久发展102年的公司。「我们相信只有建立一套制度，形成一套独特的文化，培养和锻炼出一大批人才的接班人体系，才能解开企业传承发展的难题。」

因为团队10年来的信任与努力，马云认为「阿里巴巴完成了从依靠个人特质变成依靠组织体制、依靠人才文化的企业制度升级」，已经有自信和能力迎接这一天，

「作为教师的我，看到我们今天的团队、领导群体、以使命价值观驱动的独特文化，以及不断涌现出的一大批以张勇为代表的杰出商业领袖和专业人才，我深感自豪。」

教师节卸任盼回归教育

上周，《纽约时报》首先披露马云即将辞职的消息，引发轩然大波，阿里巴巴股票应声下跌。马云随后透过阿里巴巴所并购的媒体《南华早报》亲自辟谣，否认退休传言，但是重申9月10日会公布公司的接班计划。

马云选在9月10日这天宣布他的生涯规划，对他来说别具意义﹕9月10日不只是他自己54岁生日，也是教师节，恰巧马云在1999年创办阿里巴巴之前，曾做过7年的英语教师。

在公开信末，马云表示除了继续对阿里巴巴的奉献外，也希望可以回归教育。

「阿里从来不只属于马云，但马云会永远属于阿里。」

根据富比世杂志估计，马云所共同创办的电子商务平台阿里巴巴发展至今，聘雇了6.6万名全职员工，净值4200亿美金。马云本身的身价约355亿美金，是中国最富有的商人之一。他从零技术背景起家创业，也成为中国商界的励志经典之一。

罗法/李芊 (综合报道)