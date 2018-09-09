马云宣布明年卸任董事主席

(德国之声中文网) 阿里巴巴董事局主席马云在9月10日教师节这天发表公开信，宣布他将在2019年，也就是阿里巴巴20周年的教师节当天，将董事局主席一职交接给张勇。
马云表示，在一年后，将不再担任阿里巴巴集团董事局主席，由现任阿里巴巴集团CEO张勇接任。今日起一年之间会极力配合张勇，为组织过渡做准备。而交接后，马云仍然继续担任阿里巴巴集团董事会成员，直至2020年阿里巴巴年度股东大会。
张勇现年46岁，已经在阿里巴巴服务11年，并且担任了三年的CEO。马云在信中多次强调张勇的杰出，不但连续13个季度实现阿里巴巴的业绩增长，也被评为中国2018年最佳CEO排名第一。「阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队，我认为这是我现在应该做的最正确决定。」
信中写道，在阿里巴巴的创建之初，就已经矢志建立一家能够持久发展102年的公司。「我们相信只有建立一套制度，形成一套独特的文化，培养和锻炼出一大批人才的接班人体系，才能解开企业传承发展的难题。」
因为团队10年来的信任与努力，马云认为「阿里巴巴完成了从依靠个人特质变成依靠组织体制、依靠人才文化的企业制度升级」，已经有自信和能力迎接这一天，
「作为教师的我，看到我们今天的团队、领导群体、以使命价值观驱动的独特文化，以及不断涌现出的一大批以张勇为代表的杰出商业领袖和专业人才，我深感自豪。」
教师节卸任盼回归教育
上周，《纽约时报》首先披露马云即将辞职的消息，引发轩然大波，阿里巴巴股票应声下跌。马云随后透过阿里巴巴所并购的媒体《南华早报》亲自辟谣，否认退休传言，但是重申9月10日会公布公司的接班计划。
马云选在9月10日这天宣布他的生涯规划，对他来说别具意义﹕9月10日不只是他自己54岁生日，也是教师节，恰巧马云在1999年创办阿里巴巴之前，曾做过7年的英语教师。
在公开信末，马云表示除了继续对阿里巴巴的奉献外，也希望可以回归教育。
「阿里从来不只属于马云，但马云会永远属于阿里。」
根据富比世杂志估计，马云所共同创办的电子商务平台阿里巴巴发展至今，聘雇了6.6万名全职员工，净值4200亿美金。马云本身的身价约355亿美金，是中国最富有的商人之一。他从零技术背景起家创业，也成为中国商界的励志经典之一。
罗法/李芊 (综合报道)
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
中国励志故事
1984年，马云在复读了两次后考入杭州师范大学外语系。大学毕业后，他在杭州电子工业学院教英语和国际贸易。1992年，他和朋友成立了海博翻译社，算是初涉商海。赔了几年钱后，该翻译社1995年开始赚钱。也是这一年，马云从学校离职开始正式创业，5月上线了“中国黄页”——这时的中国还上不了因特网。成功经营了两年多后他卖了自己在其中的股份，开始了新一轮创业。1999年，他创办阿里巴巴网站，开拓电子商务。2003年，成立淘宝网。2004年，成立第三方网上支付平台支付宝。2007年，阿里巴巴网络有限公司在香港联交所主板挂牌上市（图）。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
放弃高薪跟马云创业
这个故事广为传颂：1999年，当时瑞典AB投资公司副总裁、耶鲁大学法学博士出身的蔡崇信认识了马云。他原本是代表AB公司去看要不要投资马云，结果到了杭州发现只有一个运行了几个月的网站、小区单元房里挤了一屋子的年轻人。然而在和马云谈了4天后，蔡崇信决定辞掉高额年薪和马云创业。他此后帮阿里巴巴争取到2500万美元的融资，让这个公司发展壮大。如今，蔡崇信是阿里巴巴集团的董事会副主席，身家数十亿美元。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
BABA上市
2014年9月19日，阿里巴巴（代码为"BABA"）在美国纽交所上市，并取得开门红，首日涨幅38.1%。上市当日，阿里巴巴市值达到2314.39亿，成为仅次于谷歌的世界第二大互联网公司。马云当时在美国的NBC电视台上信誓旦旦，"我不会让股东们失望，我会确保他们能够赚钱"。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
“中国梦的追梦人”
这是一个有中国特色的商业童话。人民网2015年8月的一篇文章标题就是“马云和阿里巴巴的故事：中国梦的追梦人”，其中讲到了阿里巴巴梦——一个“中国梦”。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
陪同习近平出访
在2015年秋天的习近平西雅图之行中，包括马云在内的15位中国企业家随行。而这并非马云第一次陪同出访。一些网络评论甚至称，马云的政治头脑比商业头脑更发达。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
有争议的表态
2013年7月，马云在接受《南华早报》采访提到阿里巴巴遭遇的“欺诈门”、“支付宝拆分”等危机时，以六四作为比喻，称“好像邓小平在‘六四’当中，他作为国家最高的决策者，他要稳定，他必须要做这些残酷的决定。这不是一个完美的决定，但这是一个最正确的决定，在当时是最正确的决定”。在该采访中，马云还夸赞中国互联网管制很有水平。这引发了巨大争论，一些民运人士发起联署，要求马云道歉。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
买下《南华早报》
2015年11月，阿里巴巴集团正式宣布与香港南华早报集团达成协议，收购《南华早报》及其集团旗下其他媒体资产。这引发了外界对该报是否会丧失独立性的担忧。有舆论甚至称，这个香港销量最高的英文报刊被“染红”。此后又传出阿里巴巴收购《明报》的消息，不过阿里方面否认了相关传闻。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
要做影响者
在马云的演讲中，他常常提到，阿里巴巴的电子商务平台给很多中国人提供了创业致富的机会。事实也是如此，对于那些成功的淘宝卖家而言，马云改变了他们的人生。对于马云而言，阿里巴巴想做的是影响者。在纽交所上市当天马云对NBC说，“我们想成为像微软、IBM、沃尔玛一样的企业。这些企业改变、重塑了世界。” 图为他和脸书创办人扎克伯格在“中国发展高层论坛2016年会”上。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
向默克尔展示“刷脸支付”
在2015年3月的汉诺威电子科技展（CeBIT）上，马云为到场的德国总理默克尔展示了支付宝的新技术——“刷脸支付”。要知道，工业大国德国在电子支付方面却像是“第三世界国家”。此外，马云还送给默克尔来自淘宝店铺的一张纪念版德国日历页（图）作为礼物，而日期就是这位女总理的出生年月。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
与特朗普谈笑风生
2017年1月初，马云在纽约会见了当时侯任美国总统特朗普。两人讨论的重点是帮助美国小企业从中国消费市场获益，为美国创造100万个就业岗位。会面后，特朗普向媒体表示，他们的“会面很棒”，“Jack（马云英文名）将会和我一起做一些大事”。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
54岁从阿里巴巴退休？
2018年5月的福布斯十大最具影响力CEO排名榜上，马云位居第六。然而事实上，马云2013年就已经从阿里巴巴集团CEO的职务上退了下来。《纽约时报》近日报道，马云对该报表示，计划9月10日他生日当天辞去集团董事局主席的职务，转而做教育慈善。这位中国“创业教父”说：这不是一个时代的结束，而是一个时代的开始。
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马云——改变了自己与他人命运的那个人
被赚钱耽误的歌手？
2017年11月，马云与王菲合唱了一首《风清扬》，在中国网络一时间刷屏，更被网友调侃是“被赚钱耽误了的歌手”，马云自己则在微博上调侃与王菲合作是“乡土音配天籁”。或许，未来马云除了发展教育慈善，也打算开拓一下自己的歌唱事业？
作者: 王凡